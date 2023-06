Wij hebben de Panasonic MZ1500 OLED TV in actie gezien en hij verslaat de LG C3 op deze twee manieren

Panasonic heeft inmiddels zijn volledige reeks van OLED TV’s voor 2023 aangekondigd en tussen al die tv’s zit een specifiek model dat extra opvalt: de Panasonic MZ1500. Die tv valt extra op omdat hij een specifiek gat vult in de wereld van OLED TV’s. Dat is overigens niet de hele “wereld van OLED TV’s”, want Panasonic OLED TV’s zijn bijvoorbeeld niet verkrijgbaar in de VS, maar daar hebben wij in Europa gelukkig geen last van, want hier komen deze tv’s wel gewoon uit.

Wij hebben de kans gekregen om de MZ1500 in actie te zien tijdens ons bezoek aan het lanceringsevenement in Berlijn en we zagen toen dat de tv de twee grootste (potentiële) frustraties met de verder uitstekende LG C3 OLED TV kan oplossen. Verder kost hij ook niet zo veel als de meer premium LG G3 OLED of Panasonic’s eigen flagship MZ2000 TV en dat maakt hem extra aantrekkelijk.

Wat zijn dan die twee voordelen die de MZ1500 heeft ten opzichte van de LG C3? Zijn hogere helderheidsniveaus en zijn voorwaarts gerichte 2.1-kanaals speakersysteem. Die helderheid is waarschijnlijk het allergrootste voordeel en hoewel we geen directe vergelijking zagen tussen de MZ1500 en de LG C3, konden we deze Panasonic-tv wel vergelijken met de Panasonic MZ980 OLED TV die erg vergelijkbaar is met de C3 qua paneeltechnologie.

Alles ziet er net iets levendiger uit op het scherm van de MZ1500 vergeleken met het scherm van een midrange OLED TV. Kleuren zien er rijker uit, witte tinten komen beter tot hun recht dankzij de extra helderheid en de geweldige zwartwaardes waar OLED bekend om staat lijken nog dieper dankzij het verbeterde contrast met de helderste delen van het scherm.

(Image credit: Future)

We zagen de tv in zijn ‘Dynamische’-modus, waardoor het contrast voor de demo waarschijnlijk ook gemaximaliseerd was, maar die helderheidsboost is niet alleen zichtbaar bij de kleinste highlights in beeld. Het hele scherm geeft een realistischer en duidelijker beeld weer vergeleken met goedkopere OLED TV’s (het voelt bijna alsof je door een ruit kijkt die na jaren eindelijk is gewassen).

De MZ1500 maakt gebruik van Panasonic's ‘Master OLED Pro’-scherm en dat betekent dat hij meteen als je hem uit de verpakking haalt al accurate kleuren zou moeten weergeven, maar ook dat hij beschikt over Panasonic’s eigen technologie voor het omgaan met hitte en dat is misschien nog wel de belangrijkste toevoeging van Panasonic. Een heatsink achter het paneel zorgt ervoor dat de helderheid omhoog kan worden gehaald, zonder dat je daarmee de levensduur van het OLED-scherm vermindert en zonder dat je het inbranden van de tv riskeert (waarbij de schimmen van bepaalde beelden op het scherm kunnen blijven staan).

Het scherm is in principe hetzelfde als op de Panasonic LZ1500 TV van vorig jaar en die haalde in de echte wereld een piekhelderheid van ongeveer 1.000 nits. In onze LG C3 review hebben we een piekhelderheid van ongeveer 800 nits gemeten voor dat toestel. Als we er dus van uitgaan dat de MZ1500 dezelfde helderheid kan bereiken als de LZ1500 (en we zien geen reden waarom dat niet het geval zou zijn), dan hebben we hier te maken met een helderheidsboost van 20% vergeleken met de C3 en dat verschil merk je ook echt in de praktijk. Wat ook mooi is, is dat deze Panasonic ondersteuning biedt voor Dolby Vision én HDR10+, in tegenstelling tot LG en Samsung. Dat betekent dat de tv zijn contrast optimaal kan gebruiken, wat voor content je ook bekijkt.

De LG G3 en ook de Samsung S95C zijn op hun beurt nog veel helderder. Deze toestellen halen namelijk ongeveer 1.400 nits, maar voor die helderheid betaal je ook weer veel meer. De MZ1500 lijkt dus een mooie balans te leveren tussen prijs en helderheid.

