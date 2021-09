Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: hva er egentlig forskjellen?

Apple Watch 7 (t. v.) vs Apple Watch 6

Apple Watch 7 er endelig avduket, og de mest spektakulære ryktene viste seg å ikke være sanne. Men selv om den nye smartklokken ikke utseendemessig skiller seg dramatisk fra forgjengeren, er den nye modellen uansett en betydelig oppgradering.

Apple har klart å gjøre skjermen mye større uten at Apple Watch 7 ser ut som om du har spent fast en middagstallerken til håndleddet. Den lades opp mye raskere og leveres i noen friske nye farger.

Og det beste er at selv om skjermen er blitt større, trenger du ikke å kaste dine eksisterende remmer til Apple Watch.

Men hva er egentlig nytt? Her tar vi for oss de viktigste forskjellen mellom den nye modellen og dens forgjenger, Apple Watch 6.

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: design og skjerm

Apple Watch 6 representerte en videreutvikling av det velkjente designet til Apple Watch. Den fikk en mer lyssterk alltid-på-skjerm av Retina-typen og ga deg valget mellom urkasser på 40 mm og 44 mm. Den ble tilgjengelig i tre metaller – aluminium, rustfritt stål og titan, og den tilføyde blå aluminium og rød til det eksisterende fargeutvalget. Man fikk også gleden av en ny rem, nemlig Solo Loop.

Ryktemøllene spant vil før lanseringen av Apple Watch 7, og ville ha det til at redesignet skulle bli radikale saker. Den nye modellen ser imidlertid ikke dramatisk forskjellig ut fra forgjengeren, og den leveres i de samme formatene. Men ved å redusere ytterkantene til bare 1,7 mm økes det tilgjengelige skjermarealet med 20 % sammenlignet med Apple Watch 6 og hele 50 % mer enn Apple Watch 3.

Det betyr at det er plass til 50 % mer tekst når du henter opp e-post eller meldinger. Dermed kan du få opp mer informasjon på urskiven. De nye urskivene utnytter dette godt, der den nye, dynamiske Contour-skiven flyter ut i hjørnene og den nye Modular-skiven gir plass til to komplikasjoner.

Apple Watch 7 i en rekke fargevarianter. (Image credit: Apple)

Krystallglasset er redesignet slik at det skal motstå riper og sprekker bedre enn tidligere. Skjermen er mer lyssterk enn før, og innendørs avgir den 70 % mer lys. Dessuten har den vanntetthet ned til 50 meter (akkurat som Apple Watch 6), men Apple Watch 7 har i tillegg fått en IP6X-sertifisering for støvbestandighet.

Vi lurer på om det nye, motstandsdyktige krystallglasset og støvbestandigheten kan forklare ryktene som gikk om en «Explorer Edition» spesielt utviklet for utendørsaktiviteter. Og ifølge Bloomberg kan det fortsatt komme en slik klokke, men ikke før i 2022.

Denne gangen kan man velge mellom fem farger: stjerneskinn, midnatt, product(red), blå og grønn. Dette er utgavene i aluminium. Modellene i rustfritt stål leveres i sølv, grafitt og gull, mens titan-varianten leveres i naturell og svart. Det er også kommet en ny sportsrem fra Nike og nye Hermès-remmer for de forfengelige. Alle modellene er dessuten kompatible med eksisterende remmer for Apple Watch.

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6 – aktivitet og funksjoner

Med Apple Watch 6 fikk vi nyvinninger i form av måling av oksygennivået i blodet og EKG, søvnsporing og tett integrasjon med Apples Fitness Plus-tjeneste. Tjenesten blir tilgjengelig i enda flere land, men Norge er ennå ikke med blant de utvalgte. Vi fikk også Family Setup for GPS- og Mobil-modeller, noe som gjør det enklere å installere og kontrollere yngre familiemedlemmers klokker.

