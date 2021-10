HBO Max kommer til Norge i oktober – tilbyr kinofilmer rett i lomma

Warner Bros. har bekreftet prisen på HBO Max i Norge, nylanseringen av tjenesten som etter planen skal komme til forbrukere den 26. oktober.



I samme slengen fikk vi videre innsikt i hva slags innhold WarnerMedia kommer til å tilby oss i Norden i månedene som kommer. Dagens brukere av HBO Nordic kommer automatisk til å bli abonnenter på HBO Max, og i Norge vil prisen synke fra 109 kroner til 89 kroner i måneden.



Hvis du allerede abonnerer på HBO Nordic får du nå også muligheten til å kjøpe tilgang til HBO Max i ett år for 699 kroner.



Tjenesten vil fremover også få støtte for flere plattformer enn tidligere, blant annet de nye PS5-, Xbox Series X- og Series S-konsollene, som per nå ikke kan brukes sammen med HBO Nordic. Den nye HBO Max-appen vil også være å finne på iOS- og Android-enheter, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG, Chrome OS og Windows.



Ifølge WarnerMedia skal ytterligere støtte for andre plattformer komme på et senere tidspunkt.



Heldigvis (vil nok mange si) skal selve applikasjonen få en hel del endringer kontra den vi per nå bruker når vi ser på HBO Nordic. Det er snakk om støtte for 4K-oppløsning, HDR og Dolby Atmos. I tillegg kan programmer fra tjenesten vises på tre enheter samtidig.

Kinopremierer i stua, 45 dager på etterskudd

HBO Max er, som ovennevnt, en erstatning for den nåværende HBO Nordic-strømmetjenesten, og utgjør en ensretting som innebærer at vi i Norge og Norden får samme (eller snarere enn lignende) tjeneste som de fleste andre land der WarnerMedia tilbyr HBO Max.



Under et presseevenement tidligere i dag bekreftet selskapet at Warner Bros.' egne filmer vil kunne strømmes (fra og med neste år) 45 dager etter at de har hatt premiere på kino, og at disse skal være «gratis» (utover det man betaler for abonnementet.) Selskapets kommende filmer inkluderer «The Matrix Resurrections», «Aquaman 2» og «Wonderland 3» (hvilket foregår i Harry Potter-universet.