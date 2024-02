OnePlus Watch 2 er avduket, med 100 timers batteritid og Wear OS 4

OnePlus har avduket OnePlus Watch 2 på MWC 2024. Klokken kjører Wear OS 4 og har en imponerende 100-timers batterilevetid i vanlig smartklokkemodus.

OnePlus Watch 2 koster fra 3 590 kroner ved lansering. Den ser ut som en mastodont og er en alvorlig utfordrer til topplisten vår over markedets beste smartklokker. Den har en 1,43-tommers safirglassskjerm med 326 ppi oppløsning og et rustfritt stålhus. Dens generøse batterilevetid er muliggjort av at den inneholder to prosessorbrikker som kjører hvert sitt operativsystem.

I tillegg til et «hybrid» Wear OS 4-grensesnitt som bruker Qualcomm Snapdragon W5-brikken, kjører klokken også RTOS drevet av BES2700-seriens brikke. RTOS er «vedlikeholds»-operativsystemet som håndterer klokkens grunnleggende funksjoner, og når du skal åpne klokken for å navigere i grensesnittet, eller laste ned tredjepartsapper, går klokken over til Wear OS.

OnePlus kaller denne utviklingen «dual engine architecture». Det er langt unna det svært begrensede OnePlus OS som ble brukt i den opprinnelige OnePlus Watch, som ble lansert i 2021.

(Image credit: OnePlus)

GPS med dobbel frekvens skal sikre at klokken er svært nøyaktig når det gjelder å spore løping, sykling og andre utendørs treningsøkter, samtidig som den har de vanlige målingene for hjertefrekvens, stressdeteksjon og søvnsporing. Søvnfunksjonen gir veiledning basert på ditt tidligere søvnmønster, akkurat som søvnprofilene som finnes på Samsung Galaxy Watch 6. Den kan også identifisere om du snorker.

Batteritiden på 100 timer kan forlenges ytterligere i strømsparingsmodus, som i hovedsak slår av Wear OS-elementet og bare lar klokken spore aktivitet og trening, varsler, søvn og løpe- og sykkeltreningsprofiler ved hjelp av GPS. Dette gir deg 12 dagers batterilevetid, åtte ganger så mye som toppmodellen av Apple Watch, Apple Watch Ultra 2.

Klokken kommer kun i én størrelse, med svart stål og Radiant stål farger tilgjengelig. Den veier 80 gram inkludert armbåndet, er vanntett til 5ATM og er testet for å tåle ekstrem varme opp til 70C og ekstrem kulde ned til -40C. Det er ingen funksjoner som er eksklusive for OnePlus-telefonbrukere, slik Apple og Samsung låser visse funksjoner. Enhver Android-telefon som kjører OHealth-appen vil fungere sømløst med OnePlus Watch 2.

Et fristende og robust alternativ til Pixel Watch 2

(Image credit: OnePlus)

Er dette en rimelig Wear OS-konkurrent til Apple Watch Ultra? Det er mange likheter mellom Ultra og OnePlus Watch 2, med klokkens generøse batteritid og ekstreme holdbarhet salgsargumenter for enhver eventyrer der ute som ikke vil risikere å gå tom for batteri når de er ute på lange løpeturer eller ekspedisjoner.

Selv om du ikke er en utendørsperson, er tanken på et ekte Wear OS 4/Google Pixel Watch 2-alternativ som ikke går tom for batteri på en eneste dag, absolutt fristende.

Den er dessuten veldig godt priset, og vi kan egentlig ikke se noen ulemper med den ennå. Vi har imidlertid ikke hatt tid til å teste den selv ennå, så vi får vente og se hvordan den måler seg med konkurrentene i faktisk bruk. En testmodell er på vei til TechRadar-teamet akkurat nå, så en test vil dukke opp i ukene som kommer.