We gaven drie OLED TV's van Samsung en LG een perfecte score: dit model zouden we zelf kopen tijdens Black Friday

Dit is een geweldig jaar geweest voor OLED TV's. We hebben ook in 2025 weer de beste OLED TV's getest en we konden dit jaar ook vier flagship-modellen naast elkaar testen: de LG G5, de Samsung S95F, de Sony Bravia 8 II en de Panasonic Z95B. Alle vier leverden ze uitstekende prestaties en dat laat zien dat de concurrentie erg sterk is dit jaar.

Nu Black Friday alweer in volle gang is, en er ook al meer dan genoeg Black Friday-deals te vinden zijn, zien we ook interessante deals voor deze flagship-modellen. Zelfs met (flinke) kortingen zijn deze modellen echter nog steeds erg prijzig. Misschien is een middenklasse OLED TV nu dan toch nog wat interessanter?

We hebben recent ook nog even twee flagship OLED TV's, de LG G5 en de Samsung S95F, naast een tv kunnen testen die misschien wel het meest aantrekkelijk zal zijn tijdens Black Friday: de LG C5. Hij is ook inderdaad te vinden in ons overzicht van de beste Black Friday tv-deals.

Alle drie van deze tv's kregen van ons vijf sterren in hun reviews, maar hoeveel lever je nou echt in als je voor het goedkopere middenklasse model kiest?

Hier nog even een opmerking over de foto's hieronder: de Samsung S95F (in het midden) ziet er niet rood uit in het echt; de camera reageert gewoon apart op het QD-OLED-scherm van deze tv.

Helderheid

Bij fellere scènes hebben de LG G5 (links) en Samsung S95F (midden) een grotere impact dan de middenklasse LG C5 (rechts). (Image credit: Future)

Zowel de LG G5 als de Samsung S95F biedt een hogere helderheid dan de LG C5. We maten een HDR-piekhelderheid van 2.268 nits bij de G5, 2.198 nits bij de S95F en 1.180 nits bij de C5 (de metingen zijn gedaan in de Filmmaker-modus).

Bij het meten van de full-screen helderheid waren de resultaten 331 nits voor de G5, 390 nits voor de S95F en 195 nits voor de C5 (opnieuw in de Filmmaker-modus).

Maar heeft dit helderheidsverschil dan ook echt een grote impact in de praktijk? Tijdens onze tests merkten we dat beelden van bijvoorbeeld besneeuwde landschappen er veel levendiger en feller uitzagen op de twee flagships. Het beeld van de C5 zag er nog steeds erg goed gebalanceerd uit, maar kon de helderheid van de andere twee modellen dus duidelijk niet evenaren.

HDR-highlights, zoals de zon aan de horizon in demobeelden van de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray, zagen er ook feller en levendiger uit op de G5 en S95F dan op de C5. Dit zorgt ervoor dat deze highlights iets meer van het scherm spatten.

Een hoge full-screen helderheid helpt verder om weerspiegelingen tegen te werken als je in een redelijk felverlichte ruimte kijkt. Op dit gebied is de S95F duidelijk de winnaar. Met zijn OLED Glare Free-scherm verslaat hij zowel de flagship G5 als de middenklasse C5. Je verliest bij Samsung wel een wat schaduwdetails (hierover verderop meer), maar dit was over het algemeen toch wel het beste model voor in een felverlichte ruimte.

Kleurweergave

Alle drie de tv's bieden een uitstekende kleurweergave, zoals hier te zien is bij The Sound Of Music, maar de Samsung S95F (midden) levert de meest levendige kleuren. (Image credit: 20th Century Pictures / Future)

Kleurweergave is uitstekend op alle drie deze tv's. We merkten dat kleuren op de S95F wel de beste balans wisten te bieden tussen levendigheid en accuraatheid. Dat was ook goed te zien bij het bekijken van de marktscène in The Sound of Music waarin Maria en de kinderen bij een kraampje met groenten en fruit staan. Kleuren zagen er hier iets feller uit op de G5, maar leken soms ook wat oververzadigd. De kleuren van de C5 waren wat minder fel, maar zagen er wel realistisch uit.

Wanneer Maria en de kinderen bij de heuvels aankwamen, was het goed te zien dat de groene tinten er levendiger uitzagen op de G5 en C5, maar opnieuw zag het beeld op de S95F er wat natuurlijker uit. In de Filmmaker-modus kwamen de kleuren van de C5 redelijk in de buurt van die van de andere twee tv's. Wanneer we echter overschakelden van de Filmmaker-modi naar de Film/Cinema-modi op alle tv's, had de extra helderheid van de twee flagships wel echt duidelijk een voordeel. Toch wist de C5 nog steeds mooie beelden te leveren, ondanks het verschil in helderheid.