Hij klinkt ook nog eens goed

(Image credit: Panasonic)

Zoals we eerder al zeiden, zijn de ingebouwde speakers in de MZ1500 het andere grote voordeel van het toestel ten opzichte van de LG C3. Hoewel de C3 zeker niet slecht klinkt voor een dunne tv met een verborgen speakersysteem, kan je dit geluid niet echt vergelijken met stereokanalen die recht naar je gericht zijn en een subwoofer voor wat extra bas

De speakers creëren een groots geluid dat ook erg veel diepte biedt. Dat baseren we tenminste op onze ervaring met de tv. Zo’n soort soundstage weten de meeste tv’s niet te creëren. De LG C3 heeft wel een redelijk brede en ruimtelijke soundstage met een aantal positionele effecten wanneer je zijn AI-geluidsmodus activeert, maar het geluid klinkt nog steeds redelijk dun. Het zal nooit echt een optimale ervaring leveren bij bijvoorbeeld actiescènes en soundtracks van films komen nooit echt helemaal tot hun recht op die ingebouwde speakers. De MZ1500 klonk daarentegen dynamisch en helder en heeft een breed bereik. Ook klinkt het geluid erg gedetailleerd en dat is Meestal niet het geval bij kleine speakers

We moeten natuurlijk wel eerlijk zeggen dat het geluid nog steeds redelijk beperkt klinkt vergeleken met wat je krijgt bij een van de beste soundbars. Ook bieden deze ingebouwde speakers geen overtuigend Dolby Atmos-effect (hoewel er wel wat trucjes worden gebruikt om het geluid wat ruimtelijker ta laten klinken), maar als je gewoon op zoek bent naar een tv met een prima geluid en je liever verder geen andere apparaten wil toevoegen aan je setup, hou deze tv dan zeker in de gaten, want dit lijkt in ieder geval een van de best klinkende tv’s te worden.

Dat zijn dus de twee belangrijkste dingen die ons opvielen aan de MZ1500 toen we hem in actie zagen. Veel van zijn andere features zijn de gebruikelijke dingen die je kan verwachten, zoals uitgebreide ondersteuning voor gaming (Hij beschikt over twee HDMI 2.1-poorten met VRR en 4K/120fps), Panasonic’s beste beeldverwerking (met een verbeterd kleurbereik dat je echt merkt in de praktijk) en een uitgebreid smart-tv-platform. Dat platform is Panasonic’s eigen ‘My Home Screen’-systeem. Dit systeem heeft wel wat handige toevoegingen, maar wordt over het algemeen niet echt gezien als een van de beste besturingssystemen voor tv’s en LG OLED TV’s zijn op dat vlak wel wat aantrekkelijker.

We hebben nog geen officiële prijzen voorbij zien komen voor de nieuwe Panasonic-tv, maar wel een aantal voorspelde prijzen. Met een prijs van ongeveer 2.699 euro voor de 55-inch versie en ongeveer 3.499 euro voor de 65-inch versie zou de MZ1500 duurder zijn dan de C3. Die tv heeft momenteel namelijk een adviesprijs van ongeveer 2.099 euro voor het 55-inch model en ongeveer 2.899 euro voor het 65-inch model.

De MZ1500 zou misschien wel weer goedkoper kunnen worden dan de LG G3. De 55-inch G3 kost namelijk 2.599 euro en het 65-inch model kost 3.599 euro. Als de bovenstaande voorspelde prijzen zouden kloppen, dan zou het 55-inch model duurder zijn bij Panasonic, maar zou het 65-inch model duurder zijn bij LG. Het lijkt ons eigenlijk waarschijnlijker dat Panasonic juist zal proberen om bij alle schermgroottes net iets onder de prijs van de LG G3 te blijven. In dat geval is de prijs-kwaliteitverhouding namelijk extra sterk en aantrekkelijk.

We denken in ieder geval dat de MZ1500 een goede optie zal zijn voor mensen die een betere thuisbioscoopervaring willen dan ze kunnen krijgen met een midrange OLED TV en ook wel bereid zijn om daar iets meer voor te betalen, maar tegelijkertijd liever niet willen betalen voor de meest premium modellen. Dit kan wel eens een van de beste OLED TV’s van het jaar worden.