Hoe goed klinkt een soundbar van 5000 euro (en is hij dat geld waard)?

Wie op zoek gaat naar een soundbar, doet dat soms met een budget van 500 euro of minder, terwijl anderen op zoek gaan naar een volledige surround installatie van meer dan 1.000 euro. Ik heb echter een demo gekregen van een soundbar die bijna 5.000 euro kost, de Beosound Premiere van de Deense audiospecialist Bang & Olufsen.

Zelfs als je 5.000 euro kan uitgeven aan een soundbar, wil dat niet zeggen dat je dat zomaar moet doen. De Sonos Arc Ultra kost namelijk 1.000 euro en dat vinden sommigen al veel voor een losse soundbar zonder sub, zij- of achterspeakers. Ik zocht tijdens de demo uit of de Beosound Premiere zijn hoge prijs waard is en wat hij beter doet dan de gemiddelde soundbar.

Design met hoofdletter D

Voor ik überhaupt het geluid bespreek, heeft het design wat aandacht nodig. De Beosound Premiere is standaard beschikbaar in drie kleuren: naturel (zilver), goud en antraciet (zwart). Op de foto hierboven zie je hem in het naturel en daarvoor betaal je 4.900 euro. Het middenstuk is standaard open zodat je de speakers kan zien, maar hier kan ook een cover over.

Op de tweede foto zie je de eiken cover, gesneden uit één stuk hout. Met die cover gaat de prijs omhoog naar 6.000 euro. Naast deze cover van licht eikenhout, zijn er nog een cover van donker eikenhout en een stoffen, grijze cover. In combinatie met de laatste cover kost de Beosound Premiere 5.200 euro.

Daar stopt het niet, want als je dat wil, kan je de hele soundbar laten maken in een materiaal naar keuze. Op de foto hierboven zie je een doosje met allerlei verschillende materialen in verschillende kleuren. Je kan de Beosound Premiere laten maken met een stoflaag eroverheen of uit een flitsend, opvallend materiaal zoals het blauw linksboven in de foto.

Dit verhoogt de prijs verder en het maakt vooral één ding duidelijk: er zijn geen grenzen bij Bang & Olufsen. De Beosound Premiere kan volledig naar jouw smaak gemaakt worden. Dit is geen bedrijf dat massaal soundbars produceert: elke soundbar wordt gemaakt in hun fabriek in Denemarken en zelfs het hout voor de covers komt uit een Deens bos.

Hier hoort een ander voordeel bij. Bang & Olufsen voorziet namelijk erg lang vervangonderdelen voor al hun producten. De onderdelen van de Beosound Premiere zitten ook niet aan elkaar gelijmd, wat betekent dat elk defecte onderdeel vervangen kan worden. Zelfs als je Beosound Premiere over tien of zelfs twintig jaar gerepareerd moet worden, dan kan Bang & Olufsen dat regelen.

Als je wil investeren in andere speakers van Bang & Olufsen om de Beosound Premiere uit te breiden, dan kunnen ook die speakers met dezelfde materialen afgewerkt worden. Dit is een niveau van personalisatie dat je niet vindt bij fabrikanten als Samsung, Sonos of Sennheiser.

Geluid met hoofdletter G

Je koopt een soundbar niet gewoon als fashion statement voor je woonkamer, maar voornamelijk voor het geluid. De Beosound Premiere is een 7.1.4-kanaals soundbar met een vermogen van 580W, verdeeld over vier 70W-woofers, één 50W-tweeter en vijf 50W-versterkers, waarvan er twee naar links, twee naar rechts en eentje naar boven zijn gericht. Er is daarnaast ondersteuning voor Dolby Atmos in combinatie met Wide Stage-technologie die het ruimtelijke effect verbetert en Adaptive Bass Linearisation, wat de bas onder controle houdt.

