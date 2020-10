Gleder du deg til Apple AirPods 3? Du må kanskje vente lengre enn du tror

Apple AirPods 3-lanseringsdatoen vil ikke finne sted før tidlig i 2021, ifølge industrieksperter, og dermed brister drømmen om at de nye helt trådløse øreproppene fra Apple kommer til å lanseres sammen med iPhone 12 i oktober.



En artikkel fra Digitimes (via Wccftech) nevner at Apples produksjonspartner Inventec «fortsatt kommer til å være blant montørene av Apples neste generasjon AirPods, som er planlagt for lansering i første halvdel av 2021, men som kan stå for 20 % eller mindre av den totale mengden ordre som kreves, ifølge industrikilder.»

Dette er ikke første gangen at det foreslås at 2021 kommer til å være året de nye øreproppene blir lansert. Respekterte industrianalytiker Ming-Chi Kuo har vært inne på om hvorvidt Apple kan starte masseproduksjon av neste generasjon AirPods tidlig i 2021, og at en ny AirPods Pro-modell – de såkalte AirPods Pro Lite – skal komme i 2022 (dette ifølge AppleInsider.)



At øreproppene kommer til å lanseres i 2021 gir mening – tross alt ble den oppgraderte 2019-varianten lansert i mars i fjor, og vi regner med at Apple vil følge opp på samme måte med AirPods 3.

What we know so far

En 2021-dato for lanseringen av AirPods 3 kan ha en del innvirkninger på juleshoppingen. En nye AirPods-modell kommer antageligvis til å presse ned prisene på AirPods og AirPods Pro for Amazon Prime Day (som ryktes å finne sted i oktober), samt Black Friday og Cyber Monday sent i november – vi regner fortsatt med at vi kommer til å få en del gode priser på AirPods, men tilbudene kan finne på å bli mindre gode enn vi regnet med.



Så, hva vet vi om den nye AirPods-modellen så langt? Akkurat nå er ingenting bekreftet, men det er drøssevis av rykter som flyter rundt i eteren angående spesifikasjonene på de trådløse øreproppene.

AirPods 3 skal etter sigende formes etter AirPods Pro, som gikk bort i fra de stive plasttuppene og de ekstremt lange stavene fra 2019-modellen. Fasiten ble heller silikondeler til øret og en generelt mer avrundet look. Hvorvidt vi kommer til å få støydemping er fortsatt usikkert.

Apple har også registrert en rekke nye patenter, en av disse ymter om at nye AirPods-modeller kan inkludere fjong ny funksjonalitet for alle som bruker øreproppene til trening.



Ifølge Patently Apple beskriver patentet en AirPods-modell som tar i bruk innebyggede sensorer for å «samle informasjon om orientering via akselerometer-målinger under brukerbevegelse.»

En annen ny patent beskriver AirPods som automatisk kan pause innhold eller senke volumet hvis det merkes farer i nærmiljøet.



Selvfølgelig er det slik at teknologien som beskrives i patenter ikke alltid ender opp i faktiske produkter, men det er oppmuntrende å vite at Apple aktivt jobber for å forbedre de helt trådløse øreproppene – særlig siden selskapet kan være i ferd med å lansere sine første helt egne hodetelefoner, Apple AirPods Studio.