Cyber Monday 2019: når er det, hva er det, og hva vi kan forvente?

Nå som vi skriver oktober er de beste Cyber Monday 2019-tilbudene bare en og en halv måned unna. Årets dato er nemlig 2. desember, noe som selvfølgelig er mandagen etter årets Black Friday 29. november.

Det har som kjent blitt sluppet en rekke høyprofilerte produkter i det siste, inkludert iPhone 11, Nintendo Switch Lite og Sonos Move, og de som er villige til å betale full veiledende pris kaster seg over dem.

Men du er jo ikke en av dem, eller hva? Du er her for å finne ut hva som kommer til å være på tilbud under årets salg, og hvor du kan finne de største avslagene. Det er også nettopp det vi skal fortelle deg på denne siden.

Våre forventninger til Cyber Monday 2019

Cyber Monday 2019 kommer i stor grad til å bli preget av produkter som ble lansert i fjor, og du kan dermed forvente deg gode tilbud så lenge du er villig til å kjøpe noe som ikke er splitter nytt i butikkene.

For eksempel kan vi vente oss gode tilbud på PS4 Pro, ikke minst fordi vi nettopp har fått høre at PlayStation 5 skal lanseres om et år. Det kan være at det også kommer små avslag på Nintendo Switch Lite og nye iPad 10.2, men vi forventer samtidig at avslagene på den opprinnelige utgaven av Switch og eldre iPad-modeller blir mye større.

I og med at Apple nettopp har lansert nye telefoner, så kan du også vente deg store avslag på eldre modeller. Det gjelder ikke minst iPhone XR, som har vært en veldig populær modell, men som nå har fått sin arvtager i Phone 11.

Vi forventer også at AirPods får store avslag, både fordi den siste utgaven har vært i butikkene en stund, og fordi det finnes så mange gode konkurrenter på markedet som kan trekke prisen ned. Faktisk kan AirPods fort bli det produktet som blir utsolgt fortest under Cyber Monday.

Vi kommer til å fortsette å oppdatere denne artikkelen med flere spådommer om hva som kommer på salg under Cyber Monday, så kikk gjerne innom igjen senere.

Hvorfor heter det Cyber Monday?

Begrepet ble oppfunnet av Ellen Davis og Scott Silverman fra handelsorganisasjonene NS National Retail Federation og Shop.org, og målet var å promotere netthandel tilbake i 2005 da internett var laget av tre og drevet av damp.

Målet var mer spesifikt å hjelpe mindre forhandlere til å konkurrere med de store aktørene som satset stort på Black Friday, men det kom selvfølgelig ikke som noen overralse at også sistnevnte fort kastet seg på Cyber Monday-kjøret.

Når kommer Cyber Monday-tilbudene i 2019?

Årets Cyber Monday faller på 2. desember, og selv om datoen selvfølgelig endrer seg fra år til år, så er det enkelt å huske når den kommer fordi den alltid er mandagen etter Black Friday (som igjen faller på dagen etter Thanksgiving).

Legg merke til at Cyber Monday kommer sent i år, noe som betyr at du ikke kommer til å ha mye tid igjen før julen er her. Akkurat det du vil høre, ikke sant?

Du tenker kanskje at det ikke er så nøye med Cyber Monday akkurat nå, men det er i hvert fall greit å husk på at denne dagen kommer når de ser at kalenderen viser desember og du fortsatt ikke har kjøpt en eneste julegave.