Het eerste demofragment kwam uit The Greatest Showman en was het nummer Never Enough. De Beosound Premiere was hier opvallend goed in de weergave van hoge tonen. De zang was extreem helder en ook bij hoge volumes was er geen sprake van vervorming. Ook bij de stilte tussen het einde van het nummer en het applaus was geen ruis hoorbaar. Hoewel het hier om een solo-optreden ging, merkte ik ook het gevoel van ruimtelijkheid. Dit is een compacte soundbar die moeiteloos de hele showroom wist te vullen met geluid, terwijl het volume nooit hoger dan 65% stond.

Om de Dolby Atmos-weergave te testen, waren er enkele fragmenten uit Top Gun: Maverick. Het eerste fragment is de bekende Bombing Run Scene waarin de piloten een uraniumsite hoog in de bergen moeten opblazen met raketten. Hier kwam de afzonderlijke opwaartse driver goed van pas. Wanneer het duo net over de berg vliegt, werd dat duidelijk weergegeven en ook bij een barrel roll in de lucht gaf de Beosound Premiere me het gevoel dat ik mee werd getrokken in die draai van het vliegtuig.

Toen de raketten afgevuurd werden en onderaan uit beeld verdwenen, werd ook dat duidelijk gepositioneerd. De scène eindigt met een enorme explosie die de bas flink op de proef stelde. Ondanks het hoge volume was de bas krachtig, diep en op geen enkele manier vervormd. De dialogen tijdens deze missie waren iets minder duidelijk weergegeven vanwege de preset. Je kan in de B&O-app het geluid van de Beosound Premiere wel zelf instellen en dialogen helderder maken zonder de rest van de mix te verstoren.

Een laatste fragment had ik zelf gekozen, omdat ik het gebruik bij elke soundbar die ik thuis review. Dit is het fragment in de animatiefilm Elemental waarbij Wade onderwater zwemt met Ember in een luchtbel. Bij een goede soundbar met achterspeakers klinkt het alsof je zelf in die bubbel zit en het water om je heen stroomt.

Ik had niet verwacht dat de Beosound Premiere dit effect zou kunnen nabootsen, omdat er geen achterspeakers waren in deze set-up. De soundbar gaf duidelijk het stromende water links en rechts aan, en toen Wade en Ember van de smalle tunnel naar een grotere ruimte gingen, werd dat ook goed weergegeven. Zelfs een soundbar van 5.000 euro kan echter niet plots geluid achter je laten afspelen zonder fysieke achterspeakers.

Ten slotte zijn er nog enkele nummers afgepeeld op de Beosound Premiere. Enkele oudere soundbars van Samsung waren bijvoorbeeld uitstekend voor films, maar stelden toch enigszins teleur wanneer je muziek streamde. Dat was hier niet zo. Bij nummers met veel instrumenten kon ik elk instrument los van elkaar horen. Alles vloeide over in elkaar zonder dat delen verloren gingen of het ene instrument het andere overstemde. De helderheid van de zang, vooral bij akoestische nummers, is uitstekend en bij popnummers wordt dan weer duidelijk dat de Beosound Premiere geen sub nodig heeft om goede bas te weergeven. Ook hier kan je de muziek erg luid zetten zonder dat de bas vervormt of blikkerig klinkt.

En dat prijskaartje?

Geloof het of niet, maar als je alles bij elkaar optelt, is de prijs enigszins verdedigbaar. Het feit dat Bang & Olufsen niet aan traditionele massaproductie doet en de Beosound Premiere produceert in hun fabriek in Denemarken is een belangrijke reden hiervoor. De aanpasbaarheid van het materiaal van de soundbar is een vorm van luxe die je niet vindt bij merken als Samsung en Sonos.

Ik maak ten slotte nog de vergelijking met de Sonos Arc Ultra, die ik zelf enkele weken heb getest in mijn appartement. De Beosound Premiere is kleiner dan de Arc Ultra en overtreft hem op bijna elke manier. De bas is beter, het geluid klinkt beter en vooral de muzikaliteit van de Premiere staat mijlenver voor. Het enige dat de Arc Ultra beter doet, zijn dialogen als je de Spraakversterking inschakelt. De Beosound Premiere kost echter vijf keer meer en ik vind dan weer niet dat hij "vijf keer beter klinkt".