TCL onthult nieuwe tv gebaseerd op Samsungs The Frame, maar vergeet één essentieel onderdeel

TCL heeft een nieuwe Nxtvision-tv onthuld, de TCL A400 Pro, die een rechtstreekse concurrent is van Samsungs The Frame Pro. Hoewel het erop lijkt dat deze tv op technisch vlak beter is, mist hij twee belangrijke onderdelen die The Frame zo populair hebben gemaakt.

Laten we beginnen met de technologie. Achter het traditionele matte paneel zit een hoogwaardig mini-LED-paneel. Het gaat om een zogenaamd QD-mini-LED-paneel, een van de betere panelen in het aanbod van TCL. Samsungs The Frame Pro maakt gebruik van een standaard mini-LED-paneel, dat blijkbaar edge-lit is. Het paneel van TCL is een mini-LED-paneel met verlichting achter het hele scherm en daaroverheen een kwantumdotfilter voor betere kleurenweergave, wat betekent dat het een nauwkeuriger beeld moet opleveren.

De TCL A400 Pro mist één ding

Er zijn twee belangrijke dingen die de TCL A400 Pro niet heeft ten opzichte van The Frame. Het eerste is de One Connect-box, die zowel in zijn bedrade als draadloze versie (bedraad op de standaard The Frame, draadloos op The Frame Pro) de wirwar van kabels vermindert. Dat mag ook wel bij een tv die het pronkstuk van je woonkamer moet zijn en mogelijk aan de muur hangt. Bij de TCL moet je, als je vier HDMI-kabels, een stroomkabel en een tunerkabel hebt, met zes kabels werken.

Het tweede verschil is dat de virtuele kunstgalerij van Samsung veel groter is dan die van TCL: volgens FlatpanelsHD biedt TCL meer dan 100 kunstwerken, terwijl dat er bij Samsung 4.000 zijn, waaronder enkele wereldberoemde kunstwerken uit bekende musea. TCL wil de collectie uitbreiden, maar er is geen indicatie wanneer en met hoeveel kunstwerken.

De rest van de specificaties zijn wel erg goed: een refresh rate van 144 Hz bij games in 4K die kan worden verdubbeld als je de resolutie halveert. Verder heeft de tv HDMI 2.1 en Wi-Fi 6, Dolby Atmos en DTS:X, en speakers afgestemd door Onkyo. Er zullen vijf formaten beschikbaar zijn (55, 65, 75, 85 en 98 inch) en de tv verschijnt eerst in China. Details over een lancering in Nederland en België, evenals europrijzen zijn nog niet bekend.