Deze futuristische Dolby Atmos-soundbar kost bijna 5.000 euro

Bang & Olufsen heeft een nieuwe premium soundbar onthuld, de Beosound Premiere. Met 10 aangepaste drivers aangestuurd door 10 individuele versterkers is hij enorm krachtig, terwijl het ontwerp pure luxe uitstraalt.

B&O omschrijft hem zelfs als een 3D-beeldhouwwerk dat de driedimensionale klank weerspiegelt die hij produceert. De soundbar bevat ook 90 leds die een etherische gloed binnenin de soundbar moeten creëren.

De soundbar is gemaakt van aluminium en is verkrijgbaar in de kleuren naturel, goud of antraciet. Er is ook een Haute Edition waarvan er slechts 25 stuks zijn, met een nauwkeurig gefreesd patroon dat volgens B&O zeventien uur kost om te voltooien.

Beosound Premiere: belangrijkste functies en prijs

(Image credit: Bang & Olufsen)

De Beosound Premiere introduceert de "Wide Stage Technology" van Bang & Olufsen, een ruimtelijk audioverwerkingssysteem dat volgens het merk het geluidsbeeld ver buiten de fysieke vorm van de luidsprekers uitbreidt.

De cirkel in het midden van de soundbar is een naar boven gerichte tweeter en in de opwaartse drivers zitten blijkbaar precies 1925 gaatjes. Dat is niet geheel toevallig het jaar waarin Bang & Olufsen werd opgericht. Bovendien kan de Beosound Premiere worden gecombineerd met andere Bang & Olufsen-luidsprekers om een volledig 7.1.4 surround sound-systeem te creëren, inclusief Dolby Atmos-ondersteuning.

De Beosound Premiere wordt ten slotte in fasen gelanceerd. Het Natural Aluminium-model is vanaf december 2025 verkrijgbaar en kan vanaf vandaag worden besteld voor levering vanaf 3 december. Gold Tone is verkrijgbaar in februari 2026 en Black Anthracite is verkrijgbaar vanaf maart 2026. Voor de soundbar betaal je maar liefst 4.900 euro (nee, we hebben geen 0 te veel getypt) en de Haute Edition, die wellicht uitverkocht is wanneer je dit leest, kost 13.000 euro.