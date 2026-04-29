"Dit onderdeel kan beter": we gaan aan de slag met de LG C6 OLED TV en dit zijn de belangrijkste verbeteringen

De C-serie OLED TV's van LG behoren jaarlijks tot de populairste tv's dankzij hun veelzijdigheid, prestaties en prijs-kwaliteitverhouding. Hoewel ze zeker niet goedkoop zijn, hebben ze wel scherpe prijs voor OLED TV's.

Hoewel de LG C5 van vorig jaar geen grote upgrade was ten opzichte van de LG C4 uit 2024, nam hij alle goede eigenschappen van die tv over en schaafde hij ze wat bij. Inmiddels is de LG C6 in ons testlab gearriveerd en hebben we hem uitgebreid kunnen testen (en vergelijken met de LG C5). We kunnen alvast zeggen dat de LG C6 een aantal fijne upgrades bevat.

Wij hebben specifiek de LG C6 van 65 inch getest. Het formaat is dit jaar extra belangrijk, omdat alleen de LG C6 van 77 inch (die in sommige regio's LG C6H wordt genoemd) een geavanceerder, helderder Primary Tandem RGB 2.0 OLED-paneel gebruikt. Alle andere formaten die je hier kan kopen, gebruiken een traditioneel WOLED EX-paneel.

De LG C6 heeft indruk op ons gemaakt tijdens onze testen. We hebben hieronder de drie grootste pluspunten opgesomd, samen met één onderdeel dat nog verbeterd kan worden.

Een goede helderheidsboost

De LG C6 (links) krijgt een mooie helderheidsboost, zoals je kan zien in deze scènes van Wicked. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Vorig jaar was de piekhelderheid van de LG C5 in onze metingen 1180 nits (venster van 10% in Filmmaker-modus met HDR) en we waren tevreden met de kleine toename ten opzichte van de C4 (die hier 1065 nits haalde). Dit gaf highlights op het scherm net dat beetje extra pit.

De LG C6 maakt een grotere sprong en haalt in dezelfde test een piekhelderheid van 1438 nits. Dit maakt een enorm verschil in scènes met een hoog contrast. In films als The Batman en Dark City zie je wat de extra helderheid doet met lampen in donkere gangen: ze worden helderder en daardoor ontstaat een sterker contrast. De LG C6 heeft ook een mooie boost in helderheid op het volledige scherm. Daar haalde hij een resultaat van 245 nits (HDR, Filmmaker-modus), een toename van 50 nits ten opzichte van de 195 nits van de LG C5. Dit lijkt misschien weinig, maar voor een WOLED-paneel is dit een indrukwekkende sprong.

Dit helpt bij helderdere scènes met een gelijkmatige lichtverdeling (waaronder sport) en in theorie zou het in lichte ruimtes moeten helpen om reflecties tegen te gaan.

Geen groen meer

De LG C5 (rechts) liet soms een groene tint zien, terwijl de LG C6 (links) hier geen last van heeft en een natuurlijkere kleurtemperatuur biedt. (Image credit: Warner Bros. / Future)

De afgelopen paar jaar vertoonden sommige OLED TV's van LG een lichte groene tint. Dit is niet altijd merkbaar en wordt vaak pas duidelijk in vergelijking met OLED TV's van andere merken.

Desondanks scoren LG OLED TV's over het algemeen goed in onze kleurnauwkeurigheidsmetingen (lager dan 1,5). We berekenen deze resultaten door de Delta-E-waarden (de foutmarge tussen het signaal van het testpatroon en wat er op het scherm wordt weergegeven) te middelen. Alles onder de 3 wordt beschouwd als een uitstekend resultaat, omdat het menselijk oog deze afwijkingen niet kan waarnemen.

Op zichzelf zien LG OLED TV's er nog steeds uitstekend uit. Ze scoren altijd hoog qua beeldkwaliteit. Maar als je de LG C6 naast de LG C5 zet, is het duidelijk dat de nieuwe tv een nauwkeurigere kleurweergave heeft.

