TCL-tv's ontvangen gratis update die de beeldkwaliteit verbetert

TCL brengt een update uit voor enkele oudere tv's die Dolby Vision Filmmaker Mode en verbeterde ondersteuning voor draadloze speakers toevoegt. De update verhelpt ook een irritante bug met het geluid in de Disney+ en biedt wat kleine prestatieverbeteringen en bugfixes.

Zoals FlatpanelsHD meldt, komt de update naar TCL-tv's met Google TV als besturingssysteem uit 2023, 2024 en 2025. Dit zijn ook allemaal modellen met MediaTek Pentonic 700-chip. De update heeft firmwareversienummer v643 en wordt normaal automatisch gedownload.

TCL houdt hun tv's over het algemeen goed up-to-date: eerder dit jaar verscheen al een update naar Android TV 14 die ook HDMI 2.1 Quick Media Switching toevoegde.

Je kan nu een draadloze subwoofer toevoegen via FlexConnect. (Image credit: Dolby / TCL)

Wat is er nieuw?

Dolby Vision Filmmaker Mode is de vervanging voor Dolby Vision Dark en is ontworpen om films weer te geven zoals de makers dat bedoeld hebben. Het is de meest nauwkeurige modus voor filmliefhebbers, maar heeft als nadeel dat de helderheid beperkt wordt. Deze modus is daardoor vooral handig in donkere ruimtes.

De update verhelpt ook een probleem met Disney+ en IMAX Enhanced DTS:X-audio. Je zou nu zonder problemen moeten kunnen schakelen tussen Dolby Atmos en DTS:X bij bepaalde films, waaronder Tron: Ares en verschillende Marvel-films.

De derde verandering is een uitbreiding van Dolby Atmos FlexConnect. Dit is Dolby's draadloze audiosysteem voor thuisbioscopen. Voorheen kon je tot vier draadloze TCL-luidsprekers met een compatibele tv gebruiken. Dit wordt met deze update uitgebreid: je kunt nu een draadloze subwoofer, de TCL Z100-SW, toevoegen voor extra bas.

Enkele tv's die de update zullen ontvangen zijn de TCL X11K, C8K, C7K, C6K en C855. Je kunt in de tv-database van FlatpanelsHD bekijken of jouw tv de update zal ontvangen.