MWC 2024: Dato, tider og hva vi venter oss fra alle store telefonmerker

Mobile World Congress (MWC) er rett rundt hjørnet, da årets utgave av den årlige mobilmessen går av stabelen mandag 26. februar.

Selv om Apple, Samsung og Google foretrekker å holde sine egne lanseringer for å kunngjøre nye produkter, er MWC – som nok en gang arrangeres i Barcelona – fortsatt stedet å være for alle de store navnene i mobilindustrien.

I denne artikkelen har vi samlet alt du trenger å vite om MWC 2024 – fra spådommer om kunngjøringer til viktige presentasjonsdatoer og -klokkeslett.

Når er MWC 2024?

MWC 2024 pågår fra mandag 26. februar til torsdag 29. februar i år, selv om det vil bli holdt et par pressekonferanser dagen før, søndag 25. februar. Det er da vi sannsynligvis får høre den første av årets kunngjøringer av nye mobiler.

Som hvert år siden 2006 (bortsett fra året det ble kansellert på grunn av pandemien), arrangeres MWC sted på forskjellige steder i Barcelona, ​​​​Spania.

Hva kan du vente deg på MWC 2024

Nedenfor har vi samlet alt vi vet om de deltagende selskapene og deres planer for MWC 2024, inkludert datoer og klokkeslett for deres respektive keynotes (hvis informasjon er tilgjengelig i skrivende stund) og hvilke produkter de kan vise frem.

Et stort navn som mangler er Apple. iPhone-produsenten deltar ikke på MWC, og foretrekker å vise frem sin nyeste programvare og maskinvare på egne Apple-arrangementer i henholdsvis juni og september. Andre mobilselskaper (inkludert Samsung og Google) holder sine egne lanseringsarrangementer gjennom året, men de kan også dukke opp på MWC.

Samsung

Samsung vil sannsynligvis demonstrere sine nye Galaxy AI-funksjoner på messen. (Image credit: Samsung)

Keynote-tid: mandag 26. februar kl 15:00

Samsungs første Galaxy Unpacked-arrangement for året inneholdt lanseringen av den utmerkede Samsung Galaxy S24-serien, så vi vil neppe se selskapet avduke noen nye forbrukerprodukter på MWC 2024. Når det er sagt, Samsung vil være til stede, og har bekreftet (via nettsiden deres) at de vil demonstrere sine nye «digitale teknologier, AI-teknologier og skyteknologier» på messen.

Samsung vil også holde et eksklusivt MWC-møte kun for inviterte mandag 26. februar kl 15.00, hvor noen av selskapets ledere vil «avsløre Samsungs strategiske visjon og kommentere sentrale markedstrender».

Google

(Image credit: Shutterstock / rafapress)

Keynote-tid: Uklar

Google holder vanligvis ikke presentasjoner på MWC, og vi venter oss ikke at dette endrer seg i år. Selskapet vil imidlertid være tilstede, og den korte teksten på Googles MWC-utstillerside antyder at Google Cloud – det vil si Googles skytjenester – vil være i fokus for alle kunngjøringer.

OnePlus

OnePlus viste frem OnePlus 11 Concept under MWC 2023. (Image credit: OnePlus)

Keynote-tid: Uklar

OnePlus benyttet MWC 2023 til å vise frem en konseptversjon av OnePlus 11 og kunngjøre at den jobbet med den første brettbare OnePlus (som viste seg å være OnePlus Open). Så vi kan se at selskapet tar en lignende tilnærming med sin nylig lanserte OnePlus 12-telefon på MWC 2024.

Vi har ikke hørt noe om en annen variant av OnePlus 12 ennå, men rykter tyder på at OnePlus vil avduke OnePlus Watch 2 på årets messe. Den enheten sies å få en større AMOLED-skjerm og kjøre Wear OS 4 – samme operativsystem som Pixel Watch 2 – noe som ville være en stor fordel i forhold til den spesialbygde programvaren OnePlus Watch bruker.

Honor

Honor kan avduke sin øyesporingsteknologi på MWC. (Image credit: Honor)

Keynote-tid: Søndag 26. februar kl. 14:00

Honor satser vanligvis stort på MWC og det ser ut til at det vil være tilfelle igjen i 2024. Det tidligere Huawei-datterselskapet har bekreftet at de vil presentere Honor Magic 6 Pro for det europeiske markedet i Barcelona (de lanserte allerede denne telefonen i Kina forrige måned), og det ser ut til at vi også får en bedre titt på Honors nye AI-funksjoner på enheten.

