We vergeleken LG's goedkope en premium OLED TV: dit zijn de verschillen

De OLED TV's van LG behoren elk jaar opnieuw tot de populairste tv's dankzij hun sterke beeldkwaliteit, vele functies en fijne software. De drie belangrijkste series binnen het OLED-aanbod van LG zijn de B-, C- en G-serie. De specificaties van de tv's verschillen sterk, evenals de prijzen. De vraag is nu of je die verschillen op papier ook in de praktijk merkt en of een duurder model zijn geld wel waard is.

We hebben onlangs de kans gehad om de premium LG G5 te testen naast de LG B5, de goedkoopste OLED TV van het merk. De G5, die een perfect score kreeg in onze review, is voorzien van een nieuw Primary Tandem RGB OLED-paneel dat indrukwekkende kleuren en ongekende helderheidsniveaus levert. De B5 heeft daarentegen een standaard W-OLED-paneel met beperkte helderheid.

Hoewel de G5 duidelijk de betere tv is, vroegen we ons af hoe groot het verschil is tussen deze twee wanneer ze naast elkaar staan. Het prijsverschil is daarnaast best groot. Je vindt de LG B5 van 55 inch nu voor ongeveer 1.199 euro, terwijl de LG G5 in datzelfde formaat 2.199 euro kost. Voor de prijs van één LG G5, kan je dus bijna twee LG B5's kopen.

Verschil in helderheid

De LG G5 (rechts) is merkbaar helderder dan de LG B5 (links) dankzij het Primary Tandem RGB OLED-paneel. (Image credit: Future)

Zoals verwacht is het grootste verschil tussen de B5 en G5 de helderheid. Met beide tv's in Cinema- of Filmmaker-modus heeft de G5 een duidelijk voordeel op het gebied van helderheid. Dat zorgt voor een grotere impact van de beelden.

De piekhelderheid van HDR van de G5 bedroeg 2.268 nits in de Filmmaker-modus, terwijl de LG B5 een piekhelderheid van HDR van 668 nits haaldein de Cinema-modus. De helderheid op volledig scherm was 331 nits voor de G5 en 131 nits voor de B5. Dat zijn enorme verschillen, die je ook ziet in de praktijk.

Tijdens Wicked, met beide tv's in Dolby Vision Filmmaker Mode, zien de kleuren van de G5 er dankzij de hogere helderheid van de tv krachtiger en levendiger uit. In scènes met beige muren, zoals de Wizard & I-scène, leek de muur helderder op de G5. Hoewel deze nog steeds nauwkeurig was op de B5, zag die er meer gedempt uit. Roze bloemen, blauwe uniformen en de groene huid van Elphaba leken ook levendiger en gedetailleerder op de G5.

Kleur, contrast en detail

De kleuren van de LG G5 (rechts) zijn levendiger, maar de LG B5 (links) weergeeft de kleuren nog steeds nauwkeurig en met pit. (Image credit: Universal Pictures / Future)

OLED TV's staan bekend om hun kleuren en rijke contrast. De G5 en B5 zijn daarop geen uitzondering. We vonden dat beide tv's er uitstekend uitzagen bij elk type content. Wat ons echter verbaasde, was hoe goed de LG B5 eruitzag naast de LG G5. De helderheid ligt ver uit elkaar, maar op andere vlakken deed de B5 niet onder voor de G5.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Met dezelfde Wizard & I-scène uit Wicked leverde de B5 nog steeds nauwkeurige en rijke kleuren die de film een goede kwaliteit gaven. Ze waren niet zo levendig als op de G5, maar nog steeds schitterend.

Toen we het UHDA-P3-kleurengamma van de B5 en G5 controleerden, scoorden ze respectievelijk 99,5% en 99,6%. Met zulke vergelijkbare resultaten is het geen wonder dat de B5 net zo'n goede kleuren leverde. Wat betreft het BT.2020-kleurengamma scoorde de B5 74,85% en de G5 81,3%. De LG G5 scoor hier beter, maar het resultaat van de B5 is nog steeds prima voor zijn prijsklasse.

De LG G5 (rechts) heeft opnieuw een beter contrast dankzij de helderdere highlights, maar het contrast is nog steeds uitstekend op de LG B5 (links). (Image credit: Warner Bros. / Future)

De hogere helderheid van de G5 helpt opnieuw bij het contrast, omdat de helderdere highlights een groter dynamisch bereik in beelden bieden. In de openingsscène van The Batman zijn er lampen en fakkels in de verder sombere, donkere omgeving. De hogere helderheid van de G5 creëerde hier een groter contrast tussen licht en donker.

Toch werden we verrast door hoe goed het contrast van de B5 was. De scène had nog steeds dat hoge contrast dat we zoeken, met diepe zwarttinten die goed in balans zijn met lichtere tinten. Hetzelfde geldt voor Dark City, waar de groene klok en het neonbord zelfs op het minder felle scherm van de B5 schitterden tegen de zwarte achtergrond. Bij gedimd licht (noodzakelijk voor de B5 bij donkere scènes) lag het beeld op beide tv's veel dichter bij elkaar dan verwacht.

Zoals je van een OLED TV mag verwachten, waren de details en texturen op zowel de G5 als de B5 levensecht en verfijnd. In demobeelden van de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray zagen de veren van een uil, de schubben van een krokodil en de rotsen in een klif er allemaal scherp en realistisch uit.

Extra budget voor upgrades?

(Image credit: Future)

Zoals we hierboven al aangaven, is er een groot prijsverschil tussen de LG G5 en B5. Dit geldt voor alle schermformaten. Je kunt zelfs een 77-inch B5 kopen voor de prijs van een 65-inch G5. Als je op zoek bent naar een zo groot mogelijk scherm scherm, kun je met het geld dat je bespaart door voor de B5 te kiezen een veel grotere tv kopen.

Het is ook geen geheim dat de ingebouwde speakers van tv's over het algemeen niet top zijn. Een soundbar is dan ook een makkelijk upgrade. De B5 kan zeker een soundbar gebruiken en hoewel het geluid van de G5 beter is, zit de audiokwaliteit niet op hetzelfde hoge niveau als de beeldkwaliteit.

Met het prijsverschil van bijna 1.000 euro kan je een premium soundbar kopen om het geluid naar een geheel nieuw niveau te tillen. Je kan kiezen voor een losse soundbar, zoals de Sonos Arc Ultra, of voor een pakket met een subwoofer en zelfs achterspeakers, zoals de Samsung HW-Q930F.

Eindoordeel

De LG G5 (rechts) is ook in de praktijk merkbaar beter dan de LG B5 (links), maar voor zijn lagere prijs levert de LG B5 uitstekende prestaties. (Image credit: Future)

De LG G5 is ongetwijfeld een betere tv dan de LG B5, voornamelijk vanwege zijn hogere helderheid. Hoewel de G5 ook een paar extra functies heeft, zoals een refresh rate van 165Hz voor gaming tegenover 120Hz van de B5, biedt de B5 nog steeds een veel functies die de meeste gebruikers tevreden zullen stellen. Die 165Hz is overigens alleen nuttig als je een pc zou aansluiten, want de PS5, Nintendo Switch 2 en Xbox Series X halen allemaal maximaal 120fps.

Uiteindelijk levert de LG B5 niet dezelfde beeldkwaliteit als de LG G5, maar biedt hij wel meer waar voor zijn geld. Als je je budget kunt verhogen voor de LG G5, is dat natuurlijk de moeite waard. Als dat niet kan, doet de LG B5 het verrassend goed in vergelijking met de LG G5.