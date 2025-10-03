LG-tv's ontvangen grote gratis update: deze modellen komen in aanmerking

Zoals we begin 2025 hebben gemeld, zal LG dit jaar bepaalde oudere tv's updaten naar webOS 25. Dat moment is nu eindelijk daar. De updates zijn er ook best snel, want pas sinds een halfjaar zijn de nieuwe LG-tv's met webOS 25 te koop. Alle LG-tv's uit 2023 en 2024, evenals de OLED en 8K QNED TV's uit 2022 ontvangen in principe de update. Volgens FlatpanelsHD zijn de OLED TV's als eerste aan de beurt.

(Image credit: Future)

Wat is er nieuw in webOS 25?

De update is over de hele wereld beschikbaar en de firmwareversie is 33.21.85 of 33.22.15. Wanneer je tv kan updaten, zie je een melding in het updatemenu. Er is ook een downloadbare versie die je via een usb-stick kunt installeren.

LG's webOS 25 verschilt niet enorm van de vorige versie, maar bevat wel de mogelijkheid om vooraf geïnstalleerde apps te verbergen op het startscherm, evenals een opnieuw ontworpen smart home hub.

Het introduceert een aantal nuttige verbeteringen, waaronder ondersteuning voor 1440p 120Hz, wat handig is voor gamers met een Nintendo Switch 2 en/of pc. Er is daarnaast een nieuwe AI-geluidsmodus en je kan nu zelf afbeeldingen uploaden als screensaver.

Volgens FlatpanelsHD zijn het onder andere deze tv's die webOS 25 kunnen ontvangen:

LG B2, C2 en G2

LG B3, C3 en G3

LG B4, C4 en G4

Modellen die hierboven niet worden vermeld, waaronder QNED- en StanbyME-modellen, zullen tussen nu en begin 2026 worden bijgewerkt.