Ik heb een OLED TV met Ambilight getest en wil nooit meer iets anders

De tv's van Philips met Ambilight zijn altijd al ongelooflijk opvallend geweest. Met behulp van ledlampjes rond het frame projecteren tv's met Ambilight verschillende gekleurde lichten die weerkaatsen tegen de muur erachter zodat het scherm groter aanvoelt. Tv's in het algemeen worden steeds beter en dat geldt ook voor Ambilight.

Er zijn veel opties met Ambilight. De lampjes kunnen enerzijds de video op het scherm exact volgen zodat de kleuren voortdurend aangepast worden aan het beeld. Anderzijds kunnen de lampjes gelijkmatig kleuren weergeven voor extra sfeer in de kamer. Er is zelfs een optie om de Ambilight af te stellen op de audio als je muziek luistert op de tv.

Voor sommige mensen is Ambilight een absolute must omdat het die extra wow-factor geeft waarnaar ze op zoek zijn bij een van de beste tv's. Voor anderen is het een leuke extra en nog anderen willen het misschien liever uitschakelen. Vorig jaar kon ik voor het eerst zelf een tv met Ambilight uitproberen, de Philips OLED807. Dat was niet mijn eerste ervaring met de technologie, want mijn vader heeft thuis nog een ouder model met Ambilight en daardoor stond ik extra kritisch tegenover de meerwaarde. Zo bijzonder vond ik die tv namelijk niet.

Een van mijn collega's mocht recent de Philips OLED808 uitproberen, de opvolger van de OLED807 die ikzelf heb getest en de "goedkopere" OLED in het aanbod van Philips-tv's met Ambilight uit 2023. Net zoals ikzelf stond hij kritisch tegenover de technologie en net zoals ikzelf was hij meteen overtuigd na enkele uren met de tv. In de juiste setting kan Ambilight een wereld van verschil betekenen.

(Image credit: Future)

Alle kleuren van de regenboog

Scènes uit Star Wars (zowel de films als series) zijn om verschillende redenen handig om de kwaliteit van OLED-schermen te testen. We letten bijvoorbeeld op kleur, zwartniveau, scherpte, contrast en meer. Vooral lichtzwaarden zijn een uitstekende kleurentest en het duurde dan ook niet lang voor ik enkele gevechten uit The Force Awakens en Ahsoka had opgezocht als test. Intense actiescènes met veel kleurenovergangen zijn eveneens een goede test voor het Ambilight, aangezien de ledlampjes snel moeten schakelen van de ene kleur naar de andere.

De kleuren op de Philips OLED807 en OLED808 zijn rijk en levendig, vergelijkbaar met de beste OLED TV's, en wanneer Ambilight dat de muur erachter verlicht, is de kijkervaring nog meeslepender. Flitsende, oogverblindende kleuren dansten rond het scherm en weerkaatsten op de witte muur achter de tv. Ik raad ook zeker aan om oude films en series opnieuw te bekijken met Ambilight. De ervaring zal nog beter zijn dan je je kan herinneren.

Zelf ben ik al jarenlang fan van Spongebob Squarepants en ook de cartoon over de vrolijke gele zeespons is een goede test voor Ambilight. Er is één aflevering in het bijzonder die ik meteen moest gezien hebben en dat was degene waarin Spongebob met honderden kwallen een rave organiseert. Niet alleen klonk het nummer Stadium Rave geweldig door de speakers van de tv, maar ook het Ambilight volgde probleemloos de snelle kleurenovergangen. Toen ik daarna alle lichten doofde, was het effect nog beter. De ledlampjes rond de tv zijn zodanig fel dat de hele woonkamer verlicht werd.

(Image credit: Future)

Hoe verhoudt Philips zich tot de concurrentie?

De Philips OLED808 en de oudere OLED807 zijn wonderbaarlijke tv's, maar hoe verhoudt het nieuwe model zich tot de concurrentie? De LG C3 heeft vergelijkbare specificaties en kost iets minder. Hij mist weliswaar Ambilight. Een andere rivaal van de OLED808 is de Samsung S90C, die momenteel bovenaan onze toplijst met televisies staat. De Samsung S90C is een uitstekende tv met veel hogere helderheid dan de tv van Philips... maar er is geen Ambilight. De Sony A80L heeft op zijn beurt betere ingebouwde audio en het "Perfect for PS5"-label, maar - je raad het al - hij heeft geen Ambilight.

Het klinkt heel afgezaagd maar eens je Ambilight geprobeerd heb, wil je mogelijk nooit meer terug. Na één avond met de Philips OLED807 waren mijn partner en ikzelf al verkocht. Ook onze collega uit het VK had maar een paar uur met de Philips OLED808 nodig om te beseffen dat hij nooit meer iets anders wil.

Reviews en productvideo's kunnen tot slot niet tippen aan een real-life demo. Ik raad iedereen dan ook aan om fysiek naar de winkel te gaan en aan een van de medewerkers een demo te vragen. Op die manier kan je het effect van Ambilight zelf ervaren en beslissen of het iets voor jou is.