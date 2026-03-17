Deze goedkope soundbar met Dolby Atmos is ideaal voor gamers

Philips heeft drie nieuwe soundbars onthuld, waaronder één model dat bijzonder handig kan zijn voor gamers met een oudere en/of goedkopere tv. De Philips B8301 is een veelzijdige, budgetvriendelijke Dolby Atmos-soundbar voor gamers vanwege de 4K/120Hz-passthrough. Dat betekent dat er een HDMI 2.1-uitgang in de soundbar zit, waardoor je geen HDMI 2.1-poort in je tv "verliest".

Veel mensen hebben een tv met twee HDMI 2.1-poorten, waarvan er één de HDMI eARC-poort is. Dus als je een soundbar op een van die poorten aansluit, blijft er nog maar één poort over met 4K/120Hz-ondersteuning. Tegenwoordig zijn er veel huishoudens met zowel een Switch 2 als PS5, die voor de beste prestaties allebei op een HDMI 2.1-poort aangesloten moeten zijn.

Er zijn nog soundbars met 4K/120Hz passthrough, zoals de Samsung HW-Q990F, maar die zijn doorgaans duur. De Philips B8301 is verrassend betaalbaar met een adviesprijs van 329 euro. Sommige premium soundbars hebben trouwens helemaal geen passthrough. Kijk maar naar de Sonos Arc Ultra of Bang & Olufsen Beosound Premiere.

Er zijn in totaal drie nieuwe soundbars in het assortiment van Philips: de 3.1.2-kanaals Dolby Atmos B8301, de compactere 2.1-kanaals B5601 en de 2.0-kanaals B5201. De prijzen voor de twee goedkoopste modellen zijn nog niet bekend. Philips geeft aan dat die prijzen pas in de buurt van juni bekendgemaakt worden, wanneer de soundbars ook daadwerkelijk te koop zijn.

(Image credit: Philips)

De nieuwe Philips-soundbars in een notendop

De B8310 is 82,6 cm breed en biedt een 3.1.2-kanaals configuratie met aparte linker-, midden- en rechterkanalen, plus twee naar boven gerichte drivers en een aparte subwoofer met twee drivers. Het totale systeemvermogen bedraagt ​​190 W.

Naast de eARC met 4K/120Hz-passthrough, ondersteunt de soundbar Dolby Atmos en DTS:X + Virtual X. Hij beschikt ook over Bluetooth 6.0 met LE Audio. De B8310 is verder voorzien van een "AI-gestuurde Intellisound Engine" die volgens Philips het geluidsprofiel automatisch optimaliseert voor films, muziek en games. Hij biedt ook spraakverbetering en aanpasbare ruimtelijke audio.

De B5601 is kleiner met een breedte van 76,6 cm en Philips adviseert deze te combineren met tv's van 48 tot 55 inch. Het is een 2.1-kanaals soundbar met vermogen van 145 W, verdeeld over 80 W voor de soundbar en 65 W voor de subwoofer. Ook hier is er weer AI-geluid, Dolby Atmos en DTS: Virtual X. Hier moet je het doen met Bluetooth 5.4, wel nog steeds met LE Audio.

Het kleinste model in de reeks is de B5201, die ook 76,6 cm breed is, maar een vermogen van 80 W heeft en geen subwoofer bevat. Deze soundbar biedt AI-optimalisatie en DTS: Virtual X, maar geen Dolby Atmos (wel Dolby Digital). Ten slotte gaat het hier om Bluetooth 5.3, ook met LE Audio.