Gerucht: Panasonic overweegt tv-productie stop te zetten

Panasonic is niet meer de grootste tv-fabrikant, maar heeft wel enkele sterke OLED TV's op de markt gebracht vorig jaar. Volgens een bericht in Nikkei (via FlatpanelsHD) overweegt de Japanse fabrikant zijn tv-divisie te verkopen. CEO Yuki Kusumi zei namelijk het volgende tijdens een online meeting over de financiële resultaten: “We zijn bereid om het te verkopen als dat nodig is, maar we hebben nog geen besluit genomen over een plan.”

Het nieuws komt slechts enkele maanden nadat Panasonic een verkoop van 80% van zijn projectorendivisie met financiële dienstverlener ORIX bevestigde, wat suggereert dat er meer maatregelen nodig kunnen zijn om het bedrijf gezond te houden. Gezien de topkwaliteit van de Panasonic-tv's uit 2024 zou dat heel jammer zijn.

De Panasonic Z95B (Image credit: Future)

Waar zit het probleem?

Panasonic is zeker geen onbekende naam op de tv-markt, deels dankzij de grote geschiedenis van het bedrijf op het gebied van plasma tv's, deels dankzij de positieve review voor modellen zoals de Panasonic Z85A en deels dankzij de nauwe banden met Hollywood. De OLED TV's van Panasonic worden namelijk soms gebruikt als master monitoren tijdens filmproducties.

Panasonic-tv's blinken vaak uit in nauwkeurige kleurweergave, goede bewegingsverwerking en bevatten toonaangevende high-end functies zoals automatische helderheid (Dolby Vision IQ) of sterke Dolby Atmos-speakers. De tv-software van Panasonic was een pijnpunt, maar dat heeft het bedrijf vorig jaar opgelost door Amazon Fire TV te gebruiken in enkele duurdere modellen.

Ondanks de connectie met Hollywood, zijn Panasonic-tv's niet erg breed beschikbaar. In Amerika maakte het bedrijf vorig jaar pas een terugkeer nadat het in 2016 uit de tv-markt was gestapt. Ook in Nederland kan je pas sinds vorig jaar makkelijk nieuwe Panasonic-tv's kopen. Het is daarom niet eenvoudig voor het merk om door te breken in een markt waar namen als Samsung, LG en Philips gevestigde waarden zijn geworden.

Een nieuw tijdperk?

Natuurlijk kan een verkoop van de tv-divisie van Panasonic ertoe leiden dat de serie wordt voortgezet onder leiding van een ander bedrijf. Het is mogelijk dat de naam Panasonic onder licentie gebruikt blijft worden voor tv's. Dat gebeurt al een aantal jaren bij Philips. De tv's van het merk worden niet meer door Philips zelf geproduceerd, maar door TP Vision, dat ook de productie van audio-apparaten zoals soundbars en koptelefoons voor zijn rekening neemt.

Het lijkt erop dat er nog geen definitieve overnemer is voor de tv-divisie van Panasonic. De leidinggevenden van het bedrijf zijn wellicht aan het bekijken welke andere divisies verkocht kunnen worden zodat de tv-productie toch niet hoeft te verdwijnen. Kusumi had het echter over “drastische maatregelen” tegen het einde van het boekjaar 2025/2026, dus het is duidelijk dat werkelijk alles mogelijk is.