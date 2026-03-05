OLED is de toekomst: TCL zet vol in op NXTPAPER AMOLED en Inkjet OLED

Tijdens MWC 2026 stonden er weer talloze merken op de beursvloer om hun nieuwste (mobiele) technologieën te presenteren. Naast een hele hoop telefoons werden er door grote bedrijven zoals Samsung en TCL ook nieuwe displaytechnologieën vertoond. Hoewel Samsung misschien meer bekendstaat om zijn OLED-displays, was het TCL waarbij de technologie dit jaar centraal leek te staan.

Ik heb net voor de start van MWC, in het midden van Barcelona, een pre-briefing bijgewoond van het bedrijf over zijn nieuwste ontwikkelingen. Hier kreeg ik onder andere de NXTPAPER 70 Pro-smartphone, plus verschillende tablets en andere interessante gadgets te zien, maar ook een van de nieuwste OLED-ontwikkelingen van het bedrijf: NXTPAPER op AMOLED.

Aan het einde van de briefing werd ik ook aangespoord door de woordvoerder van TCL om een kijkje te nemen bij de TCL-booth op de beursvloer, want daar zou de 'Inkjet OLED'-technologie te zien zijn. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan en dit waren mijn bevindingen.

NXTPAPER op AMOLED

(Image credit: TCL)

TCL had twee smartphone-ontwikkelingen om te tonen tijdens MWC. De eerste was gewoon hun volgende NXTPAPER-telefoon: de NXTPAPER 70 Pro, en de tweede was een vroege blik op de toekomst van NXTPAPER in de vorm van een AMOLED-scherm met deze displaytechnologie van TCL.

Hoewel de huidige NXTPAPER-toestellen al erg interessant zijn en voor een unieke smartphone-ervaring zorgen, realiseert TCL zich duidelijk dat zijn deze toestellen niet iedereen aanspreken. Lagere specs en minder indrukwekkende lcd-displays zorgen ervoor dat deze technologie waarschijnlijk in de meeste gevallen niet interessant genoeg is om fans van flagship-toestellen over te halen.

De introductie van AMOLED-displays met NXTPAPER-technologie zou daar wel eens verandering in kunnen brengen. Een (AM)OLED-display biedt een veel betere kijkervaring, met perfecte zwartwaardes, een geweldig contrast en een uitstekend kleurbereik. Een AMOLED-display is echter wel prijziger dan een standaard lcd-display, dus daar kan niet elke fabrikant voor kiezen bij zijn budget- of zelfs middenklasse telefoons. TCL lijkt deze ontwikkeling echter als een kans te zien om zijn doelgroep een beetje uit te breiden en zich ook meer op flagship-gebruikers te focussen.

Dat is tenminste wat de woordvoerder suggereerde. Door het gebruik van AMOLED zal de prijs omhooggaan en is het een logische keuze om de specs ook te verbeteren en te gaan concurreren binnen het flagship-segment. Bij de NXTPAPER-technologie ziet het display er enigszins als papier uit en moet het ook een beetje zo aanvoelen. Deze technologie zorgt volgens TCL voor minder vermoeide ogen en je krijgt op de NXTPAPER-apparaten de mogelijk om te wisselen naar een volledig zwart-witmodus, waardoor de ervaring meer lijkt op die bij een e-Ink-display. Dat is dan weer erg prettig voor tijdens het lezen.

Als TCL bij de volgende generatie dus weet te zorgen voor een nog beter AMOLED-scherm met deze technologie (en betere specs in het algemeen), kan deze unieke feature misschien meer mensen overhalen om over te stappen van andere bekende merken, die over het algemeen niet meer zoveel spannende nieuwe dingen proberen met hun flagships.

