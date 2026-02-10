Je koopt beter een tv uit 2025 in plaats van een gloednieuw model en dit is waarom

Mensen denken vaak dat Black Friday en andere promoties het beste moment zijn om een tv te kopen. Er is echter nog een ander goed moment dat vaak over het hoofd wordt gezien: het einde van de levenscyclus van een tv. De beste tv's hebben meestal een levensduur van één tot twee jaar voordat ze worden vervangen door hun opvolgers. De meeste grote fabrikanten brengen daarnaast jaarlijks nieuw modellen uit, vaak rond dezelfde tijd.

LG en Samsung zijn meestal eerst met verkoopdata rond april, gevolgd door TCL en Hisense in juni en juli, terwijl Philips gewoonlijk in september of oktober hun nieuwe tv's begint te verkopen. Sony bracht eerst nieuwe tv's op de markt rond de zomer, maar heeft tegenwoordig geen vast schema meer en het is nu al helemaal onduidelijk wat de plannen zijn, aangezien TCL (deels) de productie van Sony-tv's voor zijn rekening neemt.

Wat betekent dit voor oudere modellen? Kortingen! Bedrijven zullen er alles aan doen om de voorraad van die oudere modellen op te ruimen voordat de nieuwe tv's arriveren. De beste manier om de resterende voorraad weg te werken, is natuurlijk door korting te geven. Hoewel er elk jaar talloze modellen met korting zijn waaruit je kunt kiezen, hebben we hieronder onze favorieten van 2025 in verschillende prijsklassen op een rijtje gezet.

LG C5

(Image credit: Future)

Adviesprijs (55 inch): 2.399 euro

Huidige laagste prijs: 1.399 euro

Verwachte laagste prijs: 999 euro

De LG C5 staat momenteel bovenaan onze overzicht met de beste OLED TV's vanwege zijn perfecte balans tussen prijs en prestaties. Hij biedt een sterk contrast, levendige kleuren, verfijnde details, scherpe texturen en nauwkeurige bewegingen. Hij heeft verder alle nodige gamefuncties, waaronder vier HDMI 2.1-poorten die 4K/144 Hz ondersteunen, VRR (incl. FreeSync en G-Sync), Dolby Vision-gaming en ALLM.

Hoewel OLED een dure technologie is, is de LG C5 sinds zijn verkoop in maart 2025 een van de tv's die frequent korting krijgt. De 55-inch LG C5 kostte aanvankelijk 2.399 euro en momenteel vinden we hem al voor 1.399 euro. Als we kijken hoe laag de prijzen van de LG C4, het model uit 2024, zijn gezakt, verwachten we dat de LG C5 nog kan dalen tot ongeveer 999 euro.

TCL C7K

(Image credit: Future)

Adviesprijs (50 inch): 799 euro

Huidige laagste prijs: 549 euro

Verwachte laagste prijs: 549 euro

De TCL C7K is het middenklasse model in de 2025 mini-LED-serie van het merk en is echt indrukwekkend. Hij biedt een goede beeldkwaliteit, die helder en rijk is met verfijnde lokale dimming, en uitgebreide gamefuncties, waaronder 4K/144Hz, FreeSync Premium Pro en Dolby Vision. Zijn prijs is bovendien aanzienlijk lager dan die van concurrenten. Hoewel dit ook zonder korting al een goede aankoop is, kun je deze tv op het juiste moment met korting scoren.

Bij de release kostte de 50-inch TCL C7K amper 799 euro en hij heeft het voorbije jaar al enkele kortingen gehad. Momenteel kan je deze tv in de winkel vinden vanaf 549 euro en dat is eigenlijk ook de laagste prijs die we verwachten.

Samsung S95F

(Image credit: Future)

Adviesprijs (55 inch): 2.599 euro

Huidige laagste prijs: 1.899 euro

Verwachte laagste prijs: 1.399 euro

De Samsung S95F is de duurste OLED TV van het bedrijf uit 2025 en hij heeft vijf sterren gekregen in onze review. De beeldkwaliteit is uitstekend met levendige kleuren, een rijk contrast en scherpe texturen. Dankzij het OLED Glare Free antireflectiescherm kan hij ook in een fel verlichte kamer worden bekeken. Hij is ook perfect voor gamers dankzij de refresh rate van 165Hz.

Dit was een erg dure tv bij de lancering met een adviesprijs van 2.599 euro voor het kleinste formaat (55 inch). Daarvoor kan je nu twee LG C5's kopen in datzelfde formaat. De prijzen zijn inmiddels gezakt en je kan de tv nu vinden vanaf 1.899 euro. Op basis van de prijzen van de Samsung S95D, zijn voorganger, verwachten we dat de S95F nog wat goedkoper wordt. De prijs zou nog kunnen zakken tot 1.399 euro als je lang genoeg wacht.

LG B5

(Image credit: Future)

Adviesprijs (48 inch): 1.699 euro

Huidige laagste prijs: 799 euro

Verwachte laagste prijs: 699 euro

De LG B5 is het instapmodel binnen het aanbod OLED TV's van LG. Hij heeft misschien niet de helderheid van duurdere OLED TV's, maar levert wel scherpe texturen, een krachtig contrast, rijke kleuren en uitstekende bewegingsweergave. Hij beschikt ook over alle gamefuncties die je nodig hebt, waaronder 4K/120Hz, FreeSync en G-Sync, Dolby Vision-gaming en ALLM-ondersteuning op alle vier de HDMI 2.1-poorten.

Een klein verschil tussen de middenklasse C-serie en de budgetgerichte B-serie zijn de beschikbare formaten. Waar de LG C5 begint bij 42 inch, is dit 48 inch voor de LG B5. Als je een kleiner formaat niet erg vindt, bestaat de kans dat je een LG C5 van 42 inch zal vinden voor ongeveer hetzelfde geld als de LG B5 van 48 inch.

Aanvankelijk kostte de LG B5 van 48 inch 1.699 euro en inmiddels vind je hem al vanaf 799 euro in de winkel. De prijs kan eventueel nog zakken naar 699 euro, maar een OLED TV van dit kaliber voor minder dan 1.000 euro is sowieso een steengoede deal.