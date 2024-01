Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 krijgen misschien stevigere 'Ironflex' displays

We zijn momenteel natuurlijk vooral gefocust op de Samsung Galaxy S24-serie, maar na die release zal het niet heel lang meer duren voordat we ook weer de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 kunnen verwachten. Een nieuwe leak suggereert nu dat deze vouwbare smartphones zullen beschikken over 'Ironflex'-displays die steviger dan ooit tevoren moeten zijn.

Ironflex is de term die gebruikt is bij een aanvraag voor een nieuwe trademark van Samsung (via GalaxyClub en SamMobile). Deze aanvraag is gedaan bij de 'Korean Intellectual Property Office' (KIPO) en wordt geassocieerd met een "vouwbaar OLED-displaypaneel" en een "vouwbare smartphone".

Helaas is er verder niet veel informatie gedeeld over wat Ironflex precies is of waar het naar refereert, maar aan de hand van die naam en het feit dat het om displays voor vouwbare toestellen gaat, kunnen we wel aannemen dat het om een schermtechnologie gaat die vouwbare schermen robuuster moet maken.

In de aanvraag noemt Samsung verder ook nog draagbare displays en vouwbare tabletcomputers, dus het is mogelijk dat we Ironflex in de nabije toekomst ook terugzien op bijvoorbeeld VR-headsets en laptop-displays.

Extra stevigheid wordt zeker gewaardeerd

Hoewel we dus nog niet zeker weten wat Ironflex precies is en of de trademark al bij de de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Samsung Galaxy Z Flip 6 zal worden gebruikt, is het wel een logische keuze voor Samsung om consumenten extra te verzekeren van de stevigheid van zijn vouwbare displays.

Vouwbare smartphones zijn al robuuster dan ooit tevoren, maar een scharnier onder het scherm geeft dit soort telefoons wel een extra onderdelen die kapot kunnen gaan of voor problemen kunnen zorgen, vergeleken met standaard smartphones die je niet kan opvouwen. Als consumenten zich daar geen zorgen meer over maken, kan Samsung natuurlijk meer van zijn vouwbare toestellen verkopen.

Over extra stevigheid gesproken, TM Roh, Samsungs hoofd van mobiele apparaten, heeft aangegeven dat bescherming tegen stof ook op de planning staat voor de Samsungs vouwbare toestellen van 2024. Daarnaast worden er ook nog veranderingen aan de displayconfiguraties verwacht.

Misschien krijgen we dit jaar zelfs een ingebouwde opbergruimte voor een S Pen op de Galaxy Z Fold 6. De Samsung Galaxy Z Fold 5 en de Samsung Galaxy Z Flip 5 werden in juli 2023 gelanceerd, dus juli 2024 lijkt ons een logisch moment voor de onthulling van hun opvolgers.