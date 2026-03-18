We vergeleken drie kleine Dolby Atmos-soundbars: deze zouden we zelf kopen

De meeste tv's hebben geen geweldige speakers, of toch geen speakers die qua kwaliteit overeenkomen met het beeld. Hier komt een soundbar goed van pas, maar niet iedereen heeft hiervoor de ruimte en/of het budget.

Een compacte soundbar is dan precies wat je nodig hebt. We hadden drie kleine soundbars in ons testlab: de Sonos Beam (Gen 2), Denon Home 550 en Sony HT-S2000. We hebben enkele filmscènes afgespeeld om te testen welke van de drie de beste is. De Sony is trouwens een wat ouder exemplaar dat niet meer overal te koop is, maar hij blijft een goede referentie voor deze categorie.

We hebben in onze testruimtes een systeem waarmee we geluid en beeld tegelijk naar meerdere tv's kunnen sturen. Daardoor konden we alle soundbars naast elkaar zetten en snel tussen het geluid schakelen om ze te vergelijken.

The Batman

Onze favoriete testscène voor soundbars en tv-audio is de Batmobile-achtervolgingsscène uit The Batman. Deze scène is de perfecte test voor alle geluidselementen: soundmapping, bas, spraak, Dolby Atmos en surround-effecten.

Het eerste wat opviel, was hoe effectief alle drie de soundbars het gerommel van de motor van de Batmobile weergaven. De Denon had een flinke, gecontroleerde bas, maar die van de Sonos klonk net iets verfijnder, met een goede balans tussen de lage tonen van de motor en de andere elementen. Hoewel de bas van de Sony iets scheller was dan die van de andere twee, was hij nog steeds degelijk.

De Denon leverde een verrassend breed geluidsbeeld met voldoende vermogen om de kamer te vullen. De virtuele Dolby Atmos creëerde een koepelvormig effect, ondanks het kleine formaat. De Sonos had ook een breed geluidsbeeld met veel diepte, maar was niet zo overtuigend als de Denon. De Sony leverde een degelijk Atmos-geluid, maar klonk over het algemeen weer minder vol.

Alle drie de soundbars presteerden nauwkeurig en brachten geluidseffecten, zoals vliegende kogels en gierende banden, accuraat over. De Denon was wederom preciezer, maar de Sonos kwam dicht in de buurt. De Sony klonk ook accuraat, met name bij het geluid van de vlammen uit de motor van de Batmobile bij het starten.

Hoewel de Denon in deze scène over het algemeen uitblonk, merkten we dat verschillende geluidseffecten soms wat rommelig klonken, waarbij de muziek verloren ging in de explosies, terwijl de Sonos elk geluidselement meer ruimte gaf. De Sony had een goede detailweergave, maar klonk minder breed dan de andere twee, waardoor sommige elementen minder helder waren.

The Mask

The Mask, een relatief nieuwe toevoeging aan onze testfilms, heeft een uitstekend geluidsontwerp, waarbij één onderdeel in het bijzonder opvalt: de plaatsing en richting van het geluid. Alle bizarre, cartooneske geluidseffecten van The Mask, met name zijn tornado, vormen een briljante audiotest.

Alle drie de soundbars lieten opnieuw een indrukwekkende geluidsplaatsing zien, waarbij de beweging van The Mask's tornado door zijn slaapkamer zeer nauwkeurig werd weergegeven. De Denon en Sonos hadden een streepje voor als het gaat om de geluidskracht, waardoor het tornado-effect meeslepender was, maar de Sony deed het op zichzelf ook goed.

Hoewel de Denon krachtiger klonk, had de Sonos een mooie breedte die perfect was om een ​​gevoel van ruimte te creëren terwijl The Mask door de kamer raasde. Dit was later ook duidelijk te merken, toen de rondvliegende kogels wederom meer ruimtelijk klonken uit de Sonos, maar meer impact hadden via de Denon. De Sony had wederom niet dezelfde impact als de andere twee, maar de nauwkeurigheid was prima.

Wicked

Wicked voegt iets extra's toe ten opzichte van de andere films hier omdat het een musical is. Ons favoriete testnummer is Defying Gravity, niet alleen vanwege de grote muziek en de indrukwekkende zang, maar ook door Elphaba's bewegingen op de bezem.

