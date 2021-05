Bilder av nye MacBook Air verserer på nett – ligner de fargerike nye iMac-maskinene

Da Apple annonserte de nye M1-baserte iMac-maskinene ble det samtidig klart at selskapet hadde foretatt en helomvending når det gjelder design. De nye maskinene tok inspirasjon fra 90-tallets fargebobler (iMac G3) – og det later til at MacBook Air snart vil bevege seg i samme retning.



Denne informasjonen stammer fra den anerkjente Apple-kilden Jon Prosser, som etter sigende skal ha fått ferten i noen bilder av de nye modellene, og med utgangspunkt i disse fikk laget et knippe datagenererte bilder av de kommende nyvinningene. Her er det mange usikre ledd, selvsagt, så holdt saltbøssa hendig.

Hvis det er slik at nye MacBook Air faktisk kommer til å se ut som det vi ser på disse bildene, så kan det være snakk om en designforandring som først og fremst handler om fargene. Selve formen ligner svært mye på M1-variantene som ble lansert i 2020 – ikke at det nødvendigvis er negativt.



I videoen Prosser presenterer ryktet merker han seg at de bærbare PC-ene antageligvis ikke kan lages spesielt mye tynnere hvis Apple ønsker å fortsette bruken av USB-C-porter, noe som selvfølgelig er sant. Når det gjelder hva vi kan vente oss av ytelse, så er det sannsynlig at maskinene kommer til å basere seg på Apple M2, eller hva nå enn den nye generasjonen Apple-brikker blir hetende.



Hvis Apple venter med lanseringen av disse nye MacBook Air-variantene – gitt at de faktisk eksisterer – til M2 foreligger, så er det sannsynlig at disse maskinene vil dukke opp senere på året, så det er bare å legge ned hammeren, sparegrisen trenger ikke å slaktes før nærmere jul. Mer inngående informasjon om de nye fargerike MacBook Air-maskinene vil nok vanskelig å finne før Apple starter markedsføringsmaskineriet for fullt.