Dit verschil was het duidelijkst bij zwart-witfilms. Tijdens Sunset Boulevard zag het beeld er op de LG C6 nauwkeuriger uit in de grijstinten, terwijl de groene tint op de LG C5 nu wel opviel. Hierdoor leken de witte en grijze tinten van de LG C6 koeler en kregen ze een meer blauw-witte uitstraling, wat beter bij de film paste.

Hoewel het minder opviel bij andere content, zoals kleurenfilms of animaties, was de groene tint van de LG C5 nog steeds vaag aanwezig. Onze voorkeur ging daarom zonder twijfel uit naar de LG C6.

Snellere processor en meer functies

De refresh rate is verhoogd naar 165Hz. (Image credit: Future)

Hoewel onze 65-inch LG C6 niet beschikt over het Primary Tandem RGB 2.0-paneel, heeft hij wel een ander nieuw onderdeel, met name de Alpha 11 AI Gen 3-processor. Diezelfde chip zit ook in de LG G6, het topmodel van LG's OLED TV's.

Dit betekent niet alleen snellere reactietijden en prestaties bij het navigeren door menu's, maar de tv krijgt ook alle beeldverbeteringen van de Alpha 11, zoals 13-bits kleurverwerking (12-bits met 1 bit helderheid) en Brightness Booster.

De LG C6 beschikt over alle gamefuncties van de LG C5 en dit is vrijwel alles wat je nodig hebt. Er is nog een kleine verbetering voor pc-gamers in de vorm van een hogere refresh rate. De LG C5 had al een hoge refresh rate van 144Hz en de LG C6 gaat nu tot 165Hz. Als je geen pc aansluit op de tv, merk je dit trouwens niet, aangezien alle gameconsoles momenteel maximaal 120Hz ondersteunen.

Ruimte voor verbetering: reflecties

Beide tv's hebben last van reflecties op het scherm. (Image credit: Future)

Reflecties in een ruimte met veel licht zijn al jaren een probleem voor de gemiddelde OLED TV. Samsung heeft hier momenteel de beste oplossing voor in de vorm van een matte antireflectielaag bovenop het scherm (OLED Glare Free). Dit is reden dat we de Samsung S95F vijf sterren gaven en dit jaar krijgt ook de middenklasse OLED TV van het merk, de Samsung S90H, een OLED Glare Free-scherm. Dat konden we ook al kort in actie zien.

De LG C6 moet het echter doen zonder nieuwe antireflectielaag. Op de foto hierboven zie je daarom dat hij net zoveel last heeft van reflecties als de LG C5 van vorig jaar. De LG G6 heeft daartegen wel een upgrade gehad op dit vlak en hoewel hij niet kan tippen aan Samsung, is het verschil veel kleiner geworden.

De LG G6 (links) heeft een verbeterde antireflectielaag die goed concurreert met die van de Samsung S95F (rechts). (Image credit: Future)

Zeker nu Samsung zijn OLED Glare Free naar een middenklasse OLED TV brengt, vinden we het jammer dat LG geen vooruitgang heeft geboekt op dit vlak. De LG C6 heeft nog steeds last van dezelfde reflecties als zijn voorganger.

Het ziet er goed uit voor de LG C6

Afgezien van de reflecties en een paar andere kleine puntjes van kritiek, lijkt de LG C6 een uitstekende OLED TV. De drie hoogtepunten hier zijn niet alle nieuwigheden, maar wel de belangrijkste voor ons. Zo is de beeldkwaliteit merkbaar beter dan die van de LG C5.

Op dit moment zouden we echter nog steeds de LG C5 aanraden, omdat de verkoopprijzen sterk gedaald zijn. De LG C6 wordt pas vanaf volgende week hier geleverd en kan je nog lang niet met korting vinden. We verwachten ten slotte dat de LG C6 interessanter zal worden naarmate de verkoopprijzen dalen over enkele maanden.