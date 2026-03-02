De OLED TV van je dromen kan binnenkort werkelijkheid worden

Een van de meest gewilde technologieën op tv-gebied komt misschien eindelijk naar onze woonkamer: blauwe fosfor-OLED, ook wel PhOLED genoemd. We horen al sinds 2023 over deze technologie en nu lijkt het erop dat de productie daadwerkelijk van start kan gaan.

Volgens The Elec staat een grote speler op het gebied van PhOLED-technologie op het punt om met massaproductie te beginnen. De Zuid-Koreaanse OLED-fabrikant Lordin zegt namelijk dat het al productiefaciliteiten heeft geregeld voor zijn eigen versie van PhOLED-technologie, die het ZRIET noemt. Wat houdt dit precies in voor tv's?

Dit betekent dat we wellicht op het punt staan om helderdere, energiezuinigere én duurzamere OLED TV's te krijgen, want Lordin is niet de enige speler. Vorig jaar kondigde LG Display aan dat het een blauw PhOLED-paneel “commercieel inzetbaar” had gemaakt en ook Samsung is geïnteresseerd in deze technologie.

Geen blauwtje lopen

PhOLED maakt gebruik van "fosforescerende" lichtemitters in plaats van fluorescerende en die zijn veel efficiënter: waar fluorescerende emitters een efficiëntie van 25% leveren (wat betekent dat ongeveer 25% van het licht daadwerkelijk je ogen kan bereiken), kunnen fosforescerende emitters met dezelfde hoeveelheid energie mogelijk 100% halen.

PhOLED wordt al jaren gebruikt voor rode en groene pixels, maar niet voor blauwe pixels. Daarom volgen we het nieuws over ontwikkelingen al geruime tijd. Als er eindelijk blauwe PhOLED in OLED-panelen zit, betekent dit veel helderdere en energiezuinigere pixels. Je krijgt dus een beter beeld zonder dat de warmteontwikkeling toeneemt, wat de levensduur van de pixels ten goede komt.

De huidige OLED TV's kunnen vaak veel meer helderheid leveren dan waarvoor ze zijn gekalibreerd. Door de helderheid te verhogen kunnen ze te warm worden en kan de levensduur korter worden.

Lordin is niet het enige bedrijf dat in PhOLED investeert. Tot nu toe was Universal Display Corporation, dat belangrijke onderdelen levert aan LG Display en Samsung Display, de grootste drijfveer achter deze technologie. Lordin heeft echter een alternatieve structuur ontwikkeld waardoor de productie blauwe PhOLED's veel gemakkelijker wordt. Volgens Oh Young-hyun, CEO van Lordin, verbetert de technologie van het bedrijf de efficiëntie, levensduur en kleurzuiverheid van de blauwe emitter structureel.

Het zijn natuurlijk niet alleen tv's die zullen profiteren van blauwe PhOLED's. Elk OLED-scherm kan efficiënter en duurzamer worden. Tv's zijn wel de belangrijkste productcategorie, omdat we tv's minder frequent vervangen dan bijvoorbeeld telefoons.

Wanneer zullen we deze technologie daadwerkelijk terugzien in tv's? Waarschijnlijk niet dit jaar, maar het gaat ook geen tien (of zelfs vijf) jaar meer duren. Als de technologie van Lordin doet wat het belooft, zal dit grote voordelen opleveren voor de beste OLED TV's.