Preview: TCL NXTPAPER AMOLED display met anti-glare - YouTube Watch On

Helaas was de volledige NXTPAPER-ervaring nog niet beschikbaar op het prototype van 'NEXTPAPER op AMOLED'. Wat we wel al in actie konden zien, is de indrukwekkende anti-glare die deze technologie weet te bieden. NXTPAPER-telefoons hadden sowieso al matte displays met antireflectietechnologie, maar nu kan je hierbij ook genieten van de voordelen van AMOLED.

Hierboven zie je een korte video van de anti-glare en het effect is echt heel indrukwekkend. Ik weet niet of NXTPAPER echt de toekomst is voor smartphones, maar andere merken kunnen zeker iets leren van de anti-glare die TCL hier toe heeft gepast.

Inkjet OLED

(Image credit: Future / Cas Kulk)

In de TCL-booth op de beursvloer was er dus ook een hoekje voor de inkjet-geprinte OLED-displays van het bedrijf (hierboven IJP OLED genoemd). TCL werkt al heel lang aan deze technologie, hoewel het merk momenteel dus geen OLED TV's binnen zijn aanbod heeft.

IJP OLED kan in theorie zorgen voor betere helderheid, kleurweergave, pixeldichtheid en productie van grotere formaten. Het is echter niet alleen mogelijk een betere variant van OLED op het gebied van beeldkwaliteit, maar het is ook gewoon een andere manier voor het produceren van OLED-panelen. Wat voor de consument echter het belangrijkst is om te weten, is dat deze technologie ervoor kan zorgen dat OLED-displays goedkoper worden. Het productieproces is bij IJP OLED namelijk betrouwbaarder en er wordt minder materiaal verspild. Dat maakt de productie sneller en dus ook goedkoper. De technologie lijkt alleen nog niet klaar te zijn voor de productie van grote displays.

In de booth zag ik drie implementaties van IJP OLED. Het gaat om de drie concepten die je in de foto hierboven ziet: 's werelds eerste ultradunne, rigide OLED notebook-display, 's werelds eerste vouwbare en draagbare monitor en 's werelds eerste 'Real Stripe RGB' OLED mobiele display.

Wat vooral opviel, was hoe extreem dun dit notebook-display was. Daarnaast zag ik gewoon de prachtige kleuren en het sterke contrast dat ik van goede OLED-displays verwacht. Als dit soort concepten dus gemakkelijker en goedkoper te produceren zijn (of in ieder geval worden) door deze technologie, dan klinkt het als een geweldige ontwikkeling. Wel mogen deze displays ook wat van de anti-glare magie van de NXTPAPER-displays krijgen voordat ze op producten verschijnen die ook echt op de markt worden gebracht, want ze waren enorm reflectief.

's Werelds felste OLED-display op een smartphone

De IJP OLED-displays en NXTPAPER op AMOLED waren overigens niet de enige OLED-ontwikkelingen die TCL wilde delen.

Het bedrijf toonde ook een prototype van wat het 's werelds felste "OLED mobiele display" noemt. Dit display weet een indrukwekkende piekhelderheid van 15.000 nits te bereiken en biedt verder een resolutie van 1.224 x 2.992 pixels, een pixeldichtheid van 460 PPI en een dynamische 1-120Hz refresh rate.

OLED kan dus zeker wel enorm fel worden, al is het natuurlijk niet voor niets dat het hier om een mobiel display gaat. Het is ongetwijfeld veel lastiger om dit soort helderheden te bieden bij bijvoorbeeld een tv van 65 inch. Toch zijn dit soort ontwikkelingen natuurlijk belangrijke eerste stappen richting een helderdere toekomst voor OLED.

Als laatste zag ik ook nog het "vouwbare OLED mobiele display met 's werelds dunste randen". Dat voelde wel meer als gewoon een combinatie van technologieën die ontwikkeld is om er een kaartje met "'s werelds eerste..." voor te zetten.

Al met al ben ik in ieder geval wel erg benieuwd naar de eerste TCL-producten met OLED-displays, wanneer ze dan ook mogen verschijnen.