Elphaba's zang is groots, krachtig en indrukwekkend, en alle drie de soundbars klinken uitstekend. De Sonos had de meest heldere zang, terwijl de Denon de pure kracht had, en de Sony een mooie balans vond tussen de twee.

Wat ons wel verraste, was hoe de Sonos de rest van de soundtrack verwerkte (de muziek zelf, het geluid van de wind terwijl Elphaba op de bezem vliegt), want deze werden naar de achtergrond van het geluidsbeeld gedrukt, terwijl de zang het meeste vermogen kreeg. Dit deed afbreuk aan het meeslepende karakter van de scène. De Denon daarentegen wist een prima balans te vinden tussen alle elementen, net als de Sony, die wederom minder vol klonk.

Wat betreft de ruimtelijkheid bleek de Sonos het breedst te klinken. De Denon koos voor een directere aanpak, waardoor het geluid op sommige plekken minder breed klonk. De Sony leverde wederom een ​​breed geluid met een goede ruimtelijkheid, maar haalde het niet bij de andere twee.

Oppenheimer

Hoewel er talloze scènes uit Oppenheimer zijn die je zou kunnen gebruiken, hebben we de scène gebruikt waarin Strauss Oppenheimer een rondleiding door de universiteit geeft. We hebben trouwens hier specifiek op de dialogen gelet.

Alle drie de soundbars leverden kristalheldere spraak gedurende de hele scène, zelfs zonder dat er spraakverbeteringsfuncties waren geactiveerd. We vonden dat de Sonos en Sony het meest authentieke geluid hadden. Daarmee bedoelen we dat ze de galmende stemmen van Strauss en Oppenheimer in het kantoor nauwkeurig weergaven. De Denon klonk veel helderder en voller, maar niet natuurgetrouw.

Nogmaals, alle drie de soundbars lieten een uitstekende positionering zien, aangezien ze de stemmen nauwkeurig konden laten horen, of ze nu van achteren, van opzij of op afstand van elkaar kwamen. We hebben ook de spraakverbeteringsfuncties van alle drie de soundbars getest. Hoewel die effectief waren, beperkten ze andere aspecten van het geluid. De dialogen klonken dus beter, maar al het andere klonk slechter.

Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick is wederom een ​​veelgebruikte film met een groot aantal scènes die je thuisbioscoop echt tot zijn recht laten komen. Een specifieke scène is de testvlucht van de Darkstar aan het begin van de film, omdat die veel hoogte-effecten bevat.

Wat we echt wilden testen met deze drie soundbars was hun virtuele Dolby Atmos-verwerking, aangezien geen van hen naar boven gerichte speakers heeft. Het moment waarop Maverick over admiraal Cain vliegt, zal meer duidelijkheid scheppen.

Eerlijk gezegd presteerden ze alle drie goed, vooral gezien hun compacte formaat en het gebrek aan naar boven gerichte speakers. Ze lieten alle drie een behoorlijk overtuigende Atmos-ervaring horen, waardoor je een gevoel kreeg van de vliegroute van de Darkstar boven je hoofd. Hoewel het geluid de kamer niet volledig vulde of helemaal boven onze hoofden uitkwam, was het een verdienstelijke poging.

De Sonos gaf het beste gevoel van ruimte, waardoor de Atmos-technologie volledig tot zijn recht kwam, terwijl de Denon wederom die krachtige klank had die het meest authentiek aanvoelde in het vliegtuig. De Sony was echter misschien wel het meest indrukwekkend, omdat de virtuele Atmos-positionering effectiever en overtuigender was dan we hadden verwacht.

Welke moet je kopen?

Gezien hun formaat en prijs hebben alle drie deze soundbars indruk op ons gemaakt. Hoewel de Sony het wat lastiger had, is het nog steeds een goede soundbar voor het geld. De prijzen kunnen variëren, maar over het algemeen is de Sony de goedkoopste van de drie met verkoopprijzen rond 350 euro. De Denon en Sonos kosten daarentegen rond de 450 euro.

De Denon- en Sonos-apps presteren vergelijkbaar en beide hebben ecosystemen en extra speakers die je kunt toevoegen, terwijl de Sony een indrukwekkende budgetoptie is. Als de Denon rond dezelfde prijs als de Sonos blijft zitten, kiezen we deze vanwege de combinatie van vermogen en positioneringsmogelijkheden.