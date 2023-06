Wij zagen de Panasonic MZ800 OLED TV al en hij is ideaal voor budgetgerichte filmliefhebbers

Onlangs hadden we de kans om de OLED TV's van Panasonic voor 2023 in actie te bekijken en er was één model dat in het oog sprong. Voor diegenen die een eersteklas thuisbioscoop willen, maar daarvoor niet de hoofdprijs willen betalen, heeft Panasonic misschien de ideale tv. Voor games is hij niet de beste, maar lang niet iedere filmfanaat is een gamer.

De tv in kwestie is de Panasonic MZ800 en het is het op één na goedkoopste model in de nieuwe serie voor 2023. Hoewel tv's van Panasonic bijna altijd beschikbaar worden in Nederland, zijn de timings en prijzen vaak een raadsel. Zo is er een productpagina van de MZ800 op de Nederlandse website van Panasonic, maar geen informatie over de adviesprijs of beschikbaarheid bij retailers.

Prijzen in pond zijn er wel. Het 55-inch model kost ongeveer 1.599 pond en het 65-inch model kost ongeveer 2.099 pond. Als Panasonic zijn prijzen in verschillende valuta's ongeveer gelijk houdt, is dat goed nieuws voor mensen die een grote OLED TV willen voor zo weinig mogelijk geld. Zo kost de LG B3 van 65-inch, de goedkoopste OLED van 2023 van het merk, aanzienlijk meer. Hij heeft namelijk een adviesprijs van 2.599 euro in de Benelux en 2.499 pond in het VK.

Net als de B3 heeft hij een 120Hz-scherm, wat betekent dat hij films met 24 fps kan weergeven zonder gebruik te hoeven maken van softwaretrucs. Hierdoor krijg je een natuurgetrouwe ervaring zonder smoothing. In tegenstelling tot de B3 biedt hij ondersteuning voor zowel HDR10+ als Dolby Vision, waardoor je van meer content kan genieten met de optimale beeldstandaard. De aanwezige software is een schone versie van Android TV die je toegang geeft tot elke streamingdienst en allerlei apps.

Hij heeft niet de meest geavanceerde beeldverwerking van Panasonic, dus we zullen later in een volledige review onderzoeken wat dat betekent voor de kijkervaring. Op basis van de demo's op het evenement, krijg je nog steeds de belangrijkste dingen die OLED te bieden heeft voor filmliefhebbers.

(Image credit: Future)

OLED slaat de nagel op de kop

Omdat het een OLED TV is, zal het je niet verbazen dat het contrast sterk is. Donkere tinten zien er diep en overtuigend uit, en er zit een mooie dosis nuance in. Kleuren zien er prima uit en highlights spatten van het scherm ondanks dat dit een OLED TV met beperkte helderheid is.

Hij heeft niet hetzelfde warmtebeheer als de Panasonic MZ1500 en we vermoeden dat het ook een eenvoudiger OLED paneel is, maar Panasonic heeft verder geen informatie gegeven. Het blijft daarom gokken hoe helder hij is in vergelijking met de rest. Op basis van onze ervaring met andere tv's, durven we zeggen dat hij minder helder wordt dan de LG C3.

Hoewel de helderheid geen prijzen zal winnen, is dat niet voor iedereen een probleem. Als je voldoende mogelijkheden hebt om de woonkamer (of waar je de tv ook installeert) te verduisteren, heb je weinig last van een lagere helderheid. Combineer dat met de ondersteuning van zowel Dolby Vision als HDR10+ en je hebt een erg interessante optie voor filmliefhebbers. Het geld dat je bespaart tegenover andere 65-inch OLED TV's kan je dan investeren in (bijvoorbeeld) een van de beste Dolby Atmos-soundbars.

(Image credit: Future)

In een directe vergelijking met de Panasonic MZ980 (die een beter paneel gebruikt dat hoogstwaarschijnlijk hetzelfde is als dat in de LG C3), lijkt het erop dat de MZ800 minder nuance en nauwkeurigheid toont. Je kunt dit zien in de afbeelding hierboven: de rode en oranje kleuren in de ballon hebben minder nuance in de MZ800 onderaan dan in de MZ980 linksboven. Maar kijk, als je een 65-inch OLED TV krijgt voor de prijs van een 55-inch OLED, dan moeten er compromissen zijn.

Momenteel is de beschikbaarheid van zijn directe concurrent, de LG B3, nog relatief beperkt. Zo heeft Coolblue alleen de 77-inch versie en niet de twee kleinere formaten. Die zijn pas "binnenkort beschikbaar". Het lijkt er daarom niet op dat hij snel in prijs zal dalen. Als Panasonic niet te lang wacht met de verkoop van de MZ800 in Nederland en België, hebben ze een sterke concurrent in handen.