Bij het bekijken van een animatiefilm, The Wild Robot, vertoonden alle tv's opnieuw uitstekende kleuren. Kleuren zagen er bij de G5 en S95F feller en meer verzadigd uit, terwijl tinten er op de C5 vanwege zijn lagere helderheid wat meer neutraal uitzagen. In dit geval vonden we dat eigenlijk wel aangenamer. Toen vlinders wegvlogen van Roz de robot, spatten de gele kleuren van hun vleugels en de groene kleuren van het omringende bos het beste van het scherm af bij de S95F. Dit merkte ons testpanel ook op tijdens onze blinde OLED TV-vergelijking met vier tv's. Hoe dan ook, hier waren we opnieuw onder de indruk van de manier waarop de C5 toch nog wist te concurreren met de meer premium modellen.

Contrast en kijkervaring in donkere en felverlichte ruimtes

In een donkere ruimte weten alle drie de tv's een sterk contrast en uitstekende zwartwaardes te vertonen, maar de Samsung S95F (midden) lijkt het best gebalanceerde beeld te hebben. Daarnaast vonden we de LG C5 (rechts) echter ook wel een extra aangenaam beeld leveren onder deze omstandigheden. (Image credit: Warner Bros. / Future)

In tegenstelling tot QLED TV's, die vertrouwen op achterverlichting om beelden weer te geven, gebruiken OLED-displays zelfverlichtende pixels die zichzelf ook volledig uit kunnen zetten. Dat zorgt ervoor dat deze technologie de diepste en meest accurate zwartwaardes kan creëren, en dus ook het hoogste contrast.

Om het contrast en de schaduwdetails van de tv's te testen hebben we scènes uit The Batman gebruikt. Deze film bevat niet alleen veel scènes met een hoog contrast, maar het is eigenlijk ook gewoon een soort stresstest voor tv's. Sommige van de donkere beelden zijn namelijk voor veel tv's erg lastig om goed weer te geven.

Al deze modellen toonden ook weer een uitstekend contrast tijdens onze tests. Ze gaven een goede balans weer tussen de lichte en donkere tinten in beeld. De hogere helderheid van de G5 en S95F zorgde er wel voor dat die tv's een beetje een voordeel hadden. Zo was het contrast wat sterker tussen aan de ene kant de lampen en fakkels en aan de andere kant de donkere, houten vloeren en de muren in de scène met het onderzoek van burgemeester Mitchells huis.

Hoewel de Samsung S95F (midden) de beste keuze is voor in een felverlichte ruimte, zijn de zwartwaardes hier wel iets verhoogd in donkere scènes en daar hadden we geen last van bij de LG G5 (links). (Image credit: Wanrer Bros. / Future)

In een felverlichte ruimte hadden al deze tv's wel profijt van de fellere Film/Cinema-modi. Donkere scènes werden overal toch wel iets lastiger te zien met felle verlichting van boven in onze testruimte. De G5 en C5 hadden onder deze omstandigheden ook allebei wel wat last van weerspiegelingen. Dankzij zijn matte Glare Free-scherm was dat bij de S95F geen probleem, ook al zorgt deze technologie er dus wel voor dat zwartwaardes er net wat minder diep en gedetailleerd uitzien dan bij de C5, en zeker bij de G5.

Bij het bekijken van The Batman en Alien: Romulus in een donkere ruimte vonden we dat de S95F en de C5 accuratere beelden leverden. De hogere helderheid van de G5 zorgde ervoor dat sommige donkere tinten iets te licht werden weergegeven. De S95F leverde in dit geval toch wel de meest rijke zwartwaardes, maar de C5 presteerde hier ook geweldig vergeleken met de twee meer premium modellen.

De winnaar tijdens Black Friday

De LG C5 (rechts) heeft misschien niet zo'n hoge helderheid als de flagship-modellen, maar weet toch nog goed te concurreren, ondanks het prijsverschil. (Image credit: Future)

Het werd tijdens onze testperiode wel duidelijk dat de S95F en de G5 de superieure tv's waren, dankzij hun hogere helderheid, sterkere contrast en rijkere kleuren, maar we werden toch aangenaam verrast door hoe goed de C5 wist te concurreren.

Los van de beeldkwaliteit kan je op alle drie de tv's overigens een uitgebreid aanbod aan gaming-features verwachten en ook prestaties die je kan verwachten van de beste gaming-tv's op de markt. Elk model biedt ook een aangenaam, intuïtief smart tv-platform.

Deze drie modellen zijn allemaal geweldige tv's en je keuze hangt dan ook vooral af van je budget en welke tv de meest interessante deals krijgt tijdens Black Friday. Momenteel kan je de 55-inch variant van de LG G5 al vanaf ongeveer 1.600 euro vinden, de 55-inch S95F voor ongeveer 1.550 euro en de 55-inch C5 voor ongeveer 1.200 euro.

Als je bang bent dat je veel zal missen als je voor de LG C5 kiest, kunnen we je na deze test geruststellen. Als je de meer premium modellen kan betalen, kan je wel genieten van betere prestaties, maar je zal zeker niet teleurgesteld zijn als je de middenklasse LG C5 OLED TV in huis haalt tijdens Black Friday. Als je kijkt naar de combinatie van beeldkwaliteit, features en prijs bij dit model, dan is het ook logisch dat hij in veel koopgidsen voor de beste tv's bovenaan staat.