We vervingen onze LG C2 door de LG G3 en het was de beste upgrade ooit

Voor we aan het eigenlijke artikel beginnen, moeten we eerst zeggen dat de LG G3 OLED TV zonder twijfel de beste televisie is die ooit in onze woonkamer heeft gestaan. Hij staat er amper tien dagen en heeft ons toch al dubbel en dik overtuigd.

Hiervoor hadden we de LG C2 OLED en dat blijft nog steeds de beste OLED TV qua prijs-kwaliteit. Dit is en blijft een geweldige tv voor zijn geld, die we aan iedereen zouden aanraden. De G-serie is daarentegen het allerbeste (en duurste) dat LG te bieden heeft en de LG G3 was een aanzienlijke upgrade tegenover de LG G2.

Dankzij de MLA-technologie (Micro Lens Array), die de helderheid verhoogt, kan deze tv in onze metingen een piekhelderheid van 1.400 nits bereiken met HDR ingeschakeld. De enige andere OLED TV die zo helder kan worden is de Samsung S95C. Die gebruikt geen MLA-technologie, maar quantum dots om dit te bereiken. Binnenkort gaan we nog aan de slag met de Panasonic MZ2000 en op papier zou die gelijkaardige prestaties moeten neerzetten.

Ter vergelijking: de LG C2 levert iets meer dan 800 nits aan helderheid en de LG C3 OLED van dit jaar doet hetzelfde. Dat is een aanzienlijk verschil met 1.400 nits. Op papier vertegenwoordigt de LG G3 de grootste helderheidssprong die LG ooit heeft gemaakt bij zijn tv's.

Maar hoe zit het met de ervaring in het echt? We kunnen nu al zeggen dat LG al zijn beloftes waarmaakt. De tv is ook in het echt zo helder als LG beweert. In ons geval hielp het natuurlijk dat de LG G3 en LG G2 een tijdje naast elkaar in onze woonkamer stonden, zodat we een nauwkeurige vergelijking konden maken.

(Image credit: Future / Disney)

De stralende ster in je woonkamer

Tijdens de voorbereiding voor dit artikel hebben we een reeks vergelijkende foto's gemaakt van de LG G3 en de LG C2. Een typisch probleem bij foto's van tv's is dat zonlicht erg snel voor reflecties kan zorgen. Gelukkig heeft de LG G3 daar twee oplossingen voor. Ten eerste heeft hij die hoge helderheid en daar komt nog een antireflectiecoating bovenop. Het gevolg is dat we bijna geen last hebben van reflecties, hoe donker de content ook is.

Hoewel het misschien niet super duidelijk is op de verschillende foto's in dit artikel, verslaat de LG G3 OLED in alle scenario's de LG C2 op vlak van helderheid. We hebben allerlei soorten content uitgeprobeerd, van games op onze PS5 tot een reeks films en series op Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. De LG G3 was 90% van de tijd de duidelijke winnaar.

De LG G3 werd zodanig helder dat de camera van onze smartphone het beeld niet goed kon vastleggen. (Image credit: Future / Marvel Studios)

Het eerste MLA-scherm van LG zorgt ervoor dat beelden van het scherm spatten. Tijdens onze test overtrof de G3 de C2 op elk gebied. Als je de oneindige zwartniveaus waar OLED bekend om staat, combineert met een helderheid die je voorheen alleen bij LED TV's vond, zijn de resultaten verbluffend.

Of je nu je ogen dichtknijpt als over zon de daken van de futuristische wolkenkrabbers van Cyberpunk 2077 straalt of focust op Thanos' paarse huid in Avengers: Infinity War, vergelijkingen tussen de twee tv's van LG laten de C2 er bijna donker uitzien.

(Image credit: Future / Disney)

De toekomst van OLED is gearriveerd

Recentere films en series, zoals Star Wars spin-off Ahsoka, Avatar: The Way of Water en de live action remake van The Little Mermaid komen prachtig tot hun recht op de LG G3 OLED. Of het nu gaat om het glinsterende oranje gezicht van de Jedi outcast of de dieptes van de oceaan waar Ariel leeft, alles ziet er levendig uit op de beste tv in het aanbod van LG.

Het contrast is zo sterk verbeterd dankzij de eerder genoemde antireflectiecoating en de verhoogde HDR-niveaus, dat de helderheid een ware transformatie is ten opzichte de LG C2. De vraagprijs voor de LG G3 ligt weliswaar veel hoger, want voor de 55-inch versie betaal je makkelijk 2.499 euro. De 55-inch LG C2 kan je momenteel vinden voor 1.199 euro en qua prijs-kwaliteit scoort de oudere tv dan ook beter.

Als je het nodige budget hebt om de LG G3 aan te schaffen, gaan we dat zeker niet afraden. De tv doet zowat alles beter dan de C2. De hogere helderheid in combinatie met de antireflectiecoating maken hem ideaal voor ruimtes met veel lichtinval.