Apple Watch 7 kommer ikke med noen nye sensorer, men det er en ny funksjon for falldeteksjon for syklister samt en forbedret algoritme for sporing av turer med el-sykkel.

Den forstørrede skjermen gir deg også et tastatur på skjermen, der du kan sveipe for å skrive. Det benytter maskinlæring for å forsøke å forutsi hva du har tenkt å skrive.

Apple Watch 6 er nesten like velegnet for aktiviteter. (Image credit: Future)

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: OS, kraft og batteri

Selv om Apple Watch 6 for øyeblikket kjører watchOS 7, kan du oppgradere den til watchOS 8, slik som Apple Watch 7, når OS-et blir lansert 20. september. Batteriet skal holde ut 18 timer med alminnelig bruk.

Apple Watch 6 har en Apple S6-brikke – en tokjernet prosessort som bygger på A13 Bionic fra iPhone 11 – sammen med Apples trådløs-brikke W1 og ultrabredbånd-prosessoren U1. Den har Bluetooth 5.0 og tobånds WiFi opp til 802.11n. Mobilmodellen har 4G LTE.

Apple har ennå ikke publisert noen detaljer om prosessoren og den øvrige innmaten i Apple Watch 7, men i år later det til at de har lagt større vekt på energieffektivitet enn på rå ytelse.

Batteritiden i Apple Watch 7 er også 18 timer, men den lades opp langt fortere. 33 % fortere, ifølge Apple. Dette skyldes en ny USB-C-lader. 8 minutters opplading vil gi deg nok kraft til 8 timers søvnsporing.

Apple Watch 7 lades opp fort. (Image credit: Apple)

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: pris

Apple Watch 6-serien kom på markedet i Norge med en veiledende pris for den enkleste modellen på 4690 kroner, men prisen ble høyere om du ønsket mer lagringsplass eller andre materialer. Enkelte kombinasjoner av kasse og remmer var også dyrere, og særlig Hermès-versjonene

Apple Watch 7 har en startpris i USA på $ 399 for WiFi-modellen og $ 499 for mobilmodellen. Prisen i Norge er ennå ikke bekreftet, men den skal ligge omtrent på samme nivå som forgjengeren.

Det later til at skjermproblemene det gikk rykter om faktisk har påvirket Apple Watch 7. Der iPhone 13-serien leveres innen én uke etter lanseringen, blir vi ikke lovet noe mer enn «høsten» når det gjelder Apple Watch 7. Og høsten varer offisielt til desember.

Når Apple Watch 7 endelig leveres, vil Apple Watch-serien bestå av tre modeller, nemlig Apple Watch SE, Apple Watch 3 og Apple Watch 7. Hvis du heller vil ha Apple Watch 6, må du enten kjøpe den fryktelig snart eller skaffe den fra en tredjepartsforhandler.

Apple Watch 7 later til å være et opplagt valg. (Image credit: Apple)

Oppsummering

Det er ingenting her som vil få Apple Watch 6-eiere til å skynde seg til Apple Store med skarpladde betalingskort for å skaffe seg Apple Watch 7. Det er ingen tvil om at sistnevnte er den mest tiltrekkende av alle Apple Watch-modellene. Den har større bruksverdi, større skjerm og lades opp mye raskere.

Apple Watch har beveget seg fra «hva gjør den? Hvem vet? La oss finne det ut!» til noe langt mer etablert. Og det Apple Watch mangler av spenningsmomenter, kompenserer den for gjennom raffinement.

Den ser ikke dramatisk annerledes ut enn sine forgjengere, men når du sammenligner dem side om side er den nyeste modellen langt mer avslepen og elegant. De slanke ytterkantene gjør det samme for å skille Apple Watch 7 for forgjengerne som kantene til iPhone 13 gjør for å skille den fra eldre modeller.

Men hvis du ikke allerede har en Apple Watch 6, og vi vurderer ut fra spesifikasjonene og designet, tror vi du kommer til å digge Apple Watch 7.