Merket har også bekreftet at Porsche Design-versjonen av den nyeste brettbare mobilen Honor Magic V2 vil bli tilgjengelig på MWC 2024. Honor annonserte nylig et samarbeid med Gameloft som vil gi oss en brettbar-versjon av Asphalt 9: Legends som vil være tilgjengelig på alle versjoner av Magic V2 – noe vi gleder oss til å teste.

Huawei

(Image credit: Huawei)

Keynote-tid: Søndag 25. februar kl. 16:30

I år vil Huaweis MWC-tilstedeværelse handle om å «utforske fremtiden til 5G». Med andre ord, selskapet vil ikke debutere noen nye enheter i Barcelona. I stedet vil vi sannsynligvis høre om deres siste innovasjoner innen digital infrastruktur.

Nothing

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Keynote-tid: Uklart

Ingenting kunngjør sjelden (eller aldri) nye produkter på MWC, men det London-baserte selskapet bruker vanligvis Barcelona-messen for å hinte om sine kommende lanseringer. I 2022 sørget for eksempel Nothing-sjef Carl Pei for å bli oppdaget med den ennå ikke kunngjorte Nothing Phone 1, og i 2023 holdt Pei og Qualcomm en felles pressekonferanse der de bekreftet at Nothing Phone 2 ville ta i bruk en Snapdragon 8-prosessor.

Så, kan årets MWC tilby noen nye hint om Nothing Phone 3? Potensielt, ja – men vi tror det er mye mer sannsynlig at vi vil se at selskapets budsjettmobil Nothing Phone 2a blir avduket i stedet.

Nokia / HMD Global

(Image credit: Future / James Ide )

Keynote-tid: Søndag 25. februar kl. 12.30

Nokia er en bærebjelke i MWC. I fjor kunngjorde selskapet sine mobiler Nokia G22, Nokia C22 og Nokia C32 her, så vi vil kunne se en etterfølger til én – eller alle tre – av disse enhetene på MWC 2024. Når det er sagt, er det ingen omtale av nye produkter på Nokias MWC-side, så vi kan kanskje oppleve et par B2B-kunngjøringer i stedet.

Interessant nok kunngjorde Nokias morselskap, HMD Global, nylig planer om å selge mobile enheter som bærer det mindre kjente HMD-navnet. HMD Global vil fortsatt lage Nokia-merkede telefoner, men selskapet «varmer opp for å gi deg enda mer, inkludert originale HMD-enheter og telefoner fra helt nye partnerskap».

Vi vet at HMD Global også vil holde et litt mindre lanseringsarrangement i Barcelona 26. februar kl 12:30, som vi skal delta på, hvor vi håper å se den første av disse «originale HMD-ene».

Motorola

Motorola viste frem den rullbare Motorola Rizr på MWC 2023. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Keynote-tid: Uklart

Motorola avduket en konseptuell rullbar versjon av Motorola Rizr på MWC 2023, som ble vist frem under messen sammen med Motorola Defy 2 og Motorola Defy Satellite Link.

Motorola har ennå ikke bekreftet at de vil delta på MWC i år, men merkevarens morselskap, Lenovo, forbereder seg angivelig på å avduke verdens første gjennomsiktige bærbare datamaskin i Barcelona denne måneden, så vi tror det er en god sjanse for at Motorola også vil stille ut nye produkter (konseptuelle eller andre) under messen.

Xiaomi

Xiaomi vil dele ytterligere informasjon om SU7 EV på MWC 2024. (Image credit: Xiaomi)

Keynote-tid: Søndag 25. februar kl. 16.00

Det ser ut til at den kinesiske telefonprodusenten Xiaomi vil gå all-in under MWC 2024. Til å begynne med har selskapet bekreftet at Xiaomi 14-serien, bestående av Xiaomi 14 og Xiaomi 14 Ultra, vil bli annonsert 25. februar i Barcelona. Vi har også hørt rykter om at en titan-kledd versjon av Ultra-modellen kan bli avduket.

Vi forventer også at Xiaomi deler detaljer om sine nye smarthusenheter, med den største kunngjøringen som ser ut til å komme i form av et firehjulsprodukt. Xiaomis X-innlegg om MWC inkluderer hashtaggen #HumanCarHome, så vi er sikre på at vi vil se mer av selskapets SU7 EV – ja, en elbil – i Barcelona.

«Xiaomi vil konkurrere med Porsche og Tesla og skape en drømmebil for den nye æraen av bilindustrien», sa Xiaomi-sjef Lei Jun i en nylig uttalelse, og av de bekreftede spesifikasjonene til SU7 EV å dømme, kan det være det heftigste produktet vi får se under MWC 2024.