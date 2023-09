Gigantische iPhone 15 leak onthult meer details over aankomende iPhones

Het is alweer bijna tijd voor de lancering van de iPhone 15-serie. Het 'Wonderlust'-lanceringsevenement (of 'Verwondervol') vindt op dinsdag 12 september om 19:00 uur plaats en we hebben nu een hele hoop extra geruchten binnengekregen over de vier aankomende Apple-toestellen.

Deze nieuwe geruchten komen vanuit de meestal betrouwbare Mark Gurman van Bloomberg. Gurman heeft een overzicht gemaakt voor het aankomende lanceringsevenement bestaande uit meerdere geruchten. Veel van die geruchten hebben we al eerder voorbij zien komen, maar er is hier ook wat nieuwe informatie te vinden.

Gurman zegt dat elk iPhone 15-model zal beschikken over een geüpgradede 'U2 ultra-wideband'-chip. Deze zal de U1-chip in de iPhone 14-toestellen vervangen. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de apparaten ook beter te volgen zijn via Apple's 'Zoek mijn'-app.

Verder voorspelt Gurman ook dat het duurste model toch de iPhone 15 Pro Max zal heten en niet de iPhone 15 Ultra. We hebben nu al een aantal maanden beide namen voorbij zien komen, maar het lijkt er dus op dat de Ultra-benaming dit jaar nog niet zal worden gebruikt bij de iPhones.

Camera's en batterijen

Eerdere geruchten suggereerden al dat de iPhone 15 Pro Max een periscooplens zou krijgen voor één van zijn camera's en dit nieuwste gerucht geeft aan dat het om een zoom van "ongeveer 6x" zou gaan. Dat is dus een flinke verbetering ten opzichte van de 3x zoom op de huidige modellen.

Gurman gaat ook in op de eerdere verslagen over de materialen van de Pro-modellen. Hij zegt namelijk dat de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max inderdaad van zullen overschakelen naar een titanium behuizing in plaats van een roestvrijstalen behuizing. Dit zal de Pro-modellen naar verwachting ongeveer 10% lichter maken dan hun voorgangers.

Het Bloomberg-artikel vermeldt ook dat de "grootste verbetering" die de nieuwe A17 Bionic-chip in de Pro-modellen met zich meebrengt, een verbeterde batterijduur zal zijn. We kunnen er dus van uitgaan dat deze toestellen het langer zullen volhouden dan de maximum batterijduur van 23 uur en 29 uur op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

We hebben inmiddels dus al een vrij goed idee van wat Apple morgen zal onthullen, maar bekijk vooral ook onze hubs voor de iPhone 15, de iPhone 15 Plus, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max voor nog meer informatie. Hou ook zeker morgen vanaf 19:00 uur de website in de gaten voor alle nieuwe aankondigingen van Apple.