Deze Lenovo-tablet heeft een enorme ingebouwde speaker

Lenovo introduceert vandaag de Tab Plus Gen 2: een 12,1-inch tablet die nadrukkelijk is ontworpen voor entertainment. Tegelijkertijd speelt hij in op hoe mensen steeds vloeiender schakelen tussen taken zoals content kijken, multi-tasken en het samen genieten van entertainment.

Lenovo heeft voor de audiobeleving op de Tab Plus Gen 2 opnieuw de handen in elkaar geslagen met JBL. Waar de eerste generatie van de Tab Plus beschikte over acht speakers, doet deze er een schepje bovenop: Gen 2 maakt gebruik van een JBL Pro-luidsprekersysteem dat bestaat uit negen units met Dolby Atmos, voor meeslepend geluid in elke ruimte. En dankzij de ingebouwde Bluetooth-luidsprekermodus werkt de tablet ook als zelfstandige speaker.

Het 12,1-inch 2,5K LCD-display met ondersteuning voor Dolby Vision® en HDR10 brengt kleuren tot leven. Content blijft ook buiten goed zichtbaar en leesbaar, dankzij de helderheid van 800 nits.

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(Image credit: Lenovo)

Een nieuwe 360°-standaard ondersteunt zowel portretmodus als landscapemodus. Van het kijken van je favoriete series in bed tot het volgen van de meest smakelijke gerechten in de keuken: de Tab Plus Gen is jouw ideale sidekick. Als de tablet niet wordt gebruikt, dan schakelt hij automatisch over naar een digitale fotolijstmodus.

Bekijk je content in een taal die je niet beheerst? Dan is Lenovo AI Live Transcript er voor je. Deze feature biedt realtime vertaling in meer dan veertig talen, aangevuld met Lenovo Smarter Reader en AI Notes voor het maken van notities. De 10.200mAh-batterij biedt tot vijftien uur YouTube-streaming en ondersteunt 45W snelladen.

De Lenovo Tab Plus Gen 2 is binnenkort verkrijgbaar voor 399 euro.