Har du gamle Sonos-produkter stående? Det kan gi deg rabatt på nye høyttalere

Sonos Move topper vår liste over de beste Bluetooth-høyttalerne på markedet, men det store utvalget av funksjoner gjør også at den er rimelig dyr.

Da er det greit å vite at om du har en gammel Sonos-høyttaler stående, så kan du dra nytte av selskapets nye innbytteprogram, og på den måten få 30 prosent avslag på både Move og andre nye Sonos-produkter.

Modellene som kvalifiserer til programmet er Sonos Connect, Connect:Amp, ZP80, ZP90, ZP100, ZP120 og førstegenerasjons Play:5. Sonos Play:1 som også er utgått, er ikke med på denne listen, og det henger sannsynligvis sammen med at den fortsatt kan kjøpes fra Sonos’ nettsider.

Har du ikke et gammelt Sonos-produkt å bytte inn, skal du også huske på at du sikkert kommer til å finne noen gode tilbude på Sonos-høyttalere under Black Friday- og Cyber Monday-salgene. Følg med på vår tilbudsside for å få med deg de beste tilbudene under salget.

Oppgrader

Hvis du vil dra nytte av tilbudet må du åpne Sonos-appen, trykke på My Account, og deretter på System.

Her kan du velge de produktene du vil bytte inn, og for hvert produkt det velger får du 30 prosent rabatt på et nytt produkt.

Når du har bekreftet innbytte, får du altså automatisk rabatt på nye produkter som Move, Beam, Playbase, Play:5 og One.

Etter 21 dager vil så de gamle enhetene dine gå i såkalt resirkuleringsmodus, og det innebærer at alle data slettes og at de blir permanent deaktivert. Deretter kan du velge om du vil sende dem til resirkulering selv, levere dem til en forhandler som er med i programmet, eller skrive ut forhåndsbetalte fraktpapirer og sende produktene til Sonos.

Kilde: What Hi-Fi?