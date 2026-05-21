"Geen merkbaar verschil met een nieuwe": onze expert gebruikte enkele weken een refurbished iPhone 16

De prijzen van nieuwe smartphones zijn niet mild tegenwoordig. Precies daarom is het nu interessanter dan ooit om een kijkje te nemen bij het refurbished aanbod. Vooral iPhones zijn interessant om refurbished te kopen, enerzijds vanwege de lange software-ondersteuning van Apple en anderzijds vanwege het grote aanbod.

Vorig jaar heb ik enkele weken een refurbished iPhone 15 van Swappie getest en dit jaar ben ik aan de slag gegaan met een refurbished iPhone 16 van refurbed. Refurbed is een nieuwere speler die al een tijdje actief is in Nederland en sinds vorig jaar ook in België.

Eerste indruk

Bij refurbed kan je zelf bepalen hoe je refurbished iPhone eruit moet zien. Je kan kiezen voor een "goed", "heel goed", "uitstekend" en "premium" uiterlijk. Dit wijst op het aantal krassen en beschadigingen op de iPhone. Refurbed zelf geeft onderstaande omschrijving per categorie.

Goed : geen zichtbare krassen op het ingeschakelde scherm, kleine krasjes of deukjes op de behuizing

: geen zichtbare krassen op het ingeschakelde scherm, kleine krasjes of deukjes op de behuizing Heel goed : geen zichtbare krassen op het ingeschakelde scherm, minimale gebruikssporen op de behuizing (zichtbaar vanaf 30 cm)

: geen zichtbare krassen op het ingeschakelde scherm, minimale gebruikssporen op de behuizing (zichtbaar vanaf 30 cm) Uitstekend : scherm als nieuw en geen zichtbare krassen op de behuizing

: scherm als nieuw en geen zichtbare krassen op de behuizing Premium: scherm en behuizing identiek als nieuw

Voor deze review heb ik een iPhone 16 met een heel goed uiterlijk ontvangen. Zoals je in onderstaande video kan zien, zitten er geen krassen op het scherm en de enige zichtbare gebruikssporen die ik vond, waren kleine krasjes rond de oplaadpoort onderaan.

Toen ik de iPhone 16 aanzette, was dit dezelfde ervaring als bij een gloednieuwe iPhone. De gegevens van de vorige eigenaar waren volledig gewist en ik kon de set-up snel afronden. Het enige dat wel nog moet gebeuren, is de installatie van enkele software-updates. Het duurde even voor de iPhone 16 de melding gaf dat iOS 26 klaarstond, maar ook die download en installatie verliepen vlot. Voor ik het wist, zag ik de Liquid Glass-interface, waardoor deze refurbished iPhone 16 er bijna hetzelfde uitzag als een iPhone 17.

Rond de oplaadpoort zitten kleine krasjes (Image credit: Blue Pixl Media)

De batterij van een refurbished toestel omschrijf ik altijd als een soort loterij. Refurbed geeft je hier twee opties: een iPhone met de oude batterij of een iPhone een volledig nieuwe batterij. De oude batterij zal altijd minimaal 85 procent van de originele capaciteit hebben. De meerprijs voor een nieuwe batterij wisselt daarnaast per toestel. Soms kost dit slechts een paar tientjes extra en soms bijna 100 euro extra.

Zoals je aan het einde van de video hierboven kan zien, heb ik het winnende lot getrokken met deze refurbished iPhone 16, want er was bijna geen merkbaar verschil met een nieuwe. De batterij had nog 100 procent van zijn capaciteit en was zelfs in totaal maar negen keer opgeladen. Dit is een afweging die je zelf moet maken, want het had ook gekund dat de maximumcapaciteit nog 86 procent bedroeg.

Nog steeds erg krachtig met prima camera's

De camera's zijn voor velen een belangrijk onderdeel van hun smartphone. De iPhone 16 heeft achteraan een 48MP-hoofdcamera en 12MP-groothoekcamera. Vooraan zit nog een 12MP-selfiecamera. De hoofdcamera ondersteunt ook 2x digitale zoom zonder kwaliteitsverlies.

De foto's hierboven maken duidelijk dat dit ook in 2026 nog steeds prima camera's zijn. Vooral de 48MP-hoofdcamera is heel sterk en bij het opstarten van de camera-app kan je nu kiezen hoe de kleurentint van de foto's moet zijn. Ik heb voor "standaard" gekozen, maar je kan bijvoorbeeld ook een koelere of meer rozige tint kiezen. De ultra-wide is ook prima, hoewel ik hier wel merkte dat de kleuren soms wat koeler waren dan met de hoofdcamera.

De prestaties zijn naar mijn mening nog indrukwekkender dan de camera's. De A18-chip voelt niet alsof hij al meer dan een jaar oud is en gaat nog steeds als een speer. Ik heb Honkai Star Rail, mijn veeleisende game naar keuze, op hoge instellingen en 60fps ingesteld en deze refurbished iPhone 16 had hier geen problemen mee. Hij werd wel heet na een tijdje, maar ik had geen last van haperingen, frame drops of andere problemen.

Let goed op de prijzen

(Image credit: Refurbed)

De prijzen van refurbished iPhones zijn ook een soort van loterij, omdat die afhankelijk zijn van allerlei factoren en sterk uiteen kunnen lopen. Op het moment van schrijven kost een zwarte iPhone 16 met 128GB opslag, een optimale batterij en "heel goed" uiterlijk 599,99 euro bij refurbed. De goedkoopste iPhone 16 (128GB, goed uiterlijk, optimale batterij) kost daar nu 584,99 euro, ruim 100 euro goedkoper dan een nieuwe iPhone 16. Anderzijds is er ook een zwarte iPhone 16 in uitstekende conditie met zelfs een geheel nieuwe batterij voor 585,99 euro.

Om een lang verhaal kort te maken: het is wel een uitdaging om op refurbed de iPhone te vinden met de beste prijs-kwaliteitverhouding en de prijzen zijn niet altijd logisch. De uitstekende, zwarte iPhone 16 met nieuwe batterij is op het moment van schrijven namelijk 15 euro goedkoper dan de heel goede, zwarte iPhone 16 met optimale batterij. Probeer daarom zeker wat verschillende opties bij het uiterlijk, de batterij, de kleur en ook op de opslag om de beste deal te vinden.