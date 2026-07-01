LG C6 vs LG G5: is de nieuwe middenklasser beter dan het oude topmodel?

We hebben de LG C6, de middenklasse OLED TV van het merk voor 2026, uitvoerig getest en kunnen zeggen dat hij zijn perfecte score van vijf sterren helemaal verdient. De tv levert uitstekende beeldkwaliteit, met authentiek contrast en krachtige, natuurlijke kleuren. Ook voor gaming is hij perfect.

Hoewel we verwachten dat de LG C6 tijdens Black Friday hoog op het lijstje van veel mensen zal staan wanneer er ongetwijfeld heel wat deals verschijnen, is de lancering altijd een interessant moment van het jaar. Modellen van vorig jaar zijn dan namelijk vaak een stuk goedkoper. Daardoor kan het verleidelijk zijn om toch voor het vorige model te gaan, ook al is de LG C6 een stevige upgrade ten opzichte van zijn voorganger, de LG C5.

We zitten nu echter in een opvallende situatie: de LG G5, de flagship OLED TV van vorig jaar, is verkrijgbaar voor ongeveer dezelfde prijs als de LG C6. Logischerwijs zou je dan denken dat de keuze snel gemaakt is en dat je gewoon de LG G5 moet kopen. Omdat we beide tv’s in ons lab hadden, hebben we ze naast elkaar gezet met referentiescènes om te zien welke van de twee echt de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Al deze tests zijn uitgevoerd in Filmmaker Mode met de standaardinstellingen.