Samsungs legt uit hoe hun nieuwe OLED TV's helderder én duurzamer zijn

Samsungs premium OLED TV voor 2026, de Samsung S95H, belooft 30 procent helderder te zijn dan de Samsung S95F van vorig jaar. Het bedrijf legt nu voor het eerst uit hoe dat precies mogelijk is. De verhoogde helderheid zal waarschijnlijk de meeste aandacht trekken, maar er is nog een ander voordeel: volgens Samsung gaan de nieuwe panelen bijna twee keer zo lang mee.

Nieuwe technologie moet natuurlijk een nieuwe naam krijgen en in dit geval is dat "QD-OLED Penta Tandem". Penta is hier afgeleid van het Griekse woord voor het cijfer 5 en wijst erop dat Samsung Display het aantal lichtgevende lagen heeft verhoogd van vier naar vijf. Dat brengt bepaalde voordelen met zich mee.

(Image credit: TechPowerUp)

Zo heeft Samsung hun tv nog feller gemaakt

De blauwe lichtgevende laag is de lichtbron en door het aantal lagen te verhogen van vier naar vijf en gebruik te maken van “de nieuwste organische materialen” heeft Samsung Display een hogere helderheid en energie-efficiëntie gecreëerd.

Samsung Display legt het als volgt uit: "Wanneer het aantal lagen organisch materiaal toeneemt, verbetert de lichtopbrengst, waardoor een hogere helderheid bij hetzelfde vermogensniveau mogelijk is of dezelfde helderheid met een lager stroomverbruik kan worden gehandhaafd. Het is vergelijkbaar met vijf mensen die een gewicht dragen dat voorheen door vier mensen werd gedragen, waardoor ze ofwel een groter uithoudingsvermogen hebben ofwel iets zwaarders kunnen optillen."

Het lijkt er ook op dat er een nieuwere en geavanceerdere soort kwantumdot in het paneel wordt gebruikt, wat ook kan bijdragen aan de helderheid en efficiëntie. Samsung ging hier echter niet verder op in bij de onthulling van de Penta Tandem-technologie.

In de praktijk betekent dit dat de nieuwe vijflaagse structuur 1,3 keer de helderheid en een dubbele levensduur biedt in vergelijking met de vierlaagse QD-OLED's van vorig jaar. Dat betekent een theoretische piekhelderheid van maximaal 4.500 nits voor tv's en 1.300 nits voor monitoren. In de praktijk zijn deze cijfers echter niet haalbaar, vooral niet bij tv's.

Als we onze metingen van de Samsung S95F van vorig jaar erbij nemen en daar 30% bij optellen, komen we uit op ongeveer 2.750 nits. Hoewel dit geen 4.500 nits is, is dit alsnog een indrukwekkend cijfer, zeker voor een OLED TV.

Samsung Display levert ten slotte panelen aan verschillende fabrikanten en is van plan om zijn assortiment QD-OLED Penta Tandem-panelen in 2026 uit te breiden naar alle formaten, waaronder een 49-inch dual QHD-monitor (5120 x 1440) en meerdere tv's.