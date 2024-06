Samsung onthult kleine Odyssey OLED gaming monitoren met plat antireflectiepaneel

Samsung lanceert vandaag een nieuwe serie monitoren in verschillende categorieën voor zowel gaming, professionals als thuisgebruik. Wij hadden de kans om deze monitoren al van dichtbij te bekijken tijdens een exclusieve showcase in Londen en vooral de nieuwe Odyssey OLED gaming monitoren vielen op.

Odyssey OLED G6 en G8 bieden bescherming tegen inbranding

De nieuwe Odyssey OLED-modellen van 2024 zijn de Odyssey OLED G8 (G80SD) van 32 inch en Odyssey OLED G6 (G60SD) van 27 inch. Dit zijn niet alleen de eerste kleinere OLED gaming monitoren van het merk, maar ook de eerste twee met een volledig plat scherm en OLED Glare Free-technologie die reflecties tegengaat.

De 32-inch Odyssey OLED G8 is daarnaast Samsungs eerste gaming monitor met AI. Binnenin zit namelijk de NQ8 AI Gen3-processor, dezelfde processor die je terugvindt in de Samsung QN900D 8K TV, die het beeld upscalet naar bijna 4K-kwaliteit als je de ingebouwde streaming-apps gebruikt. Op die manier hebben gamers altijd de optimale resolutie, zowel tijdens games als bij films en series.

Beide nieuwe OLED-monitoren zijn ook uitgerust met Samsung OLED Safeguard+. Deze technologie wordt momenteel uitsluitend door Samsung toegepast en bestaat uit een pulserende heat pipe. Het Dynamic Cooling System zorgt ervoor dat de warmte nog beter verspreid wordt en daarbovenop verlagen de monitoren automatisch hun helderheid bij statische elementen, zoals logo's en taakbalken, om het risico op inbranding te minimaliseren.

Samsungs OLED Glare Free-technologie zorgt ten slotte voor prachtige kleuren waarom OLED bekend staat en vermindert reflecties, terwijl het beeld scherp blijft, zelfs in felverlichte omgevingen. Dit is de eerste keer dat Samsung deze technologie toepast in zijn gaming monitoren sinds de introductie ervan op de Samsung S95D QD-OLED TV.

Hieronder vind je nog een kort overzicht met de belangrijkste specificaties van beide monitoren. Zo is heeft de kleinere G60SD een lagere 1440p-resolutie (tegenover 4K), maar wel een hoger refresh rate van 360Hz (tegenover 240Hz). Ook heeft de kleinere monitor geen smart tv-integratie en bijgevolg geen AI-upscaling-technologie.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Odyssey OLED G6 Odyssey OLED G8 Prijs 899 euro 1.299 euro Formaat 27 inch 32 inch Paneel OLED Glare Free OLED Glare Free Helderheid 250 cd/m² 250 cd/m² Refresh rate 360Hz 240Hz Resolutie 2.560 x 1.440 3.840 x 2.160 Input lag 0,03ms 0,03ms Connectiviteit 2 HDMI (2.1), 1 DP (1,4), 3 USB 3.0 (1 x up, 2 x down) 2 HDMI (2.1), 1 DP (1,4), 3 USB 3.0 (1 x up, 2 x down) Smart tv-integratie Nee Ja

Vernieuwde Smart Monitor- en ViewFinity-serie

De vernieuwde Smart Monitors van 2024 zijn de M8 (M80D, 32 inch), de M7 (M70D, 32 en 43 inch) en de M5 (M50D, 27 en 32 inch). De Smart Monitor M8 heeft nieuwe AI-functies, die aangestuurd worden door de NQM AI-processor. Zo kan AI-upscaling lagere resoluties tot bijna 4K verhogen en gebruikt Active Voice Amplifier Pro AI om het omgevingsgeluid te analyseren en het geluid voor gebruikers te optimaliseren.

De smart tv-apps en Samsung TV Plus geven direct toegang tot verschillende streamingdiensten en live-content, zonder dat gebruikers een pc hoeven op te starten of verbinding hoeven te maken met andere apparaten.

De ViewFinity-reeks is gericht op creatieve professionals en bestaat uit de ViewFinity S8 (S80UD, S80D), de ViewFinity S7 (S70D) en de ViewFinity S6 (S60UD, S60D). De Easy Setup Stand kan met één snelle klik in elkaar worden gezet, zonder dat er gereedschap of schroeven nodig zijn. Verder voorkomt Intelligent Eye Care vermoeide ogen tijdens lange sessies.

De ViewFinity S8 (S80UD en S80D) is verkrijgbaar in 27 en 32 inch, elk met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160), een refresh rate van 60Hz en een helderheid van 350 nits. De monitoren beschikken daarnaast over een handige usb-hub en een in hoogte verstelbare standaard. De ViewFinity S7(S70D) is verkrijgbaar in 27 en 32 inch, elk met UHD 4K-resolutie (3840 x 2160), een helderheid van 350 nits en een refresh rate van 60Hz. De ViewFinity S6 (S60UD en S60D) is verkrijgbaar in 24, 27 en 32 inch, elk met een QHD-resolutie (2560 x 1440), een refresh rate van 100Hz en een helderheid van 350 nits. Ook deze monitor is uitgerust met usb-hub en in hoogte verstelbare standaard.