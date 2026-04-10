"Onze metingen verklaren alles": de LG C6 toont aan waarom Samsung-tv's geen QD-OLED meer nodig hebben

Samsung heeft besloten om in alle formaten van de middenklasse S90H OLED TV W-OLED-panelen te gebruiken (geproduceerd door LG). Hiervoor zagen we bij deze tv's een QD-OLED- of W-OLED-paneel. Dat zorgt voor verdeelde reacties.

W-OLED, het meer traditionele OLED-paneel, is standaard minder helder dan QD-OLED, dat ook bekend staat om zijn levendigere kleuren en betere HDR dankzij het gebruik van kwantumdots.

QD-OLED werd voor het eerst geïntroduceerd in de Samsung S95B OLED TV in 2022, maar brak pas echt door toen de Samsung S90C, een OLED TV uit het middensegment, in 2023 op de markt kwam. Deze tv stond zelfs een tijdje bovenaan ons overzicht met de beste tv's en won in 2023 onze prijs voor tv van het jaar.

Het artikel gaat hieronder verder.

De twee opvolgers, de S90D uit 2024 en S90F van vorig jaar, zaten daarentegen met een probleem. Je wist namelijk niet zeker of je een model met W-OLED- of QD-OLED-paneel kocht. Bij de Samsung S90F was dit in mindere mate een probleem, omdat je hier wel wist dat de 65-inch versie van de tv sowieso een QD-OLED-paneel had.

De Samsung S90F (Image credit: Future)

Dit jaar lijkt Samsung besloten te hebben om de verwarring volledig weg te nemen door in alle formaten W-OLED-schermen te gebruiken, zoals gemeld door meerdere bronnen, waaronder DisplaySpecifications. Helaas valt dit bij sommige fans niet in goede aarde. In een bericht op r/OLEDgaming zegt gebruiker u/TheGabrielSevero: “Is de Samsung S90H een WOLED? Als dat zo is, dan sla ik hem ZEKER over.”

Sommigen zijn ook niet blij met de introductie van het matte OLED Glare Free-scherm in de S90H-serie. Dit is namelijk de eerste keer dat Glare Free-technologie naar een middenklasse tv komt. In 2024 was dit scherm exclusief voor de Samsung S95D en vorig jaar was het ook aanwezig op de Samsung QN90F, het topmodel van hun mini-LED TV's.

Wij zijn altijd onder de indruk geweest van het matte scherm en de manier waarop het reflecties elimineert. Daardoor presteren tv's met deze antireflectielaag veel beter in felverlichte ruimtes. Niet iedereen deelt die mening, omdat deze Glare Free-laag zorgt voor wat black crush, waardoor zwarte delen van het beeld er eerder donkergrijs uitzien. Dat hebben we ook zelf vastgesteld op elke Samsung-tv met Glare Free-technologie.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De Samsung S90H ligt dus onder vuur om twee redenen. Hoewel we dat matte scherm niet kunnen laten verdwijnen, hebben we wel goed nieuws (of toch tenminste een verklaring) voor geïnteresseerden die twijfels hebben over het W-OLED-paneel.

De LG C6 geeft ons goede hoop

De LG C5 (Image credit: Future)

Toen we de 65-inch Samsung S90F (met QD-OLED-scherm) testten, kwam de maximale HDR-helderheid (bij een venster van 10%) uit op 1.400 nits, terwijl de maximale HDR-helderheid op het volledige scherm 270 nits bedroeg. Dit waren veel hogere resultaten dan bij de LG C5 (die een W-OLED-paneel gebruikt). Die haalde respectievelijk 1.180 nits en 195 nits in deze testen.

Hoewel beide tv's een perfecte score kregen, kreeg de Samsung wel onze voorkeur vanwege het QD-OLED-paneel met een hogere helderheid. Ons lab heeft onlangs echter de helderheid van de nieuwe LG C6 gemeten en die resultaten zijn veelbelovend. De piekhelderheid van de LG C6 bij een venster van 10 procent met HDR bereikte 1.355 nits en de HDR-helderheid op het volledige scherm bedroeg 237 nits. Dit is een mooie verbetering ten opzichte van de LG C5 en ligt veel dichter bij de resultaten van de S90F.

De reden dat de resultaten van de LG C6 relevant zijn, is omdat hij het middenklasse W-OLED-paneel van LG Display gebruikt, dat vrijwel zeker ook in de Samsung S90H wordt gebruikt. Samsung zou daarom gelijkaardige cijfers moeten halen. Daarnaast is W-OLED naar verluidt veel goedkoper te produceren dan QD-OLED (volgens één bron is QD-OLED zelfs tot 65 procent duurder). Als je dezelfde prestaties kan behalen met een goedkoper paneel, is de keuze snel gemaakt.

Toch zullen de prestaties van de Samsung S90H op één gebied waarschijnlijk wel slechter zijn, met name de dekking van het BT.2020 HDR-kleurengamma. De LG C6 haalde in recente tests in ons lab een dekking van 75,4%, maar de S90F scoorde 90,1%. Dit is waar QD-OLED echt uitblinkt. Gelukkig behaalden beide tv's bijna 100% in de DCI-P3-kleurruimte, die onder andere voor HDR-video's wordt gebruikt.

Het is vermeldenswaard dat de bovenstaande metingen van de LG C6 zijn uitgevoerd vóór een recente firmware-update. Hoewel we geen grote veranderingen verwachten, zullen we de testen opnieuw uitvoeren voor we onze review van de LG C6 publiceren.

We hebben ten slotte nog geen metingen kunnen doen van de Samsung S90H. Zodra we dat wel gedaan hebben, gaan we die vergelijken met die van de LG C6. We weten bijvoorbeeld niet hoe Samsung het paneel zal kalibreren en wat de invloed zal zijn van het Glare Free-scherm.