Dit zijn de 5 beste tv's die we in 2025 getest hebben: van dure OLED TV's tot goedkope mini-LED TV's

2025 was een uitstekend jaar voor tv's en wij konden gelukkig ook veel van de beste tv's van de grootste merken testen. Elke tv die we dit jaar hebben getest, heeft natuurlijk zijn eigen plus- en minpunten, maar dit was wel een van de beste jaren voor nieuwe tv's.

Vooral de categorie van OLED TV's was dit jaar erg competitief. Flagship modellen van LG, Samsung, Panasonic en Sony streden allemaal voor de titel van de beste OLED TV. Ook binnen de mini-LED-categorie werd de strijd spannender dan ooit tevoren dankzij modellen van TCL en Hisense met erg sterke prijs-kwaliteitverhoudingen ten opzichte van modellen van bijvoorbeeld Samsung.

We hebben even teruggekeken op alle tv's die we dit jaar getest hebben en onze vijf favorieten ertussenuit gehaald om hier uit te lichten. Het gaat hier om modellen uit verschillende prijsklassen en met verschillende displaytechnologieën. Het aanbod was dan ook erg divers in 2025.

LG C5

(Image credit: Future)

Het komt waarschijnlijk niet als een grote verrassing dat de LG C5 op deze lijst staat. De LG C-serie van OLED TV's staat bekend om zijn fantastische allrounders die fantastische beelden en een groot aanbod aan slimme en gaming-features bieden voor een relatief betaalbare prijs. Tijdens deze periode van het jaar geniet de C-serie ook vaak wel van mooie kortingen, dus het is het zeker waard om eens te kijken of er interessante deals te vinden zijn.

Wij gaven de LG C5 vijf sterren in onze review, want de tv is gewoon echt zo goed. Hij levert levendige beelden met een goede helderheid voor een middenklasse OLED TV. Het contrast is hier ook sterk met diepe zwartwaardes en levendige highlights. Details worden ook bij alle soorten content indrukwekkend goed weergegeven.

De C5 is overigens ook nog eens een van de beste gaming-tv's van 2025. Hij beschikt over vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/144Hz, VRR (FreeSync en G-Sync), HGiG, ALLM en Dolby Vision-gaming. De input lag van maar 9,2 ms betekent dat gamen ook soepel en responsief aanvoelt. Dat merkten we onder andere bij shooters zoals Battlefield V, waar dat ook erg belangrijk kan zijn.

Er is wel één "minpunt" dat belangrijk is om te benoemen: de C5 verschilt niet echt veel van zijn voorganger, de LG C4. Los van wat nieuwe AI-features en een kleine helderheidsboost is de rest grotendeels hetzelfde. Voor een gedeelte van het jaar raadden we dan ook eerder nog de C4 aan (vanwege betere prijzen), maar nu de voorraad van de C4 flink is afgenomen en de C5 niet meer veel verschilt qua prijs (en soms zelfs goedkoper is), is de C5 toch al gauw een interessanter model. De C5 is dan ook wel nog steeds een van de beste tv's die we getest hebben in 2025.

Panasonic Z95B

(Image credit: Future)

De strijd voor de titel van de beste flagship OLED TV was erg spannend dit jaar. We hebben onder andere OLED-flagships van LG, Samsung, Panasonic en Sony naast elkaar getest en onze favoriet was uiteindelijk de Panasonic Z95B.

De Z95B biedt niet dezelfde hoge helderheid als sommige van zijn rivalen wanneer hij in zijn meest accurate beeldmodi (Film en Filmmaker) staat, maar op elk ander vlak is dit een fantastische tv. Hij maakt gebruikt van een nieuw 'Primary Tandem RGB OLED'-paneel en dat zorgt voor geweldige beelden met een sterk contrast. De kleurreproductie is hier accuraat en rijk en dat zorgt ervoor dat kleurrijke films zoals Wicked en The Wild Robot echt van het scherm spatten. Beelden zien er ook enorm gedetailleerd uit, zwartwaardes zijn enorm diep en je krijgt in principe dus gewoon alles wat je kan verwachten van een flagship OLED TV.

Het andere grote sterktepunt van de Z95B is zijn ingebouwde geluidssysteem. Een extern speakersysteem aan de voorkant zorgt voor directe, krachtige en heldere audio. De bas is krachtig en dankzij de 5.1.2-kanaals opstelling weet de Z95B ook overtuigende hoogte-effecten en virtuele surround sound te bieden. De ingebouwde audio is hier dus al lekker meeslepend voor als je films gaat bekijken.

De Z95B wist ons misschien wel het meest te verrassen met zijn prijs. Panasonics flagship OLED TV is voorheen vaak (flink) duurder geweest dan zijn rivalen, maar het prijsverschil viel dit jaar wel mee, waardoor dit model dus ook weer iets aantrekkelijker is dan zijn voorganger.

