Samsung werkt aan goedkopere vouwbare smartphone voor 2024

Samsung heeft ons dit jaar laten kennismaken met de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5. Geen van beide is goedkoop, maar volgens een nieuw gerucht komt daar in 2024 verandering in. Samsung zou namelijk een goedkopere telefoon toevoegen aan de Galaxy Z-serie.

Deze info komt van de bekende analisten van TrendForce, die zeggen dat Android-fabrikanten meer willen inzetten op vouwbare smartphone. De smartphoneverkoop wereldwijd zit namelijk in een dalende lijn en meer foldables zouden daar iets aan kunnen doen.

"Samsung is van plan om volgend jaar opvouwbare telefoons naar het middensegment te brengen, waardoor de drempel verder wordt verlaagd en deze telefoons toegankelijker worden voor meer aan consumenten," schrijft het team van TrendForce op basis van bronnen in de supply chain.

TrendForce vermeldt niet of deze goedkopere smartphone een Flip of Fold zal zijn. Kijken we naar andere merken, dan springt Motorola meteen in het oog. Naast de premium Motorola Razr 40 Ultra lanceerde het bedrijf ook de goedkopere Motorola Razr 40. We verwachten daarom dat deze goedkopere foldable van Samsung een klaptelefoon zoals Galaxy Z Flip 5 zal zijn.

Momenteel is de Samsung Galaxy Z Flip 5 de "goedkopere" van de twee. Bemerk weliswaar de aanhalingstekens want met een adviesprijs van 1.199 euro voor de versie met 128 GB opslag, zit hij qua prijs op het niveau van de iPhone 15 Pro.

Dit willen we zien

Er is eigenlijk maar één ding dat we willen zien: waar voor je geld. De Samsung Galaxy S23 FE laat zien dat het bedrijf begrijpt hoe je goedkope versies van flagships maakt. Het draait allemaal om de juiste afwegingen en compromissen om een lager prijspunt te bereiken.

Er zullen waarschijnlijk iets oudere onderdelen verschijnen: de telefoon zou de Snapdragon 8 Gen 2 van dit jaar kunnen gebruiken in plaats van de Snapdragon 8 Gen 3 chipset die wellicht in de Samsung Galaxy S24 zal zitten. We verwachten hoe dan ook maar twee camera's achteraan en geen drie zoals op de Galaxy Z Fold 5.

Minder heldere schermen met een lagere resolutie worden vaak gebruikt op goedkopere smartphones en zolang de kwaliteit nog degelijk is, vinden we dit prima. Elementen die we wel graag zouden terugzien op een goedkopere Galaxy Z Flip, zijn IPX8-waterbestendigheid, het sterke updatebeleid (4 Android-updates, 5 jaar security-updates), het nieuwe scharnier en bij voorkeur het grotere coverscherm.

Dat laatste wordt wellicht het doorslaggevende onderdeel. Dit is namelijk waarop bespaard is bij de Motorola Razr 40, die klein coverscherm heeft zoals de Galaxy Z Flip 4 uit 2022. Als Samsung erin slaagt om de prijs laag te houden en alsnog het grote coverscherm van de Galaxy Z Flip 5 te integreren, kan het een van de beste foldables van 2024 in handen hebben.