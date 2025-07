Het inbranden van OLED TV's? Maak je daarover geen zorgen meer

Wie op zoek is naar een OLED TV, stelt zich mogelijk de vraag of inbranding nog steeds een probleem is. Als deze term niet bekend klinkt, ken je het misschien als "beeldretentie" of "screen burn-in". Dit fenomeen kan optreden als je een statisch beeld op je scherm laat staan voor uren aan een stuk. OLED TV's zijn hier bijzonder gevoelig voor. In dat geval blijft er een bepaald element permanent zichtbaar op het scherm en is het dus "ingebrand".

Ik heb de voorbije jaren tientallen (of zelfs honderden) OLED TV's gezien, zowel in demoruimtes als in mijn eigen woonkamer voor een uitgebreide test. Zelfs tijdens een uitgebreide test, kunnen we een tv meestal maar een tweetal weken gebruiken. Hoewel dat voldoende is om de beeldkwaliteit, het geluid en meer grondig te testen, zegt dat niets over het gebruik op lange termijn en het eventuele risico op inbranding. Als je een tv koopt, heb je die immers niet voor twee weken, maar voor meerdere jaren.

Inmiddels heb ikzelf al een kleine drie jaar de Philips OLED807 als mijn eigen tv en heeft een collega de Samsung Odyssey OLED G8 als persoonlijke gaming monitor in huis gehaald. Ik kan nog steeds niet inschatten of inbranding een probleem is na tien jaar, maar dit komt toch al ietsje dichter in de buurt dan een testperiode van maximaal drie weken per tv.

Shake it off!

Ook voor er bijna drie jaar een OLED TV in mijn woonkamer stond, was ik er al grotendeels gerust in dat inbranding een probleem van het verleden was. Fabrikanten hebben de voorbije jaren allerlei functies aan hun tv's toegevoegd om inbranding te voorkomen.

Een functie die nu op elke nieuwe OLED TV aanwezig is, wordt meestal omschreven als "Screen Shift". Elementen die veel kans hadden om in te branden, waren bijvoorbeeld logo's van tv-zenders die op een vaste plaats in beeld staan of onderdelen van de interface van een game. Screen Shift neemt dit risico weg door het beeld na een vaste interval enkele millimeters te verschuiven. Ook mijn Philips OLED807 doet dit en als je denkt dat die verschuivingen storend zouden zijn, kan ik zeggen dat ik dit nog geen enkele keer hebt gemerkt.

Andere voorzorgsmaatregelen die fabrikanten treffen, zijn meldingen die verschijnen nadat de tv voor een bepaalde tijd aan heeft gestaan. Ik heb de exacte timing van mijn Philips-tv nooit gemeten, maar op basis van mijn gevoel verschijnt de eerste melding na ongeveer vier uur. Je kan de eerste paar meldingen altijd negeren. Dat is maar goed ook, want soms zit ik middenin een spannend moment van een serie, film of game dat ik liever niet onderbreek. Na ongeveer acht uur verschijnt er een melding die ik niet weg kan klikken met de boodschap dat de tv zichzelf uitschakelt voor een pixel refresh wanneer de ietwat dramatische aftelklok op nul staat.

Deze automatische herkalibratie controleert en past elke pixel op het scherm aan, duurt slechts enkele minuten en is de beste manier om OLED-inbranding te voorkomen. Afhankelijk van de OLED TV (of monitor) die je hebt, gebeurt dit automatisch, zoals bij mijn Philips OLED807 en de Samsung G8 Odyssey OLED van mijn collega. Vooral bij oudere modellen moet je zelf even in de instellingen duiken, maar de optie is er altijd.

Geen spoor van inbranding na jaren gebruik

Mijn OLED TV krijgt het best zwaar te verduren. Ik heb honderden uren in Hyrule in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Elden Ring, Xenoblade Chronicles en Pokémon Violet doorgebracht. Al deze games bevatten statische elementen in de interface die kunnen inbranden in een OLED TV. Toch is er geen spoor van inbranding zichtbaar en dat is best indrukwekkend.

Mijn collega heeft de Samsung Odyssey OLED G8 ongeveer een jaar en gebruikt deze zowel als monitor voor werk als ontspanning. Ook hier is nog geen enkel spoor van inbranding te bekennen. Toch staat de Windows-taakbalk bijna permanent onderaan in beeld en zelfs die is nog geen beetje ingebrand. Wat hier wel meer opvalt, is de Screen Shift en datzelfde gevoel heb ik tijdens testen van OLED-monitoren. De kleine verschuivingen vallen dan vooral op als je aan het typen bent in een document, omdat dit dan recht voor je ogen een millimetertje verschuift. Tijdens games, films of series valt het daarentegen niet op.

De moraal van dit alles? OLED TV's hebben genoeg vooruitgang geboekt om inbranding te voorkomen. Ons team heeft nu niet alleen korte testen van OLED TV's en monitoren uitgevoerd, maar gebruikt al voor een langere periode (meerdere maanden/jaren) dit type schermen. We kunnen nu met overtuiging zeggen dat je je hierover geen zorgen moet maken.