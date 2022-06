En Director's Cut av «Thor: Love and Thunder» eksisterer – Marvel-fansen vil ha den lansert

«Thor: Love and Thunder» var opprinnelig fire timer lang – og Marvel-fansen prøver nå å få studioet til å lansere den lengre varianten (som ikke kommer på kino.)



Regissør Taika Waititi har allerede bekreftet anekdoten (ifølge Collider (opens in new tab)): Den kommende Marvel-filmen, som kommer på kino i Norge den 6. juli, var opprinnelig dobbelt så lang som den én time og 59 minutter lange kinoversjonen. Hvis «Thor: Love and Thunder» hadde blitt lansert med en spilletid på fire timer, ville den ha knust den nåværende MCU-rekorden (som «Avengers: Endgame» nå besitter) med én hel time.

Det er dermed ingen tvil om at den endelige spilletiden har blitt kortet ned noe voldsomt. Dette er helt vanlig kost for regissører som Waititi, men i dette tilfellet virker det som om filmskaperne fikk litt vel frie tøyler på sett. Waititi forklarer situasjonen nærmere:



«Den var på omtrent fire timer [...]», fortalte regissøren til Collider. «[...] og mange ganger på sett, vi snakket om dette tidligere, som når, i et øyeblikk, så tenker du, 'dette er det beste noen noengang har filmet i filmhistorien.' Så setter du deg i klippebua. Så tenker du, 'jeg liker det egentlig fortsatt'. Så, etter omtrent seks måneder med filmen, så innser du at det var artig der og da, men at det ikke hører hjemme i filmen.»

Christian Bale, som spiller skurken Gorr the God Butcher, jamret seg over fjerningen av enkelte scener fra den endelige versjonen, i et annet intervju med Collider.



«Det er svært mye jeg skulle ønske var med i denne filmen», sa han. «Du kan ikke ha en fire timer lang film, fordi det var mye gull som endte opp på gulvet, hysterisk morsomt materiale, og skikkelig skumle greier, men det gjorde at filmen endte opp i et sjikt som kanskje ikke ville ha blitt familievennlig, og det ønsket vi hele veien at den skulle være.»

Gorr, i Christian Bales skikkelse, kunne ha danset til Kate Bush i «Thor: Love and Thunder», om scenen ikke hadde blitt klippet bort. (Image credit: Marvel Studios)

Noen av scenene som har blitt borte virker, for å bruke Thors ord, verdige. Bale fortalte for eksempel Total Film (opens in new tab) at Gorr opprinnelig skulle danse til en Kate Bush-sang – og det hadde jo passet ganske så bra, gitt at den nye «Stranger Things»-sesongen gjorde at Running Up That Hill nok en gang ble en superhit, 37 år etter første gang den herjet på hitlistene.



En dansescene nummer to ville ha bestått i Thor som beveget kroppen til en ABBA-sang (ifølge anmelderen Kevin McCarthy (opens in new tab)) – en sekvens som etter sigende også ville ha inkludert Thor som skøyt lyn ut av fingertuppene. Det virker med andre ord som at en hel del artig galskap har måttet vike for mer historiesentrert innhold i den endelige versjonen av Marvel Phase 4-filmen.

Kommer vi noensinne til å få se en Director's Cut av «Thor: Love and Thunder»? Waititi og Chris Hemsworth spøkte om å lansere hele sulamitten i den ovennevnte samtalen med Collider, men hvorvidt noe slikt noensinne kommer til å bli en realitet gjenstår å se. Mange regissører må krangle i flere år for å få lov til å gjøre slikt, se for eksempel Zack Snyder og «Justice League».

Kommentar: Kom igjen 'a, Marvel!

Er det virkelig noen som ikke har lyst på fire timer med godgutten Thor? (Image credit: Marvel Studios)

Ikke overraskende har svarene til Waititi, Hemsworth og Bale blitt gjenstand for en viss oppmerksomhet hos MCU-fansen. Såpass ivrige ble folket at mange nå prøver å få i gang en kampanje for å påvirke Marvel Studios, slik at en Director's Cut av «Thor: Love and Thunder» på sikt ser dagens lys.

Erich Reimer (opens in new tab), en advokat og tidligere journalist, foreslo for eksempel via Twitter at Disney+ ville vært en ideell plattform å bruke til en lengre variant av filmen. Warner Bros har allerede bevist at publikum liker slike prosjekter, og at de trekke folk til strømmetjenestene. «Zack Snyder's Justice League» ble lansert på HBO Max i mars 2021, og ble som kjent svært godt mottatt. Hvorfor kan ikke Disney og Marvel gjøre det samme med «Thor: Love and Thunder»?

Andre MCU-tilhengere som prøver å påvirke Marvel inkluderer for eksempel Twitter-brukeren Lightning Spider (opens in new tab), som nærmest ba på sine knær om å få tilgang på firetimersversjonen; mens menks101 (opens in new tab) spøkte om at fansen snart kommer til å bli en del av gjengen som starter offisielle hashtag-kampanjer for å få filmer lansert. Alt vi mangler nå er at et knippe folk kaster seg på #releasethewaititicut. Dere vet hva dere har å gjøre, folkens.



Nok en Twitter-bruker, ChaosGoddess (opens in new tab), mener vi kommer til å gå glipp av «[...] så mange Korg-øyeblikk» i den kortere versjonen. TJDizzler0613 (opens in new tab) sier at hen ville ha sett «[...] hvert bidige sekund» av en fire timer lang Thor-film. Det er ikke mangel på entusiasme, i alle fall.

På Reddit er det mange som morer seg ved å prøve å finne på nye navn på den lange varianten. Unique_Unorque (opens in new tab) mener filmen burde hete «Thor Four: Four Hours of Thor featuring Gorr», mens PrinceNuanda01 (opens in new tab) synes «Thor Four: with More Thor, Gorr and Korg» klinger bedre. Det mangler heller ikke på folk som stemmer i at Marvel ville tjene på å lansere flere varianter. Reddit-brukeren HardasOoblek (opens in new tab) skriver at hen ville ha «[...] betalt mer» for å se en lengre variant, og Dragon_yum (opens in new tab) sier seg enig med Twitter i at Disney+ ville vært det perfekte stedet å lansere en Director's Cut.



Slik er det, altså, Marvel. Nå gjelder det å gi fansen det de vil ha, ellers blir det internett-opprør!