"Wij zijn de pionier", Sonos-CEO maakt zich geen zorgen over Dolby Atmos FlexConnect-speakers van LG en TCL

Voor de lancering van de Sonos Play en Era 100 SL spraken we met CEO Tom Conrad over de ontwikkelingen binnen het bedrijf sinds de lancering van hun vorige product, de Arc Ultra, in 2024.

Een belangrijke ontwikkeling sinds de lancering van die soundbar is Dolby Atmos FlexConnect. Deze technologie maakt een geweldige thuisbioscoopervaring mogelijk zonder dat je speakers op de traditionele posities linksvoor, rechtsvoor, linksachter en rechtsachter hoeft te plaatsen. Je zet de speakers neer waar je maar wilt en het systeem bepaalt automatisch de beste surround sound.

TCL was de eerste met Dolby Atmos FlexConnect-ondersteuning in zijn tv's en een luidspreker, de Z100. Dit jaar volgde LG met een reeks luidsprekers, subwoofers en soundbars, de LG Sound Suite. Een van de belangrijkste kenmerken van deze systemen is dat je draadloze luidsprekers rechtstreeks op een tv kunt aansluiten, zonder HDMI-kabel.

Het artikel gaat hieronder verder.

(Image credit: Future)

We vroegen Conrad of Sonos zich zorgen maakt over deze trend die de producten van Sonos uitsluit van draadloze thuisbioscopen. Daarover leek hij zich geen zorgen te maken: "Zoals je weet, zijn we verreweg de meest succesvolle speler in de thuisbioscoopmarkt en veroveren we steeds meer marktaandeel van de bedrijven waar je het over hebt," zegt Conrad, "het is een enorm belangrijk onderdeel van onze business, en we zijn de pionier in het draadloos verspreiden van audio in de woonkamer. We zullen de komende kwartalen onze eigen visie geven op hoe dat zich verder ontwikkelt."

We vroegen Conrad ook wat hij van de FlexConnect-technologie vindt: "FlexConnect is interessant. Er zijn eigenlijk drie dingen die moeten gebeuren bij de implementatie van FlexConnect. Je moet de bits van de media naar de luidspreker krijgen, of dat nu via de televisie, de settopbox of de soundbar is. Er moet iets zijn dat de bits de lucht in brengt. Dan moet je de speakers in de kamer plaatsen, weten waar ze staan ​​en wat hun oriëntatie is. Het laatste onderdeel is dat je de bits op de juiste manier moet weergeven voor die positie en oriëntatie."

FlexConnect is eigenlijk alleen dat laatste onderdeel. De andere twee delen (positionering en de overdracht van de bits van de bron naar de luidsprekers) worden aan de fabrikant overgelaten. Dat verklaart ook waarom je geen TCL-speaker in een opstelling met LG-speakers kan plaatsen en omgekeerd.

Conrad blijft nog wat vaag over FlexConnect binnen het aanbod van Sonos: "Ik denk dat ik gewoon kan zeggen dat we geïnteresseerd zijn in dat hele gebied, het hele domein van: hoe krijg je de bits van de bron naar de luidsprekers? Hoe positioneer je de luidsprekers in een driedimensionale ruimte? En hoe render je het geluid? We blijven werken aan onze roadmap."

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

(Image credit: Future)

Bedrijven delen zelden info over toekomstplannen en dat is bij Sonos niet anders. We kunnen wel een paar zaken afleiden uit de beschikbare info. Sonos lijkt namelijk best veel stukjes voor de FlexConnect-puzzel te hebben.

De FlexConnect-systemen van LG en TCL gebruiken alleen audio om de positie van de speakers te bepalen. Elke speaker speelt geluid af en gebruikt tegelijkertijd een ingebouwde microfoon om het geluid van de andere speakers op te vangen. Sonos heeft een functie genaamd TruePlay Quick Tuning die een gelijkaardige principe toepast. Met een paar aanpassingen kan deze functie mogelijk omgevormd worden om te werken binnen FlexConnect.

3D-geluid is ook geen onbekende voor Sonos. De Beam-soundbar gebruikt al verschillende trucs om 3D-geluid te weergeven en de Sonos Ace-koptelefoon heeft een systeem dat de positie van je hoofd ten opzichte van de tv volgt en de 3D-audio daarop aanpast. Ook hier wordt de TruePlay-technologie gebruikt om dat effect te creëren.

(Image credit: Future)

Maar dit alles beantwoordt de eerste vraag niet: "Hoe krijg je de bits van de bron naar de speakers?" Dit is waar Sonos in de problemen kan komen. HDMI is een open standaard die ervoor heeft gezorgd dat elk type soundbar met elk type tv kan werken. Een universele draadloze standaard bestaat niet en daardoor kunnen tv-fabrikanten dit gebruiken als een manier om klanten in hun "ecosysteem" te houden. Samsung, TCL, Sony en LG hebben allemaal speakersystemen die je draadloos kan verbinden zolang je ook een van hun tv's gebruikt.

Sonos heeft geen controle over tv-software, waardoor ze twee opties hebben: een HDMI-dongle die je in de tv stopt of samenwerkingen met tv-fabrikanten. Dat eerste is relatief eenvoudig, maar vereist nog steeds een HDMI-poort. Samenwerken met tv-fabrikanten is lastig. LG en Samsung ontwikkelen hun eigen software, en Google TV wordt onder andere door TCL en Philips gebruikt, maar Sonos en Google hebben geen geweldige historiek qua samenwerkingen.

Er is ten slotte nog de Apple TV 4K, die uniek is omdat hij audio kan ontvangen van alles wat op de tv is aangesloten en zelf audio kan genereren vanuit apps. Apple en Sonos hebben wel al lange tijd een goede relatie. Zo is de Sonos Amp nog steeds de enige versterker met native Apple Music-ondersteuning. De Apple TV 4K is populair bij thuisbioscoopliefhebbers, dus misschien kunnen Sonos en Apple samen iets voor elkaar krijgen.