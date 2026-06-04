"Ze zien er gloednieuw uit": onze expert testte refurbished AirPods Pro 2 van Swappie

Een refurbished iPhone kennen we ondertussen allemaal. Het aanbod refurbished producten gaat echter veel verder dan alleen iPhones (en andere smartphones). Swappie biedt sinds kort ook refurbished AirPods aan. Momenteel kan je kiezen uit de standaard AirPods 4, de AirPods 4 met noise-cancelling, de AirPods Pro 2 met Lighting-oplaadcase en de AirPods Pro 2 met USB-C-oplaadcase.

Na de test van een refurbished iPhone 15 van Swappie, ben ik nu ook aan de slag gegaan met een setje AirPods. Voor dit artikel waren dat specifiek de AirPods Pro 2 met Lighting-oplaadcase, die (ironisch genoeg) op het moment van schrijven niet op voorraad zijn bij Swappie.

Geen opties voor het uiterlijk

Bij een refurbished iPhone kan je altijd kiezen in welke staat je hem wil ontvangen, evenals de staat van de batterij. Hoe meer gebruikssporen er zijn, hoe goedkoper de refurbished iPhone. Bij de refurbished AirPods van Swappie werkt het anders. Hier heb je namelijk geen keuze over de conditie.

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Swappie geeft daarom de volgende omschrijving voor de conditie: "Oortjes kunnen kleine, moeilijk zichtbare krassen of slijtplekken hebben. Ze zijn grondig gereinigd en klaar voor je favoriete muziek. De oplaadcase kan lichte gebruikssporen vertonen, zoals vage krassen op het oppervlak. De case verkeert in fantastische staat en behoudt een sterke lading waar je op kunt rekenen."

In AirPods (en hun case) zit natuurlijk ook een batterij die na verloop van tijd slijtage vertoont. In tegenstelling tot iPhones hebben AirPods geen indicator voor de batterijgezondheid. Swappie legt het als volgt uit: "Elk paar AirPods wordt vakkundig getest om te garanderen dat de batterij en de oplaadcase voldoen aan onze hoge normen voor betrouwbaarheid. Voor extra gemoedsrust wordt je aankoop gedekt door onze garantie, zodat je met volledig gemak kunt blijven luisteren."

Eerste indruk

In de video hieronder zie je hoe de AirPods Pro 2 eruitzagen. Ik ben overal op zoek gegaan naar gebruikssporen, maar heb er geen gevonden. De oplaadcase was in uitstekende conditie, de AirPods Pro 2 zelf ook en zelfs de siliconen dopjes waren brandschoon. Als er niet op het doosje stond dat dit een setje refurbished AirPods was, dan had ik gedacht dat ze volledig nieuw waren. Standaard zitten trouwens de medium dopjes op de AirPods Pro 2 en onderaan het doosje zit nog een pakketje met drie andere maten (XS, S en L).

Refurbished AirPods Pro 2 (Swappie) unboxing - YouTube Watch On

Hoe het precies met de batterij gesteld is, weet ik dus niet. Ik kan alleen zeggen dat ik de opgegeven zes uur luistertijd met noise-cancelling (van een nieuw setje AirPods Pro 2) gewoon kon halen. De case kon de oortjes ook vijf keer opnieuw opladen. Alle Lightning-oplaadkabels liggen echter heel ver achterin de kast en die liggen daar nog steeds, aangezien ik de case draadloos heb opgeladen.

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Alles werkt en klinkt naar behoren

Toen ik de case van de AirPods Pro 2 opende, werden ze meteen herkend door mijn iPhone en was er geen melding dat ze nog gekoppeld waren aan een ander account of iets dergelijks. Daarna kreeg ik meteen de pop-up die uitlegde hoe de bediening werkte en welke instellingen er waren. Softwarematig voelt alles dus ook gloednieuw aan.

Het enige dat nu nog mis zou kunnen gaan, is de bediening. Ook dit ging vlekkeloos. In de steeltjes knijpen en over het aanraakgevoelige deel swipen, werkte perfect en zonder enige vertraging. De oortjes maakten vervolgens altijd goed contact met de oplaadpunten in de case en het gebeurde bijvoorbeeld nooit dat ik plots één volledig opgeladen AirPod en één volledig lege AirPod had.

Hoewel er in theorie geen schade kan zijn aan de drivers (en andere onderdelen die voor het geluid zorgen), is een luistertest wel een must. De conclusie was snel gemaakt: deze refurbished AirPods Pro 2 zien er gloednieuw uit en klinken ook gloednieuw. Gewoon geluid, ruimtelijk geluid, zowel met als zonder hoofdtracking, het klinkt allemaal uitstekend.

In het nummer HEAVEN IS A GAY BAR van ZEE MACHINE en Bonnie McKee klonken de refurbished AirPods Pro 2 gedetailleerd en gebalanceerd. Geen enkele klank was overdreven en de zang was altijd duidelijk hoorbaar. De strofes klonken rustiger en alsnog gedetailleerd, terwijl het refrein vol kracht zat en meer bas bevatte, precies zoals het hoort. In tegenstelling tot sommige JBL-oortjes, is de bas van de AirPods Pro 2 niet overdreven en altijd gecontroleerd. Zelfs tijdens het refrein van Midnight Sun - Super Loud van Zara Larsson klonk de bas nooit echt ongecontroleerd. Ook als je niet van elektronische popmuziek met kilo's bas houdt, doen de AirPods Pro 2 het goed. In Change Your Mind van Alex Warren hoor je duidelijk elke pianotoets, evenals de subtiliteit en emotie in de zang.

De noise-cancelling verschilt ook niet van een nieuw setje AirPods Pro 2. Toen het buiten stormde, hoorde ik daar bijna niets van en ook de ventilator die drie dagen daarvoor nog op mijn bureau stond gericht (bedankt trouwens, Belgische weergoden, voor dit stabiele weertje), hoorde ik niet meer. Klein extraatje dat me opviel, omdat ik niet standaard AirPods gebruik om muziek te beluisteren: de noise-cancelling gaf me hier geen benauwd gevoel, wat bij andere oortjes soms wel zo is.

Duidelijke prijzen

(Image credit: Swappie)

Omdat je niet kan kiezen wat de conditie van refurbished AirPods is bij Swappie, zijn de prijzen ook duidelijker dan die van refurbished iPhones.

De prijzen kunnen soms nog wat afwijken, maar dit is wat er op het moment van schrijven (4 juni 2026) op de Swappie-website staat. Het is vooral opvallend dat de AirPods Pro 2 met USB-C een tientje goedkoper zijn. Dit is namelijk de betere keuze, aangezien elk Apple-product op dit moment een USB-C-oplaadpoort heeft en de Lightning-oplaadpoort niet meer voorkomt in nieuwe producten.

Afhankelijk van de kortingen bij andere retailers bespaar je maar een of twee tientjes ten opzichte van een nieuw setje AirPods 4. Dat mag je echter niet tegenhouden om voor refurbished te kiezen, want als Swappie de AirPods 4 net zo goed opknapt als de AirPods Pro 2, merk je geen verschil met een nieuw setje.