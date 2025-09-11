LG-tv's ontvangen nieuwe functie voor betere beeldkwaliteit mogelijk wel

Dolby heeft onlangs Dolby Vision 2 aangekondigd, de volgende generatie van het bekende HDR-formaat, dat onder andere beschikt over een geavanceerdere engine voor beeldanalyse en makers voor het eerst controle geeft over bewegingsverwerking.

Uiteraard wilden we weten welke tv-fabrikanten Dolby Vision 2 zouden ondersteunen. Een opvallende reactie kwam van LG, dat zei geen plannen te hebben om het nieuwe HDR-formaat te ondersteunen.

LG heeft inmiddels contact opgenomen om ons op de hoogte te brengen hun plannen. Het bedrijf heeft niet bevestigd dat het Dolby Vision 2 zal ondersteunen, maar heeft wel duidelijk gemaakt dat het idee niet definitief wordt afgewezen.

“We bekijken de mogelijkheden en blijven ons inzetten voor het leveren van uitzonderlijke kijkervaringen”, vertelde Baik Seon-pill, hoofd van de afdeling Productplanning bij LG Media Solution Company, met specifieke verwijzing naar Dolby Vision 2. Dit sluit aan bij Sony, dat ons het volgende vertelde: “Zijn we in gesprek met Dolby? Ja, maar op dit moment hebben we nog geen duidelijke uitspraak over Dolby Vision 2.”

Wie gaat in zee met Dolby Vision 2?

Hisense is het enige bedrijf dat heeft bevestigd Dolby Vision 2 te ondersteunen, op een beperkt aantal bestaande tv's én toekomstige tv's.

De eerste tv's die naar verwachting deze functie zullen krijgen, zijn de aankomende RGB mini-LED-modellen, die begin 2026 verkrijgbaar zullen zijn. Het bedrijf heeft ook gezegd dat de Hisense 116UX kan worden geüpgraded met Dolby Vision 2. Dat model is hier echter niet verkrijgbaar.

Naast Hisense heeft TCL nog geen officieel statement gegeven over Dolby Vision 2. Het Dolby Vision 2-logo was wel zichtbaar onder een van hun tentoongestelde tv's op de tech-beurs IFA, dus dat zegt best veel. Samsung heeft Dolby Vision nog nooit ondersteund in zijn tv's, dus we verwachten niet dat ze plots Dolby Vision 2 gaan ondersteunen. We hebben daarnaast nog geen aankondigingen over Dolby Vision 2 gehoord van Panasonic of Philips, hoewel ze beide wel Dolby Vision ondersteunen.

Het is duidelijk dat deze tv-fabrikanten samen met LG "de mogelijkheden evalueren”. We zullen ongetwijfeld meer te weten komen over de beslissingen tijdens CES 2026, waar jaarlijks talloze nieuwe tv's worden aangekondigd.