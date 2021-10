Apple Watch 7-hurtigladingen fungerer kun med én spesifikk kabel

En av nyvinningene i Apple Watch 7 hastigheten på hurtigladingen, 33 % raskere enn i Apple Watch 6. Det er fart nok til å få smartklokken fra 0 til 80 % på bare 45 minutter, men for å komme opp i disse hastighetene er du nødt til å bruke ladekabelen som fulgte med i esken.



I tillegg må du ha noe å putte den i som støtter tilstrekkelig raske ladehastigheter. Apple anbefaler sin egen variant på 20 watt. Vi er selvfølgelig vant med at forskjellige ladeenheter tilbyr forskjellige ladehastigheter, men vi forventer likevel at kabler skal være noe mer kompatible, så forandringen her er verdt å få med seg.



I praksis betyr dette at om du har en gammel Apple Watch-kabel liggende, så vil den kun kunne lade Apple Watch 7 med en lavere hastighet, og det er verdt å holde styr på hvilken kabel som hører til hvilken klokke, siden de er identiske, rent utseendemessig.

Skal man kjøpe ny kabel må man passe på at man kjøper hurtiglade-varianten (dette pleier å stå i produktnavnet). I Apples egen nettbutikk heter den for eksempel «Magnetisk hurtiglader-til-USB‑C‑kabel til Apple Watch (1 m)», i motsetning til den gamle varianten, som heter «Magnetisk ladekabel til Apple Watch (1 m)». Apple avslutter salget av den nye varianten i disse tider, men den kan fortsatt være å finne i enkelte regioner (Apples norske nettbutikk har den fortsatt, for eksempel.)



Et større problem med overgang til raskere lading, og ny kabel, er at hvis du har en dokk eller et stativ med innebygget lader, som ble designet med tanke på en eldre Apple Watch-modell, så vil man ikke få samme hastigheten om man bruker den nye kabelen sammen med Apple Watch 7. Det er synd og skam, gitt hvor dyre ladedokkene og andre stativer kan være, men vi antar at det var vanskelig å unngå en slik mangel på kompatibilitet.

Den nye magnetiske hurtigladeren til Apple Watch (Image credit: Apple)

Kommentar: Ikke kjøp den gamle kabelen, selv om du har en eldre Apple Watch-modell

Hvis du fortsatt bruker en eldre Apple Watch-modell, så trenger du ikke å avse dette en tanke, inntil du oppgraderer, selvsagt – og du får ikke forbedrede ladehastigheter om du kjøper en ny kabel nå, men det vil likevel bety at du er sikret raskere lading i fall du ryker på et fremtidig kjøp.



Med det i mente kan vi ikke direkte anbefale at noen kjøper den gamle (og i utgangspunktet rimeligere) kabelen, men om den går for en slikk og ingenting under et salg, så bør man selvsagt vurdere å slå til (særlig hvis ladeløsningen du har synger på siste verset.)



Det kan selvsagt også hende at du ender opp med å vente såpass lenge med å oppgradere til en nyere Apple Watch at den inneværende modellen har enda raskere lading og nok en ny ladeløsning. Det kommer antakeligvis til å ta noen år, dog, siden vi tviler sterkt på at Apple kommer til å øke ladehastighetene to år på rad – og selv om det skulle være tilfelle, så får man i alle fall raskere lading. Det er da noe.