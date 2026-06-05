"Een derde tv krijgt onze voorkeur": we vergeleken twee Samsung mini-LED TV's naast elkaar

Het WK 2026 staat voor de deur en de eerste wedstrijd begint 11 juni al. Hoewel het lastig kan zijn om te bepalen wat je volgende tv moet zijn, geven wij voor het WK de voorkeur aan mini-LED TV's. Je kunt niet alleen gigantische schermen van meer dan 100 inch krijgen voor redelijke prijzen, maar hun hoge helderheid helpt ook om sportwedstrijden in lichte kamers (of zelfs buiten) te bekijken.

Hoewel Hisense en TCL twee grote namen zijn in het mini-LED-segment dankzij hun scherpe prijs-kwaliteitverhouding, kunnen we Samsung niet over het hoofd zien. De Samsung QN90F, hun flagship mini-LED TV van 2025, is nog steeds onze aanrader voor sportfans vanwege de hoge helderheid, goede bewegingsverwerking en matte antireflectielaag.

Inmiddels zijn de nieuwe Samsung-tv's voor 2026 te koop, waaronder meer betaalbare mini-LED TV's. De vraag is nu hoe goed die precies zijn ten opzichte van de modellen uit 2025. De Samsung QN80H en Samsung M80H zijn inmiddels in ons testlab gearriveerd en dat vraagt om een vergelijkende test. Interessant is dat de QN80H een Neo QLED TV is, die wel een mini-LED-paneel gebruikt, terwijl de M80H een "gewone" mini-LED TV is. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en zijn ze een goede keuze voor het WK?

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De juiste tv's voor het WK?

(Image credit: No Copyright 4K Zone / Future)

We begonnen vergelijking met wat voetbal om te zien hoe deze betaalbare Samsung-tv’s de snelle actie aankonden. We hebben beide tv's in de standaardmodus gezet en de bewegingsinstellingen op ‘Blur reduction 0’ en ‘Judder reduction 3’ gezet. Die instellingen hebben we in het verleden al gebruikt en zijn op Samsung-tv's het beste voor sport (naar onze mening).

Tijdens de verschillende hoogtepunten lieten beide tv's een goede bewegingsweergave zien. De M80H bleef wel gevoelig voor wat trillingen ongeacht de instellingen. Terwijl spelers de bal over het veld trapten en de camera volgde, vertoonden beide tv's slechts minimale trillingen zonder storende artefacten. We konen de judderreductie verhogen tot 5 voordat er artefacten verschenen, zoals ghosting van de bal.

Wat de daadwerkelijke beeldkwaliteit betreft, maakte de QN80H de meeste indruk. Het beeld was helderder met levendigere kleuren, waardoor de pakjes van de spelers echt van het scherm sprongen. Het groen van het veld was ook opvallender op de QN80H, wederom vanwege de hogere helderheid. Het beeld van de M80H zag er wel natuurlijker uit. Dat zagen we onder andere bij het groene speelveld en de huidskleur van de spelers. Toch kreeg de QN80H hier onze voorkeur.

Nieuw voor Samsung in 2026 is de AI Soccer Mode. Die hebben we al kort kunnen testen op de Samsung S90H tijdens een demo. Dit maakte niet alleen het beeld van beide tv's helderder, maar verscherpte ook texturen en maakte kleuren net iets levendiger. Dit had soms wel een heel kunstmatig effect. Het meest indrukwekkende waren opnieuw de bijbehorende geluidsinstellingen van de AI Soccer Sound Controller. Hiermee konden we het lawaai van het publiek stiller zetten en de commentatoren luider maken (omgekeerd kan ook, maar dat vinden we minder fijn).

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Tijdens de tests werd één ding heel duidelijk: de M80H was gevoelig voor reflecties, zelfs bij heldere beelden. Voor een mini-LED TV zag hij er zelfs erg vaag uit, vooral ten opzichte van de QN80H.

Prestaties in heldere kamers

Samsung M80H (links) vs Samsung QN80H (rechts) (Image credit: Future)

Bij de helderheidsmetingen van beide tv’s, waarbij de nadruk lag op de helderheid bij SDR en HDR op volledig scherm (aangezien dit relevant is voor het WK), haalde de QN80H een piek van 634 nits bij HDR en 325 nits bij SDR in de standaardmodus. De M80H daarentegen haalde 179 nits SDR-helderheid en 269 nits HDR-helderheid, eveneens in de standaardmodus.

Verder haalde de M80H een piekhelderheid van 252 nits HDR in de filmmodus en 259 nits in de Filmmaker-modus, wat over de hele lijn teleurstellende resultaten zijn. De QN80H haalde daarentegen 1.152 nits en 1.149 nits in dezelfde modi. Deze metingen verklaren waarom de M80H moeite had met reflecties in onze felverlichte testruimtes. Bij enkele helderdere scènes met deze tv's viel het verschil in helderheid echt op. Sneeuwscènes in HDR zagen er namelijk levendiger en indrukwekkender uit op de QN80H.

