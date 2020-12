Nvidia RTX 3060 Ti nesten like raskt som AMD Radeon RX 6800 i lekkede tester

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti har dukket opp i de offisielle Geebench OpenCL-testoversiktene, og ytelsen vitner om at dette er et kort som ligger i nærheten av AMD Radeon RX 6800.



OpenCL-test-lekkasjen, som dukket opp bare dager før det ventes at Nvidia skal slippe midtsjiktskortet i Ampere-generasjonen, viser at Nvidia RTX 3060 Ti får en skår på 124 737.

Som forventet er dette raskere enn RTX 2080 Super, og bare 0,6 % tregere enn Radeon RX 6800, som fikk 125 525 i samme test.

Denne marginale forskjellen mellom de to skjermkortene er særdeles imponerende med tanke på prisen det nye kortet etter sigende skal få. AMD Radeon RX 6800 har en veiledende pris på $579 i USA, mens RTX 3060 Ti ventes å få en pris på rundt $480.

Geekbench-skårene viser også at RTX 3060 Ti er omlag 5 % tregere enn Nvidia RTX 3070, som har en veiledende pris på $499.



Dette stemmer overens med det vi tidligere har sett av RTX 3060 Ti-lekkasjer. Offisielle interne tall som Videocardz fikk fatt i viste at RTX 3060 Ti leverte en økning på 5,5 % ytelse i snitt over RTX 2080 Super, og at det var 80 % raskere enn RTX 2060 Super.

Selv om RTX 3070 Ti-spesifikasjonene ikke ennå har blitt offentliggjort, så sier ryktene at GPU-en skal ha 8 GB GDDR6, i likhet med RTX 2080 Super, samt 4864 CUDA-kjerner og en klokkefrekvens på 1410 MHz som kan boostes til 1665 MHz – dette vil i teorien føre til en prosesseringsmengde på 16,2 TFLOPS.



Det ventes at Nvidia offisielt skal lansere RTX 3060 Ti den 2. desember, og at de første Founders Edition-testene skal komme i løpet av morgendagen.

Kilde: Videocardz.