Zo kijk je live naar het Google Pixel 9-lanceringsevenement

Het volgende 'Made by Google'-evenement staat gepland voor vandaag, 13 augustus, en tijdens dit evenementen verwachten we een heleboel nieuwe Pixel-apparaten, van telefoons tot smartwatches, plus allerlei nieuwe AI-features.

Dit Made by Google-evenement volgt op de Google I/O 2024-showcase uit mei. Tijdens die showcase ging de zoekgigant vooral in op de toekomst van AI op Android, zijn Google Gemini AI-chatbot en het superslimme Project Astra (waarvan we ons afvragen of het ooit echt uit zal komen).

Dit evenement in augustus zal zich echter focussen op nieuwe hardware. Nieuwe smartphones en wearables zullen hier de aandacht krijgen. Toch verwachten we dat Google het ook weer zal hebben over allerlei nieuwe AI-features voor deze nieuwe apparaten.

Lees dus vooral verder als je wil weten hoe je het Made by Google-evenement live kan bekijken en als je een overzicht wil zien van wat je waarschijnlijk kan verwachten.

Zo kijk je het Made by Google-event

Het aankomende Made by Google-evenement heeft geen catchy naam of slogan, maar je kan hem in ieder geval livestreamen op 13 augustus vanaf 19:00 uur.

De beste manier om dit Google-evenement te bekijken is via het Made by Google YouTube-kanaal. Je zal de nieuwe apparaten natuurlijk vervolgens ook vanzelf in de Google Store zien verschijnen.

Daarnaast zullen wij je hier ook op de hoogte houden van alle aankondigingen, dus hou de website vooral in de gaten voor meer informatie over de nieuwe Pixel-telefoons en -horloges.

Wat kan je verwachten op het Made by Google-evenement van augustus?

Google heeft al officieel aangekondigd dat de Google Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro Fold zullen worden onthuld tijdens het Made by Google-evenement. Daardoor gaan we er ook van uit dat de normale Google Pixel 9 hier ook aanwezig zal zijn.

De Pixel 9 en Pixel 9 Pro krijgen naar verwachting geen gigantische upgrades ten opzichte van hun voorgangers. Wel hebben we inmiddels beelden gezien van een nieuw, horizontaal pilvormig design voor camerabalk van het Pro-model en gelekte beelden suggereren dat dit designelement ook op de standaard Pixel 9 zal zitten. We verwachten verder natuurlijk ook weer een nieuwe Tensor G-chip (waarschijnlijk de G4) om alle (nieuwe) AI-features soepel te laten draaien.

Er zijn ook de nodige geruchten en nieuwtjes verschenen over de zogenaamde Google Pixel 9 Pro XL. Deze lijkt een groter display en een grotere batterij aan de volgende generatie Pixel-line-up toe te voegen. Het is echter nog onduidelijk of dit XL-model verder nog over andere unieke features zal beschikken, als hij überhaupt bestaat.

De Pixel 9 Pro Fold lijkt in ieder geval een grote upgrade te worden tegenover de Google Pixel Fold. We verwachten een krachtigere processor, een nieuwe set camera's die meer overeen zullen komen met de camera's op de Pixel 9 Pro en een aangepast design dat moet zorgen voor een dunnere vouwbare smartphone die toch nog een groot vouwbaar scherm te bieden heeft.

Er is verder ook gehint naar een Google Pixel Watch 3, waarbij we hopelijk ook te maken zullen hebben met betere prestaties, een betere batterijduur en allerlei slimme features. Het zou ons daarnaast ook niets verbazen als we ook de Google Pixel Buds Pro 2 te zien krijgen. Die zullen naar verwachting betere audiokwaliteit bieden dan hun voorgangers, maar ook bepaalde Google Gemini AI-features aanbieden.

In het kort lijkt het er dus op dat het Made by Google-evenement van 13 augustus meer dan genoeg nieuwe Pixel-producten zal onthullen en dat er waarschijnlijk ook al nieuwe apparaten zullen zijn die je alvast kan pre-orderen.