In een andere scène, waarin de zon op een lichtgekleurde boom schijnt, vertoonde de M80H zelfs clipping, waardoor details verloren gingen. Eventuele scheuren of vlekken in de schors van de boom waren onmogelijk te zien, terwijl de QN80H deze details veel beter wist te behouden. Hoewel de M80H sommige heldere highlights, zoals een zonsondergang, goed weergeeft, was de QN80H duidelijk beter.

Filmtesten

De lokale dimming van de QN80H is sterker en zorgt voor beter beeld bij donkere content. (Image credit: Warner Bros / Future)

Vervolgens hebben beide tv’s getest met de 4K Blu-Ray van The Batman, een donkere film met een lage helderheid die voor sommige tv’s een echt struikelblok kan zijn. Wat opviel, was dat elke tv baat had bij andere beeldmodi. De M80H moest in de Film-modus staan (de Filmmaker-modus was te donker) en de QN80H moest in de Filmmaker-modus staan (de Film-modus was te helder). Met deze instellingen lieten beide tv's een solide contrast zien, maar door de helderdere highlights van de QN80H zagen scènes met een hoog contrast er dynamischer uit.

We vonden wel dat de M80H een natuurlijker contrast had, waarbij de lagere helderheid goed paste bij het donkere karakter van The Batman. Er waren echter wel tekenen van black crush, waarbij details in het pak van Batman verloren gingen wanneer hij in de schaduw stond.

De M80H had het moeilijk in donkere omstandigheden, omdat hij geen instelling voor de lokale dimming heeft, terwijl de QN80H die wel heeft. Dit betekende dat tijdens donkere scènes, zoals Batman in de metro, er een wazig effect was, waarbij de achtergrondverlichting zichtbaar was in donkere gebieden, wat duidt op een slechte uniformiteit. De zwartniveaus van de QN80H waren daarentegen veel nauwkeuriger.

Samsung M80H (links) vs Samsung QN80H (rechts) (Image credit: Future)

Tijd voor wat meer kleur met The Sound of Music. In de scène waar Maria en de kinderen bij een marktkraam staan, waren het fruit en de groenten op de QN80H feller en helderder. Op de M80H zagen ze er weliswaar natuurgetrouw uit en hadden ze een mooie kleurdiepte, maar hij miste de verwachte visuele impact. Hetzelfde geldt voor The Wild Robot: dynamischere kleuren op de QN80H, maar een mooie authenticiteit op de M80H. Uiteindelijk zag de animatie er beter uit op de QN80H.

Vreemd genoeg waren de beeldmodi op de twee tv's omgedraaid voor kleurrijke scènes. De M80H zag er plotseling veel helderder uit in de Filmmaker-modus, terwijl de Film-modus betere resultaten op leverde op de QN80H. De andere modi zagen er niet slecht uit, maar de kleuren hadden allemaal meer pit nodig.

Het perfecte moment

De Samsung QN90F krijgt nu korting en doet bijna alles beter (Image credit: Future)

Van deze twee tv's, is de QN80H onze aanrader. De M80H biedt weliswaar een natuurlijk beeld, maar is voor films gewoon niet zo goed als de QN80H en beschikt niet over dezelfde bewegingsweergave of helderheid. Een derde tv krijgt echter onze voorkeur voor het WK: de Samsung QN90F van vorig jaar.

Hij heeft namelijk niet alleen hoge helderheid en goede bewegingsverwerking, maar ook een matte antireflectielaag, die niet aanwezig is op de QN80H en M80H. Dat maakt hem nog beter geschikt om bijvoorbeeld buiten naar het WK te kijken. Het enige dat deze tv mist, is de AI Soccer Mode en de bijbehorende Sound Controller. Het gebrek aan die Sound Controller is mogelijk niet eens een nadeel voor jou, want dit werkt alleen via de ingebouwde tv-speakers. Als je een soundbar op de tv aansluit, werkt de Sound Controller überhaupt niet.

Aangezien de QN90F een jaar oud is, zijn de prijzen aanzienlijk gedaald. Hij is zelfs goedkoper dan de QN80H op dit moment. Een 55-inch QN90F kost nu net geen 1.000 euro, terwijl een 55-inch QN80H momenteel 1.200 euro kost. De M80H is op dit moment de goedkoopste en kost 799 euro (55 inch), maar dit is een situatie waarin het de moeite waard is om extra te investeren, vooral als je optimaal wil genieten van het WK. Als je budget het toelaat, is de Samsung QN90F veruit de beste keuze.