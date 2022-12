Det kan bli lenge å vente på iPhone SE 4 – om den kommer i det hele tatt

For deg som har gledet deg til en iPhone SE 4 har vi dårlige nyheter. En kjent kilde har nemlig antydet at denne mobilen i beste fall blir forsinket – eller i verste fall rett og slett kuttet ut helt.

Opplysningene stammer fra analytikeren Ming-Chi Kuo (Åpnes i ny fane), som har en god historikk når det gjelder opplysninger om Apple. Det var i en tråd på Twitter (via Apple Insider (Åpnes i ny fane)) han hevdet at Apple kommer til å legge ned arbeidet med iPhone Se 4 eller utsette lanseringen av denne mobilen. Hvis den forsinkes, vil ikke denne mobilen dukke opp før etter 2024, til tross for at en kilde tidligere har antydet at vi kunne få se den så tidlig som i 2023.

(1/5)My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),December 21, 2022 See more

Dette kommer tydeligvis av at iPhone-modeller i mellomsjiktet rett og slett ikke selger like godt som Apple ønsker. Kuo nevner iPhone SE (2022) (Åpnes i ny fane), iPhone 13 mini (Åpnes i ny fane) og iPhone 14 Plus (Åpnes i ny fane) som eksempler på dette.

Ryktene antyder dessuten at iPhone SE 4 kan få et litt mer moderne design (Åpnes i ny fane), med et skjermhakk til frontkamera men uten hjem-knapp. Kuo mener at dette vil øke produksjonskostnaden for mobilen, noe som i sin tur kan ramme salget.

En siste årsak Kuo oppga til den eventuelle forsinkelsen (eller eventuelle nedleggelsen), var at det vil være fornuftig av Apple å forsøke å minske de unødvendige kostnadene knyttet til utvikling av produkter i 2023, med tanke på grunn av den rådende økonomiske situasjonen i verden.

Disse argumentene virker overbevisende, og Kuo har ofte rett i sine påstander. Men ettersom det dreier seg om rykter, er det som vanlig urt å ta dem med en klype salt.

Ikke regn med å se en iPhone SE 4 med det første

Selv om minst én lekkasje har pekt mot en 2023-lansering for neste generasjon av iPhone Se, virker likevel Kuos påstander sannsynlige. Vi har rett og slett ikke hørt så mye om iPhone SE 4 som vi burde ha gjort om det faktisk var planen å lansere den i 2023.

Det mest sannsynlige lanseringstidspunktet i 2023 burde ha vært tidlig på året, ettersom den nåværende modellen ble sluppet i mars 2022. Og selv om denne serien ikke har pleid å komme i ny versjon hvert år, dukket den forrige generasjonen også opp om våren, nærmere bestemt i april.

Dermed virker mars eller april 2023 som det mest sannsynlige lanseringsvinduet dersom mobilen i det hele tatt skulle bli lansert i 2023. Men denne mobilen burde altså ha dukket opp i langt flere rykter og lekkasjer om en lansering var såpass nært forestående.

For å understreke det, har det så langt gått minst to år mellom hver generasjon av iPhone SE. Dermed virker det mer trolig med en lansering i 2024 – eller enda senere. Vi kan heller ikke utelukke at Apple bestemmer seg for å kutte ut denne serien helt, med tanke på at disse mobilene sliter med salget sammenlignet med de fleste av de beste iPhone (Åpnes i ny fane)-modellene.