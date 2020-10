Apple AirPods Pro har nå Dolby Atmos – slik får du surroundlyd i proppene dine

Apple AirPods Pro har nå en ny funksjonalitet, såkalt Spatial Audio (romlig lyd), takket være en ny firmware-oppdatering, som også bringer med seg Dolby Atmos-lyd til de helt trådløse øreproppene.



Det hele ble først annonsert under selskapets WWDC 2020-presentasjon i juni, og Spatial Audio-funksjonaliteten fungerer i 5.1, 7.1 og i Dolby Atmos, som plasserer lyd rundt lytteren i en virtuell sfære – noe som betyr at om du ser på en Dolby Atmos-film som viser en jager som flyr over deg, så vil det faktisk høres ut som at en jager virkelig flyr over deg.

Akkurat nå ser dette kun ut til å fungere med Apple TV Plus-innhold, og man er nødt til å oppgradere enheten sin til iOS 14 for å prøve det hele – vi håper at dette kommer til å støttes av flere plattformer etter hvert (den nye funksjonaliteten kan også tenkes å introdusere Dolby Atmos Music-støtte via Apple Music.)



Som Apple Insider bekreftet, slapp selskapet den nye 3A283-firmwaren på mandag, den 14. september, og brukere har allerede flokket til Twitter for å beskrive opplevelsen av å høre 3D-lyd fra sine AirPods Pro.

.Morning all. I woke up to my AirPods Pro updated for #SpatialAudio and wow, it’s magical! Works with all TV app @Dolby Atmos content (I’ve tested) without spending thousands. Interested to see how Apple implement this with future Apple TV hardware. It’s incredible on iOS! pic.twitter.com/n0Rbx2Xz3RSeptember 15, 2020

Spatial Audio: like having a mini theater right in your ears. Absolutely stunning audio experience.September 15, 2020

OMG the new spatial audio feature for AirPods Pro is magic! 😱😱😱 pic.twitter.com/hIUMfZTT8lSeptember 15, 2020

Hvordan oppgraderer man AirPods?

Samtidig som denne nye funksjonaliteten gjør at man kan ta i bruk Dolby Atmos, kan AirPods Pro nå også spore bevegelser man gjør med hodet og enheten man bruker, slik at lyden hele tiden vil komme fra riktig posisjon.



Brukere av de vanlige AirPods-modellene kommer ikke til å få Spatial Audio, men oppdateringen inneholder likevel en automatisk bryter-funksjon, som gjør at både AirPods og AirPods Pro nå kan «på magisk vis bytte mellom enheter», eller med andre ord, proppene skjønner hvilken enhet man til enhver tid bruker.



For eksempel, hvis du nettopp ble ferdig med en podcast på telefonen, og plukker opp iPad-en for å se en episode «The Mandalorian», så vil AirPods-proppene automatisk kople seg til nettbrettet.

Den nye firmware-oppdateringen kommer til å rulles ut til brukere automatisk, og bør bli installert på AirPods-modellene dine hvis de befinner seg i lade-etuiet, eller er koplet til en iOS-enhet.



Hvis du ikke er sikker på om proppene dine har blitt oppdatert, kan du selv sjekke om du har den nyeste versjonen ved å gå til Innstillinger -> Generelt -> Om, og så gå til AirPods på denne undermenyen og se etter versjon 3A283.

Du får ikke oppdateringen hvis du ikke kjører iOS 14. Merk at ikke alle iPhone-modeller har muligheten til å laste ned denne versjonen av operativsystemet – og at telefoner eldre enn iPhone 6S ikke kommer til å få denne nye versjonen av OS-et. Hvis iPhone-modellen du har er kompatibel, så kan du ta en titt på vår guide til hvordan man oppdaterer enheten sin til iOS 14.



Dette er dog ikke det eneste vi har hørt fra Apple-leiren i det siste. Bilde av nye Apple AirPods Studio – selskapets første egenproduserte hodetelefoner – har lekket på nett, sammen med datagenererte bilder som viser frem et snodig design.



Vi vet ikke nøyaktig når vi får AirPods Studio i hende, men det er mulig at lanseringen vil finne sted på samme tid som iPhone 12, om ikke så altfor lenge.