TCL C7K

(Image credit: Future)

De TCL C7K is een van de meest indrukwekkende en budgetvriendelijke tv's die we dit jaar getest hebben.

Er zijn meerdere goede redenen waarom de C7K een plek heeft weten te bemachtigen in onze koopgids van de beste tv's. Hij zit niet alleen vol met handige features, waaronder ondersteuning voor Dolby Vision én HDR10+, maar zijn beeldkwaliteit is ook geweldig voor deze prijs. Kleuren zien er levendig en rijk uit en hij biedt een zeer degelijke piekhelderheid (1.790 nits in onze metingen). Dat zorgt voor mooi felle HDR-highlights. De effectieve lokale dimming van deze tv zorgt er daarnaast voor dat zwartwaardes mooi diep zijn en het contrast dus ook erg sterk is. We hadden maar minimaal last van 'backlight blooming'.

Voor gamers is de C7K ook erg interessant dankzij ondersteuning voor 4K/144Hz, FreeSync Premium Pro, ALLM en Dolby Vision-gaming, en dat voor deze budgetvriendelijke prijs. Gamen op deze tv voelde ook erg soepel en de tv wist met gemak om te gaan met spellen waar je een snel reactievermogen voor nodig hebt, zoals Battlefield V.

Je kan de 65-inch versie van de C7K af en toe al voor rond de 1.000 euro vinden. Dat is een uitstekende prijs voor een tv die dit soort prestaties biedt. Als je op zoek bent naar een goede, maar ook budgetvriendelijke tv, dan vind je niet snel iets beters dan de C7K.

LG B5

(Image credit: Future)

We hebben dit jaar al vaker over de LG B5 geschreven, want het is een uitstekend voorbeeld van een goede OLED TV waar je geen fortuin aan hoeft uit te geven. Toen we de LG B5 vergeleken met de LG C5 en zelfs tegenover de LG G5 zetten, wist de B5 in vergelijking nog steeds indrukwekkend goed te presteren.

We waren erg onder de indruk van het sterke contrast van de B5. Donkere films zoals Alien: Romulus kwamen hier goed tot hun recht, maar ook films met rijkere kleuren, zoals Elemental en The Sound of Music zagen er hier geweldig uit. Details worden ook uitstekend weergegeven, waardoor texturen er super realistisch uitzien. De B5 biedt niet dezelfde helderheid die je bij duurdere OLED TV's krijgt, maar dat is eigenlijk maar het enige echte minpunt.

De B5 beschikt over een uitgebreid aanbod aan gaming-features, waaronder 4K/120Hz, FreeSync en G-Sync, HGiG, ALLM en Dolby Vision-gaming. Een erg lage input lag van 9,1 ms zorgt er hier ook voor dat gameplay zelfs bij de meest intense games, zoals Battlefield V, soepel aanvoelt.

Het is echter vooral de betaalbare prijs van de B5 die hem zo interessant maakt. We hebben het 48-inch model voor ongeveer 650 euro zien verkopen tijdens de Black Friday-periode en dat is echt een uitstekende deal voor een OLED TV. De andere formaten zijn ook scherp geprijsd.

Samsung S95F

(Image credit: Future)

De Samsung S95F was dit jaar onze tv van het jaar. Hoewel we dus ook erg grote fans waren van de Panasonic Z95B, is dit dus ook een van de beste OLED TV's (en tv's in het algemeen) die we in 2025 hebben getest. We gaven de voorganger van de S95F, de Samsung S95D, ook al vijf sterren in onze review en een grote factor daarvoor was zijn 'OLED Glare Free'-scherm dat enorm goed weerspiegelingen wist te elimineren.

De S95F introduceerde een next-gen Glare Free-scherm dat nog steeds uitstekend met weerspiegelingen omging, maar ook accuratere zwartwaardes wist te leveren dan de S95D. De hoge helderheid van deze tv zorgt voor een sterk contrast en dat is erg handig bij het bekijken van donkere films zoals The Batman. De S95F levert ook zeer rijke kleuren en dat zorgde voor prachtige beelden bij films zoals The Mask en Elemental. Er is hier ook een 'Real Depth Enhancer Pro'-feature die helpt om beelden een soort 3D-achtige look te geven.

De S95F biedt ook een volledig aanbod aan gaming-features, waaronder 4K/165Hz, FreeSync en G-Sync (die tweede voor het eerst op een Samsung-tv), ALLM en HDR10+-gaming. De 9,5 ms input lag betekent dat intensere games zoals Battlefield V nog steeds heel responsief aanvoelen.

Hoewel dit wel echt een premium tv is, is de Samsung S95F de flinke investering wel waard. Het is een fantastische OLED TV die op elk vlak topprestaties levert en dus uitstekend weet te concurreren met zijn rivalen. Dat is ook niet zo gemakkelijk als het klinkt met zoveel sterke concurrenten op de markt.