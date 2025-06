Logitech introduceert nieuwe Flip Folio voor iPad Air en iPad Pro

Logitech heeft vandaag een nieuwe beschermende case voor de iPad Air en iPad Pro aangekondigd. Het gaat om de nieuwe Flip Folio, met een magnetisch op te bergen, draadloos toetsenbord en een kickstand die je in verschillende posities kan gebruiken. De Flip Folio is bedoeld om zowel het genieten van je favoriete entertainment als het werken aan creatieve projecten gemakkelijker te maken.

Het geheel blijft relatief compact, maar je kan toch nog genieten van een full-size Bluetooth-toetsenbord en dat zorgt voor extra flexibiliteit.

“We hebben Flip Folio ontworpen om de iPad-ervaring zowel leuk als functioneel te maken, zodat je gefocust kunt blijven op wat belangrijk is,” zegt Joseph Mingori, General Manager Mobile and Audio Solutions bij Logitech. “Of je nu aan het binge-watchen bent of snel je socials of e-mail checkt, Flip Folio biedt de mobiliteit en connectiviteit om overal te doen wat je leuk vindt.”

Als je dus toch even snel wat werk gedaan wil krijgen, kan je het toetsenbord erbij pakken, maar wanneer je deze niet nodig hebt, klik je hem eenvoudig magnetisch vast aan de achterkant van de case. Zo raak je hem ook niet kwijt, maar heb je ook iets meer flexibiliteit dan wanneer je een toetsenbord aan je case vast hebt zitten.

De Flip Folio biedt overigens bescherming voor de voor- en achterkant van je iPad en is dus ideaal voor onderweg. Het Bluetooth-toetsenbord is verder met meerdere apparaten tegelijk te koppelen en je kan dus ook snel wisselen tussen 3 verschillende apparaten, waaronder bijvoorbeeld dus je iPad en je smartphone. Zet je je iPad in portretoriëntatie in de Folio, dan is er ook nog mooi wat ruimte over om je smartphone ernaast te zetten.

Logitech heeft zich ook bij de ontwikkeling van dit product weer gefocust op duurzaamheid en de Graphite-kleurvariant bestaat dan ook uit minimaal 37% gerecycled plastic. Het aluminium is afkomstig uit processen met lage CO₂-uitstoot en er wordt voornamelijk van papieren verpakkingsmateriaal gebruikgemaakt.

De Flip Folio is compatibel met de iPad Air (11-inch M2 & M3, 13-inch M2 & M3 en 5e generatie) en iPad Pro (11-inch M4 en 13-inch M4) en te koop via de Logitech-website. De 11-inch variant kost 179 euro en voor de 13-inch variant betaal je 199 euro. De Graphite-kleurvariant zal beschikbaar zijn vanaf juni 2025 en vanaf september verschijnen er in geselecteerde regio's ook nog Pale Grey- en Lilac-varianten.