LG OLED TV's vallen kort uit door felle lichtflitsen in beeld

Steeds meer gebruikers van LG OLED TV's kampen met een probleem waarbij het scherm kort uitvalt en daarna meteen weer aan gaat. Felle lichtflitsen in beeld lijken de oorzaak te zijn en het probleem treedt op bij verschillende OLED TV's van de voorbije jaren.

Vorige week schreven we over een gamer die Resident Evil Requiem speelde en wiens LG OLED TV uitviel toen hij een wapen afvuurde. De felle flits leek een storing te veroorzaken waardoor zijn LG C1 zichzelf uit- en weer inschakelde. Reddit-gebruiker u/yorgo332 meldde dit probleem in de subreddit r/LGOLED.

Nu ondervindt een andere Reddit-gebruiker een soortgelijk probleem, alleen is het deze keer met een LG G5, het topmodel van vorig jaar. Hieronder zie je het bericht.

Opnieuw is het een felle vlam van een wapen (dit keer in de game Cronos: The New Dawn) die ervoor zorgt dat de LG G5 kort uitvalt. Als we de Reddit-thread verder bekijken, lijkt het erop dat niet alleen een breed scala aan games een probleem veroorzaakt (Halo 4, Rocket League, The Division 2 en Borderlands 3), maar dat sommige gebruikers het ook ondervonden bij films en series. Het merendeel van de problemen is echter wel afkomstig van games met felle lichtflitsen van explosies en dergelijke.

Gebruikers melden het probleem ook bij een aantal andere modellen, variërend van de LG C9 (voor het eerst uitgebracht in 2019) tot de LG G5 (het model dat u/RandomGamer414 in het bovenstaande bericht gebruikt). De CX (2020) en B4 (2024) worden ook genoemd.

Het is vermeldenswaard dat er tal van andere LG OLED-eigenaars zijn (inclusief gebruikers van de LG G5) die zeggen dat ze dit probleem nog nooit eerder hebben meegemaakt. Wij gebruiken de LG G5 regelmatig als referentietelevisie voor vergelijkende tests en hebben dit probleem ook nog nooit meegemaakt. We hebben daarnaast een LG C5 en een LG B5 die eveneens normaal werken.

Het is ten slotte niet helemaal duidelijk wat de oorzaak van het probleem is. Het kan gaan om een probleem met het paneel, de voeding of nog iets anders. Sommige gebruikers suggereren dat een nieuwe HDMI-kabel het probleem zou kunnen verhelpen of dat het dimmen van de helderheid de flits kan verminderen. Er lijkt vooralsnog echter geen duidelijke oplossing te zijn.