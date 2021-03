iPhone-bruk er ikke så trygt som du kanskje tror

Selv om mange iPhone-brukere tenker at de er immune mot sikkerhetsproblemer, så er det rett og slett ikke tilfellet. Mange eksempler de siste årene har vist at smarttelefonene vi bruker, uansett om de kjører på iOS eller Android, kan inneha en rekke sårbarheter.



I et nytt blogginnlegg har NordVPN satt de to mest populære operativsystemene for mobile enheter opp mot hverandre, og kan avsløre at selv om iOS er sikrere enn Android når det gjelder sikkerheten man får med maskinvaren og App Store, så er iOS-sikkerheten likevel ikke feilfri.



Et godt eksempel på dette fikk vi i august 2019, da sikkerhetsforsker i Google Project Zero, Ian Beer, fant en tidligere uoppdaget sårbarhet i en rekke iPhone-modeller og andre enheter som kjørte iOS, som lot angripere utføre en omstart på enhetene og ta kontrollen over dem fra avstand. Ved å utnytte denne sårbarheten kunne angriperen lese e-poster, laste ned bilder og selv spionere på brukere gjennom bruk av mikrofon og kamera. Heldigvis slapp Apple en oppdatering som fikset dette problemet, og alle oppdaterte enheter er nå sikre.

Ekspert på personvern i NordVPN, Daniel Markuson, utbroderer hvordan denne sårbarheten fungerte i praksis, og hvilken innvirkning den hadde på iOS-sikkerhet generelt:



«Denne hendelsen beviste at ingen er helt sikre. Og selv om det ikke er registrert tilfeller der hackere har utnyttet en slik sårbarhet, så burde mange Apple-brukere være mer forsiktige, og kanskje legge fra seg idéen om at iPhone ikke kan hackes.»

iPhone-sikkerhet

En av de vanligste måtene å ta kontroll over iPhone-modeller, eller i det minste Apple ID er via å gjette passordet. Dette kan gjøres med enkelhet hvis du bruker samme passord på flere kontoer, og særlig om passordet eksisterer på NordVPNs liste over de mest brukte passordene.



Det er nettopp derfor du burde unngå å bruke passord på nytt, og forsikre deg om at du lager sterke, unike og kompliserte passord til alle dine kontoer. Selv om du kan bruke en passordgenerator til dette formålet, har de fleste verktøy for passordhåndtering dette innebygget, i tillegg til å kunne lagre og synkronisere passordene dine over flere enheter.

Rent bortsett fra å utnytte sårbarheter eller gjette passord har ofte kriminelle på nett muligheten til å få tilgang til iPhone-modellen din gjennom å dra nytte av menneskelige feil. Noen kan for eksempel sende deg en mistenkelig lenke eller bruke en såkalt falsk destinasjonsside (ofte i forbindelse med reklame), for slik å stjele brukerinformasjon. En annen måte å stjele data på er at en app spør om urimelig tilgang til informasjon om hvor du befinner deg eller bruk av kamera.



Tar man i bruk offentlige eller ubeskyttede Wi-Fi-nettverk kan man gjerne bli offer for hackere som stjeler persondata, hvilket er hvorfor en alltid bør sikre en iPhone (eller en Android-telefon) med en VPN-tjeneste når man kopler seg til trådløse nettverk utenfor hjemmet.



Selv om Apples iPhone-modeller kan være mer sikre enn enkelte Android-telefoner, er det ingenting i veien for at hackere kan ha Apple-spesifikke kort i ermet, og dermed kan få tilgang til kontoer og enheter – hvilket betyr at absolutt alle må ta nettsikkerhet på alvor.